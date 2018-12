Appel à projets : lancement de L’Expérience

Héritage d’une longue histoire, c’est le lieu du documentaire d’auteur, et de l’écriture sonore. C’est un espace libéré des genres radiophoniques (magazine, reportage, documentaire, fiction...), qui s’en affranchit ou qui les mêle : il est propice à un récit subjectif de l’expérience humaine comme de l’expérience du monde. C’est un temps d’expression du singulier. Bibliothèque sonore des sensibilités, L’Expérience se nourrit néanmoins du réel sans pour autant négliger la portée de l’imaginaire.

Récit documentaire d’auteur se faisant l’écho d’un vécu particulier, création reposant sur un dispositif, une mise en situation, une mise en scène du réel, moment de vie enregistré en temps réel, paysage sonore, moment performatif en direct, document mettant en lumière des voix intimes et/ou rares, L’Expérience peut être l’un ou l’autre, du moment qu’elle est une expérience pour la personne qui la propose, une expérience pour l’équipe qui va l’enregistrer, une expérience pour ceux qui vont l’écouter. L’Expérience se décline également sous forme de collections, et accueille des Ateliers de création radiophonique, et des productions pour le Cinéma sonore.

· Production conçue en premier lieu pour la diffusion radiophonique, L’Expérience est proposée sous un format d’une heure dans la grille de France Culture.

· Production conçue en mode sériel ou feuilletonnant, production affranchie de la contrainte formelle de l’antenne hertzienne, elle peut se décliner sur tous les formats, même les plus courts et sera diffusée en podcast. Elle fera ensuite l’objet d’une diffusion à l’antenne, regroupée avec d’autres et contextualisée par l’auteur dans une émission produite par la productrice-coordinatrice.

Vous êtes auteur et/ou artiste, sensible au pouvoir d’évocation du son, réjouit à l’idée d’utiliser un micro comme clavier d’écriture. Vous êtes habité par une histoire arrivée près de chez vous, ou par l’écho sonore d’un évènement, d’un univers, d’une installation, d’une situation. Vous avez le goût du récit et de la transmission. Vous aimez le travail en (petite) équipe… Nous attendons vos projets sous forme d’une note d’intention d’un feuillet maximum.

Contacts : aurelie.charon@radiofrance.com et ines.dupeyron@radiofrance.com

Après Sciences Po Paris, la Faculté de Théâtre de Paris III, Aurélie Charon part étudier le documentaire et la performance à la New York University (NYU) et participe à la saison de théâtre Act French aux Services Culturels de l'Ambassade de France. Arrivée à France Inter en 2007, elle a rapidement collaboré avec France Culture. Elle a notamment produit la série Jeunesse 2016, Backstage, L'Atelier intérieur et présenté Les Ateliers de la nuit sur France Culture pendant quatre saisons. Elle réalise depuis cinq étés des séries documentaires sur la jeunesse dans le monde. Elle organise des "Radio live" sur scène avec les personnages de ses séries radiophoniques, des jeunes activistes du monde entier, elle a créé Radio live production. Elle anime et produit Une vie d'artiste sur France Culture et lance L’Expérience dès maintenant et à l’antenne à partir du 3 février 2019.