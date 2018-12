Fiction en podcast natif : France Culture et la SACD lancent un nouvel appel à projets 2019

France Culture, engagée dans une dynamique de rayonnement de ses programmes grâce aux nouvelles approches éditoriales offertes par le numérique, continue la collaboration avec la SACD dans la création du "Fonds podcast Natif" avec le lancement du deuxième appel à projet en direction des auteurs pour l’écriture de séries feuilletonnantes.

Ces productions verront le jour d’abord sous forme de podcasts avant de connaître ultérieurement une vie sur l’antenne. Elles peuvent ainsi aller sur de nouveaux chemins d’écriture. Aventure que France Culture et la SACD se réjouissent de renouveler !

Si vous êtes auteur et que vous voulez participer, lisez le règlement complet ci-dessous

« Présidée par Sophie Deschamps et dirigée par Pascal Rogard, la SACD fondée en 1777 par Beaumarchais et co-gérée depuis par les auteurs qui en sont membres, représente plus de 50 000 autrices et auteurs de l’audiovisuel, du cinéma, de la création numérique et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des œuvres. La SACD est par ailleurs très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et est présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération. »