CRÉATIONS l Les concerts fictions de France Culture

Pinocchio d’après Carlo Collodi et L’île mystérieuse d’après Jules Verne Enregistrement en public à la Maison de la Radio et de la Musique et diffusion sur France Culture, franceculture.fr et l’appli Radio France

Depuis 2014, France Culture fait découvrir au plus grand nombre, des textes originaux ou patrimoniaux, à travers un spectacle radiophonique complet et musical : les concerts-fictions.

L’ensemble de l’œuvre est créé par France Culture et son service des fictions qui associe réalisateurs, acteurs, bruiteurs et les orchestres de Radio France ou des musiciens contemporains. Une musique originale est également commandée à un compositeur.

Ces créations radiophoniques et musicales inédites sont enregistrées en public sur la scène studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Elles sont ensuite diffusées sur l’antenne et à la demande.

Cet évènement spectaculaire est à vivre prochainement à travers deux œuvres majeures du patrimoine : Pinocchio d’après Carlo Collodi et L’île mystérieuse d’après Jules Verne.

Pinocchio d’après Carlo Collodi

Enregistré vendredi 25 mars à 20h30 **

Diffusé le dimanche 1er mai à 20h dans Théâtre & Cie

Adaptation et réalisation : Cédric Aussir

Musique originale : Manuel Peskine

Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Julien Leroy

“Pinocchio a tellement été adapté, réinventé ou même détourné que ma première préoccupation pour cette version radiophonique a été de retrouver l’esprit de l’œuvre originale. Aussi ai-je tenu à rétablir la noirceur et conserver la cruauté avec lesquelles ce conte a été façonné. Car au-delà de sa visée pédagogique ou morale, _Pinocchio _appréhende le monde avec les yeux (et les oreilles) d’un enfant.

C’est cette approche que j’ai voulu transcrire : être avec Pinocchio, lui donner la parole, l’entendre et « voir » à ses côtés ce monde d’infortunes et de misère que l’enfance, cet âge sauvage, rachète par son innocence un peu fantasque et sauve du désespoir en saisissant le merveilleux dans la réalité.” C. Aussir

Avec Solal Forte : Pinocchio ; Rufus : Gepetto ; Céline Milliat-Baumgartner : La Fée ; Régis Ivanov : Mangefeu ; Mouss Zouheyry : Le Grillon ; Lorenzo Lefebvre : Lumignon ; Bartholomew Boutellis : Le Chat ; David Migeot : Le Renard

Sophie Bissantz : Bruitage

Coproduction France Culture et Direction de la musique et de la création, en partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris

L’île mystérieuse d’après Jules Verne

Enregistré vendredi 1er avril à 20h30 **

Diffusion le 8 mai à 20h dans Théâtre & Cie

Librement adapté par Stéphane Michaka

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Musique originale : Didier Benetti

Avec l’Orchestre National de France dirigé par David Molard Soriano

“En relisant l’Île mystérieuse pour préparer ce concert fiction, j’ai été frappée par l’extraordinaire hymne à la science et à l’ingéniosité humaine porté par le texte de Jules Verne. Quatre hommes qui ne se connaissaient pas ou peu vont apprendre à vivre ensemble, à composer les uns avec les autres. C’est sans doute le grand enseignement du roman de Jules Verne : ce qui nous rend humains, c’est notre capacité de vivre les uns avec les autres.” S-A. Picon

Avec : Stephen Butel : Spilett ; Baptiste Carrion-Weiss : Harbert ; Eriq Ebouaney : Nemo ; Mexianu Medenou : Nab ; Jean-Christophe Quenon : Cyrus

Jeanne Laborde : sound design ; Elodie Fiat : bruitage

** Places disponibles durant les séances scolaires et les répétitions générales en journée pour les journalistes. Merci de contacter le service de presse.

Et aussi > 20 000 lieues sous les mers, d’après Jules Verne

Le premier concert-fiction des aventures du Capitaine Nemo a été créé au printemps 2020 par France Culture, adapté par Stéphane Michaka, réalisé par Cédric Aussir, avec l’Orchestre National de France. Après cet enregistrement, puis l’édition d’un livre-cd, ce concert-fiction radiophonique (et océanique !) s’incarne désormais sur scène.

Cette nouvelle collaboration avec le TNB, l’Orchestre National de Bretagne est une performance à découvrir en live au Théâtre National de Bretagne les 14 et 15 avril prochains.