On y croisera des poissons, des kangourous, des loups, mais aussi des héros de films ou encore des enfants rêveurs, joueurs, inventifs, des histoires policières, des comédies musicales, des contes, des histoires drôles. Un royaume pour l'imagination.

Commandées par France Culture à des auteurs de littérature et de théâtre, ces histoires originales entraînent les auditeurs de tous âges à travers les épopées fantastiques portées par les voix des comédiens et mises en ondes avec bruitage et musique.

Les Enfantines : une collection de fictions pour la jeunesse, issues du catalogue de France Culture, avec pour la première saison, les histoires de : Fabrice Melquiot, Tanguy Viel, Caryl Férey, Joël Jouanneau, Marie Nimier et Christophe Pellet.

Déjà en ligne sur franceculture.fr et sur l’application Radio France

Avance rapide de Tanguy Viel

Ce sont des gens qui racontent des films qui n'existent pas. Mais les films qu'ils racontent ressemblent beaucoup à des films qui existent. En quelque sorte, on les connaît déjà, parce que tout le monde connaît les westerns et les films d'horreur et les films de chevaliers et les films policiers et les péplums. On les connaît tellement que ce n'est pas la peine de les raconter dans le détail. En avance rapide, c'est bien suffisant !

Cette fiction a reçu le prix des écoles dans le cadre du Festival "Longueur d'Ondes".

Avec : Flora Brunier, François Chaix, Olivier Augrond, Fabrice Deville, Fabrice De La Villehervé, Caroline Victoria, Julien Lacroix, Rémi Goutalier, Laurence Haziza, Michèle-Sarah Guetta, Hervé Colombel

Le voyage de la Kangouroute de Marie Nimier

Le personnage de la kangouroute est né d'une compression : celle de deux mots, et de deux espèces zoologiques. Le kangourou et la route (bang !). La kangouroute et les poissons (spling !) … Ou de la rencontre d'une grand-mère kangourou bien décidée à faire le tour du monde et de trois poissons qui occupent clandestinement sa poche. Le thème : l'hospitalité. Un road-radio musical librement adapté de La Kangouroute publié aux éditions Gallimard Jeunesse en 2007 (illustrations de William Wilson, texte de Marie Nimier).

Avec : Chantal Trichet, David Geselson, Fançoise Henry-Cumer, Bernard Bouillon, Christophe Giordano, Phyllis Roome, Marc-Henri Boisse

Inspecteur Gambas de Caril Ferey

L’étoile de mer, star de l'océan, est retrouvée morte sur la plage, brûlée par le soleil. Accident ? Suicide ? Meurtre ? Le célèbre inspecteur Gambas, très imbu de sa personne, est chargé de l’enquête, affublé de sa sémillante partenaire, l’agent spécial La Crevette. Du Homard, vieille gloire des studios de cinéma, à l’anémone ou au bulot, les suspects sont nombreux dans le lagon des célébrités…

Avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique : Aymeline Alix , Julien Allouf , Julie Roux , Antonin Meyer-Esquerré , Lionel Dray, Camille de Sablet , Frédéric Noaille , Mélissa Barbaud. Et avec les voix de : Pauline Ribat, Camille Pélicier-Brouet, Pierre-Marie Poirier, Lise Werckmeister.

L’enfant caché dans l’encrier de Joël Jouanneau

Sur les conseils de Basile, Ellj écrit un journal afin de combattre l'ennui. Le journal va vite conduire l'enfant là où il ne s'y attendait pas, et si le fond de l'encrier finira par lui révéler ses secrets de famille, ce n'est pas sans l'avoir auparavant plongé dans bien des mésaventures.

D'après L'Enfant dans caché dans l'encrier de Joël Jouanneau, publié aux éditions Actes Sud en 2009.

Avec : Camille Garcia, Mirelle Mosse, Fabrice Bernard, Frédéric Antoine, Alain Aiphnard, Anthony Roullier.

Les sales histoires de Félicien Moutarde de Fabrice Melquiot

Tous les laids ont leur charme. Tous les beaux sont un peu moches. Les vilains sont parfois ravissants. Les jolis peuvent être tellement tartes. Félicien Moutarde, c’est encore autre chose. De son père Michel et de sa mère Mireille, Félicien Moutarde a hérité tous les défauts de la terre. En tout cas, c’est ce qu’il affirme. Lui qui dit ce qu’il pense et ne mâche pas ses pensées.

Avec : Christophe Giordanno, Nathalie Kanoui, Mouss, Emmanuelle Lafon, Ingrid Bamberg, Evelyne Guimmara, René Renot, Caroline Breton

Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet

Dimitri grandit tout seul : sa mère est partie travailler en France pour gagner de l'argent. Son père continue à faire la guerre dans un pays voisin. Dans ses rêves, Dimitri croit traverser la forêt, accompagné de Skate, sa planche à roulettes, pour retrouver les êtres qui lui sont chers. A l'école, Flora, son amie, dessine des animaux sauvages. Un jour, elle propose à Dimitri de le dessiner en Foxie, un renard qui lui ressemble, mais Dimitri, lui, préfère les loups…

D'après Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet, publié aux éditions de L'Arche en 2010.

Avec : Françoise Grandcolin, Christine Joly, Philippe Lebas, Thérèse Delaunay, André Delaunay, Sophie Lahayville

A suivre : une seconde série de 6 fictions jeunesse sera proposée dans les prochaines semaines, ainsi que des adaptations de grands classiques jeunesse dont notamment Tom Sawyer.