57, rue de Varenne - Sortie de la saison 6 : L’ordre et le désordre

En politique, on n’est jamais tout à fait mort... 57, rue de Varenne, la série politique de France Culture écrite par François Pérache et réalisée par Cédric Aussir, dont la « dernière » saison avait été diffusée en janvier 2020, revient pour un ultime tour de piste !

Dans la saison précédente, le Président de la République, Pierre-Yves Gerland, avait nommé comme Premier ministre un jeune et brillant analyste financier, Camille Fournier. Ce dernier s’était empressé de bousculer la classe politique, mais aussi l’opinion et les médias, par des réformes brutales comme son idée de déménager Matignon à la Défense. Mais surtout, assoiffé de vérité et de justice, il avait fini par révéler au grand public – preuves à l’appui – l’implication du Président de la République, et de deux anciens Premiers ministres, dans l’assassinat du ministre de la santé Jean-Philippe Belansky devenu gênant.

L’affaire, en plus d’être un cataclysme politique, avait provoqué la colère des Français et nous avions quitté, dix mois plus tard, le président Gerland à la veille de sa comparution devant la Haute Cour qui s’apprêtait à voter sa destitution.

La saison 6 nous dévoile ce qui s’est passé pendant les dix mois qui séparent les révélations de Camille Fournier et la décision de la Haute Cour de Justice quant à l’avenir du Président. Le scandale déclenché par Camille Fournier a rendu impossibles ses relations avec le Président, mais il refuse de démissionner de son poste de Premier ministre.

Tandis que le pays est en proie à de violents soulèvements populaires, une cohabitation dure s’installe entre Matignon et l’Elysée. Dès lors, tout ira de Charybde en Scylla pour nos pauvres héros jusqu’à la suppression pure et simple du poste de Premier ministre et la destruction de l’Hôtel de Matignon...

Les portes se refermeront alors définitivement sur le 57, rue de Varenne.

L’auteur François Pérache

Dès la fin de sa formation d'ingénieur, il intègre le secteur politique. Il y travaille pendant 4 ans comme analyste médias au Service d’Information du Gouvernement où il rédige des synthèses de presse pour le cabinet du Premier ministre (Jospin, Raffarin et Villepin), puis il intègre le département multimédia et devient coordinateur du marketing de l’ensemble des sites internet gouvernementaux. Après un intermède d’un an en agence de communication online, il travaille 18 mois à l’Elysée, pendant la fin du second mandat du Président Chirac, où il met en place le dispositif d’analyse de l’opinion sur le web.

En 2007, après des années de pratique amateur, François Pérache décide de se consacrer entièrement au métier d'acteur. Il entreprend une nouvelle formation de 3 ans à l'Ecole Claude Mathieu et s'est notamment produit depuis dans de très nombreux projets de théâtre (Novarina, Horvath, Brecht...) et à la télévision pour les séries (Engrenages, Un Village français, Tunnel..). Il a également participé à l'enregistrement d'une trentaine de fictions radiophoniques pour France Inter et France Culture.

57, rue de Varenne est sa première fiction en tant qu’auteur. Réalisée par Cédric Aussir, elle a reçu le prix Europa 2014 de la meilleure fiction radio européenne. François Pérache a reçu en 2015 le prix SACD ”Nouveau Talent Radio”.

Saison 6 : L’ordre et le désordre

Épisode 1 : Baden, Baden

Pour comprendre ce qui a mené le Président Gerland devant la Haute Cour où il risque sa destitution, nous allons devoir déterrer les morts...

Épisode 2 : Le fantôme de Matignon

Des émeutes historiques secouent tout le pays après la nomination d'un nouveau Premier ministre, nomination qui ne semble qu'avoir envenimé les choses...

Épisode 3 : L’état de siège

Le malheur s’abat sur l’Hôtel de Matignon et vient tout bouleverser. Au cœur d’une nuit sanglante, la guerre est déclarée entre les deux têtes de l’exécutif...

Épisode 4 : La tour infernale

C’est le calme avant la tempête : à quelques jours de la fin précipitée de son règne, le Président reprend l’offensive et brise la paix de braves...

Épisode 5 : Rentrer dans l’ordre

En toute chose, il faut considérer la fin : le « 57 » referme définitivement ses portes. Et pour le Président Gerland, cette fin justifie tous les moyens...

Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière

Avec notamment Criss Niangouna (Le Griot), William Nadylam (Camille Fournier), Aline Le Berre (Valérie Mérieux), Hervé Pierre (Pierre-Yves Gerland), Gilles David (Christian Perron-Chevalier), Grégoire Oestermann (L’ex-secrétaire Général de l’Elysée), Gilles Privat (Dominique Pelletier), Laurent Manzoni (Général Grimal), Alain Rimoux (L’ex-Président Rimoux), Anne Cantineau (Armelle)…

Bruitage Elodie Fiat et Sophie Bissantz

Prise de son, montage et mixage Stéphane Desmons et Bastien Varigault

Assistante à la réalisation Claire Chaineaux

Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour leur soutien et leur accueil amical.

> Et aussi...

Toutes les saisons de 57, rue de Varenne sont à retrouver sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.

Réécoutez les saison 1, saison 2, saison 3, saison 4 et saison 5 …