Hasta Dente ! (6/11) : Mercredi soir, c’est pasta réunion (écumoires non fournies)

Sixième épisode de la série policière loufoque et irrévérencieuse "Hasta Dente !" de Léon Bonnaffé et Cédric Aussir. À écouter en son binaural, bref, avec vos deux oreilles.

Sixième épisode de la série audio policière loufoque et irrévérencieuse "Hasta Dente !" de Léon Bonnaffé et Cédric Aussir. Où l’on s’étonnera d’être toujours mercredi et qu’à ce rythme-là on n’est pas prêts de voir le bout de l’enquête. Où l’on s’interrogera sur les applications concrètes de la physique quantique. Où l’on fera des bonds dans le temps à vous en décoiffer Einstein. Où on aura une fin tragique.

Dans une ville de province, deux policiers, Matteo Razzoni et Karim Meziani, sont chargés d’enquêter sur une affaire apparemment anodine : la découverte d’une cache de ramen (bouillons de nouilles en sachet), de tracts délirants sur l’avènement du "Dieu spaghetti volant" et quelques photos d’un député. L’inspecteur Matteo Razzoni est le seul à prendre l’affaire au sérieux et s’obstine contre l’avis de sa cheffe. Il s’avère très vite que la cache appartient à un groupe adepte du pastafarisme, une religion parodique née en réaction aux théories créationnistes américaines, détournant les codes religieux. Ce qui avait d’abord l’air d’une farce va soudain prendre un tour improbable avec l’apparition d’un premier cadavre...

La série audio "Hasta Dente !" est à l'écoute au casque en son binaural, une expérience immersive qui spatialise le son.

Épisodes l 1. Jeudi, vous avez dit bizarre ? l 2. Vendredi, l’enquête est déjà finie l 3. Le lundi, c’est rendez-vous anonyme en parking souterrain l 4. Mardi, "La vie est un tapis roulant en panne couvert de tessons de bouteilles" l 5. Mercredi, c’est interrogatoire l 6. Mercredi soir, c’est pasta réunion (écumoires non fournies) l 7. Jeudi, "La vérite est dans le sandwich" l 8. Vendredi, le monstre spaghetti a perdu le titre (désolé) l 9. Samedi, on est déjà samedi ? l 10. Lundi, la sauce aux pâtes sort de son nid l 11. Lundi soir : encore un peu et on était mardi.

Scénario : Léon Bonnaffé l Réalisateur : Cédric Aussir l Conseillère littéraire : Céline Geoffroy l Bruitages : Patrick Martinache l Assistant à la réalisation : Vivien Demeyère l Equipe technique : Pierric Charles et Emilie Couët l Matteo : Michaël Abiteboul l Karim : Mustapha Abourachid l Le témoin 1 : Cyril Couton l Le témoin 2 : Jean-Jacques Vanier l Le témoin 3 : Franck Molinaro l Le témoin 4 : Blandine Madec l Le témoin 5 : Antoine Berry Roger l Le témoin 6 : Michel Melki l Le témoin 7 : Barthelemy Meridjen l La leader des pastafariens, Julie : Emilie Chertier l Vladimir : Léon Bonnaffé l L’assistant de la leader : Stéphane Szestak l Les Pastafariens : Cyril Couton, Jean-Jacques Vanier, Franck Molinaro, Blandine Madec, Antoine Berry Roger, Michel Melki, Barthelemy Meridjen l Les didascalies : Elise Caron l Et les voix de Malvina Morisseau, Viviane Fougereux, Marc-Henri Lamande, Fred Ruiz, Emmanuel Suarez, Othello Vilgard.

Musique originale par le groupe électro-pop Deluxe.

France Culture et la SACD se sont associées en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de Podcasts Natifs de Fiction, et ont lancé ensemble pour la première fois un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de séries radiophoniques feuilletonnantes.