Inédit : Concert Fiction - Le roman d’Ernest et Célestine de et avec Daniel Pennac

Régulièrement, France Culture s'associe aux formations musicales de Radio France pour proposer des fictions radiophoniques et musicales pour jeune public et pour adultes. Enregistrés en public, les concerts-fictions dévoilent les secrets de la création avec sur scène comédiens, bruiteurs et musiciens **** qui se produisent en direct sous les yeux des spectateurs.

Diffusés sur France Culture et disponibles en podcast sur franceculture.fr et l’appli Radio France,** les concerts-fictions sont des créations inédites et originales, pour la magie des histoires en musique !

La représentation du concert-fiction Le roman Ernest et Célestine, sur un texte de Daniel Pennac, n’a pas pu se tenir en public à cause de la crise sanitaire. Cependant, France Culture et l’Orchestre Philharmonique de Radio France ont pu assurer l’enregistrement du spectacle le 19 décembre dernier au Studio 104 de la Maison de la radio. Magie intacte à savourer le 31 janvier à 20h avec Daniel Pennac, Jean-Christophe Folly, Camille Claris et l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Le roman Ernest et Célestine

C’est l’histoire de l’ours Ernest et de la souris Célestine, deux personnages inventés par l’illustratrice belge Gabrielle Vincent, que tout oppose mais qui deviennent les meilleurs amis du monde. Daniel Pennac a écrit le scénario d’un film d’animation avec cette belle histoire puis écrit le roman du film. C’est maintenant une version musicale et radiophonique pour acteurs, bruiteurs et musiciens que France Culture invente avec lui.

• Crédits : Christophe Abramowitz - Radio France

Réalisé par Cédric Aussir - Composé par Karol Beffa Avec Daniel Pennac, Jean-Christophe Folly, Camille Claris et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Debora Waldman Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France ; Commande de Radio France- création mondiale ; Musique originale : Karol Beffa ; Direction : Debora Waldman ; Adaptation radiophonique : Pauline Thimonnier ; Avec Daniel Pennac (le narrateur), Jean-Christophe Folly (Ernest), Camille Claris (Célestine) ; Bruitage : Sophie Bissantz et Élodie Fiat Le Roman d’Ernest et Célestine de Daniel Pennac est publié chez Casterman avec les dessins originaux de Benjamin Renner.

Crédits photos : Christophe Abramowitz / Radio France

