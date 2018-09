L’Appel des abysses

Une nouvelle série de science-fiction en 10 épisodes à écouter en son 3D. Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa famille d’adoption. Une série de Cyril Legrais et Juliette Rose, réalisée par Baptiste Guiton, en association avec la SACD.

Marin a un plan. Avec l’aide de Rachel et de Nadir, le conseiller de la Présidente, il prend la tête de la révolution. Mais pour mener à bien sa mission, il doit faire face à Léonie et à ses origines...

Douze ans plus tôt. Léonie et Marin passent une dernière nuit à la surface avant de partir pour la Cité. Alors que leur campement est plongé dans le sommeil, l’enfant se fait enlever par un groupe terroriste...

Ce podcast original de fiction est une série audio en 10 épisodes de Cyril Legrais et Juliette Rose, réalisée par Baptiste Guiton, en association avec la SACD.

L'océan a recouvert les continents. L'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans la Cité, un agrégat de sous-marins reclus dans les abysses. À la surface, les plus pauvres étouffent sur le Territoire, un immense bidonville flottant où gronde la révolution. Marin, 16 ans, n'a connu que la pollution et le sentiment d’injustice. Il survit auprès de sa mère et de sa sœur adoptives en plongeant chaque jour pour récupérer nourriture et matériel. Lorsqu'il apprend qu'il est le fils de Léonie Montreuil, la Présidente de la Cité immergée, Marin perd pied. Et tandis que les siens se révoltent pour gagner leur place dans les profondeurs, il s'efforce de renouer avec son passé sans renier qui il est.

Musique originale de Sébastien Quencez.

Avec la participation exceptionnelle d'Ariane Ascaride, dans le rôle de la Présidente de la Cité.

Scénario : Cyril Legrais et Juliette Rose l Réalisation : Baptiste Guiton l Conseillère littéraire : Céline Geoffroy l Bruitage : Patrick Martinache, Céline Bernard, Benoit Faivre l Equipe technique : Pierre Henry, Julien Doumenc l Assistant à la réalisation : Pablo Valero l Ariane Ascaride : Léonie Montreuil l Sylvain Levitte : Marin l Johanna Nizard : Alba l Charlotte Duran : Rachel l Marc Barbé : Anton l Alain Fromager : Nadir l David Sighicelli : Joshua l Christophe Reymond : François l Jean-Gabriel Nordmann : Juan-Carlos l Pauline Ziadé : Marin Enfant l Mélissa Barbaud : Rachel Enfant l François Kergourlay : L'Ancien Diplomate l Et les voix de Françoise Cousin, Dali Benssalah, Aurélien Osinski, Michael Gonnet, Julien Dokhan,Loïc Hourcastagnou, Tibor Radvaniy,Marina Monmirel, Cécile Arnaud, Othello Vilgard, Thomas Pontier, Yann Sundberg, Alexandre Le Nours, Daniel Hederich, Yoli Fuller, Norbert Ferrer, Cristina Crevillen, Marie Griffon, Vincent Németh, Tom Boyaval, Léo Paget, Titouan Gautier, Mohamed Guellati, Oscar Colombin, Pauline Panassenko, Céline Schaeffer, Agnès Mir, Sylvy Ferrus, Olivia Forest, Seghir Mohammedi, Pierre Carbonnier, Charlotte Desserre, Sidonie Laurens, Margaret Zenou, Yasmine Nadifi, Milan Morotti, Sylvain Pottiez, Vincent Bramoulé, Christophe D'esposti, Simon Larvaron, Mathias Minne, Samuel Charle, Luciano Travaglino, Olivier Cherki, Helena Aujames, Mathilde Panis, Elsa Morizot, Laure Pierredon, Myriam Azencot, Yannick Jaspart, Julien Errico, Baptiste Dezerces, Leslie Menahem, Sylvia Amato, Slimane Yefsah, Garlan Le Martelot, Alexandre Ionescu, Julien Goetz, Wallerand Denormandie, Stephane Szestak, Juliette Savary, Luna Muratti, Veronika Ovchinnikova, Cécilia Dassonneville.

France Culture et la SACD se sont associées en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de podcasts natifs de fiction, et ont lancé ensemble pour la première fois un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de fictions audio et feuilletons radiophoniques.