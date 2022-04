. France Culture se maintient à la 3e place des radios les plus écoutées à Paris intra-muros avec 14 000 nouveaux auditeurs en un an

. Avec 410 000 auditeurs, France Culture réalise sa 3e meilleure vague en Ile de France

. Les nouveaux auditeurs de France Culture sont aussi de plus en plus nombreux en régions : 236 000 nouveaux auditeurs en un an (3,1% d’AC soit une augmentation de 0,5 pt).