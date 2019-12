Astérix, Brigitte Tornade, "57, rue de varenne", Orloff ... des fictions à écouter pour les fêtes

De l'humour pour petits et grands avec Astérix ou Brigitte Tornade, de l'espionnage avec "Projet Orloff" et un thriller poltiique avec "57, rue de Varenne" : pour les fêtes, France Culture vous propose de faire le plein de fictions à écouter chez vous, en voiture, au lit, dans votre salon...

Des histoires pour toutes et tous : Astérix, Brigitte Tornade et sa famille déjantée, l'espionnage avec Projet Orloff et de la politique avec la nouvelle saison de "57, rue de Varenne" (et une republication de l'intégralité des saisons précédentes).... Pour cette fin d'année, France Culture vous propose de la fiction pour tous les âges et dans tous les genres.

Astérix et la zizanie, d'après Goscinny et Uderzo (dès le 22 décembre)

Dans les couloirs du Sénat, à Rome, on commence à gloser sur l’impuissance de l’Empereur face aux Irréductibles Gaulois. César envoie alors au Village, Tullius Détritus, immonde personnage qui sème la zizanie partout où il passe. Un concert-fiction d'après l'oeuvre de Goscinny et Uderzo, adapté et réalisé par Cédric Aussir.

Brigitte Tornade fête Noël (disponible)

Une série déjantée sur la vie de famille en 13 épisodes. Noël approche et c’est l’effervescence chez les Tornade ! Guirlandes, sapin, sablés et dinde aux marrons, tout y est ! Découvert à la banque, prises de becs familiales et angoisses existentielles également, dans le pur respect des traditions des fêtes de fin d’année… Une série de Camille Kohler, réalisée par Cédric Aussir.

57, rue de Varenne (nouvelle saison le 30 décembre et toutes les anciennes disponibles)

Le Président de la République, Pierre-Yves Gerland, soumis à une forte instabilité politique, décide de nommer en urgence un nouveau Premier ministre. Cette fois, ce sera un « gestionnaire », inconnu de la classe politique et de l’opinion. Il s’appelle Camille Fournier et il est sans conteste le plus atypique des locataires successifs de l’Hôtel Matignon : enfant adopté au Rwanda à l’âge de deux ans, autiste Asperger, il est devenu polytechnicien et, lorsque le Président l’appelle à ses côtés, il réside et travaille comme économiste à Londres. Son arrivée à Matignon va perturber le jeu politique et précipiter la chute de tous ceux qui en sont les principaux acteurs. Une série signée François Perrache, réalisée par Cédric Aussir.

Projet Orloff (disponible)

Une nouvelle série d'espionnage en 11 épisodes. Mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Le SDECE (service de renseignement extérieur français de l’époque qui deviendra la DGSE en 1982) passe alors sous pavillon socialiste, et Matthieu Fouché, son nouveau directeur, est chargé d’y mettre de l’ordre. A peine a-t-il pris son poste, qu’Hector Créange, l’agent de liaison de la principale source de renseignements soviétique, nom de code Orloff, disparaît... Une série de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino, réalisée par Pascal Deux.