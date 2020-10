Les lauréats 2020 du Fonds Podcasts Originaux de fiction France Culture / SACD

Le 30 avril dernier, France Culture et la SACD ont lancé leur appel à projets 2020 pour le Fonds Podcasts Originaux de fiction France Culture / SACD qui favorise chaque année, depuis 2017, l’émergence de nouveaux auteurs et l’élaboration de nouveaux formats de fictions sonores. Ce Fonds d’aide à l’écriture de séries « feuilletonnantes » est, depuis sa création, un véritable vivier de talents d’auteurs et de fictions de qualité, véritable moteur pour l’innovation (formes, formats, technologies, écritures…) destiné aux nouvelles pratiques d’écoute.

LES 5 LAURÉATS DE CETTE NOUVELLE ÉDITION 2020

- L’Ambassade, de Kostia Testut et Jonathan Desoindre - Le beau divorce, de Victoria Kaario - Fureurs, de Medhi Bayad - L’intrusion, de Jeanne Mayer - Tourisme infini, de Guillaume Ballandras

Ces 5 projets ont été choisis parmi les 160 projets réceptionnés.

COMPOSITION DU JURY

Cédric Aussir, réalisateur de fiction

Alexandre Bert, chargé de développement pour BBC France

Claire Barré, scénariste et écrivaine

Christian Brugerolle, co-auteur de Projet Orloff, podcast original produit par France Culture

Céline Geoffroy, conseillère littéraire au service des fictions de France Culture

Baptiste Guiton, réalisateur de fiction

Blandine Masson, conseillère de programmes pour la fiction de France Culture

Sophie-Aude Picon, réalisatrice de fiction

Le jury était présidé par Sandrine Treiner, directrice de France Culture, et Sophie Bocquillon, autrice, déléguée radio de la SACD.

De Hasta Dente, à L’Appel des abysses, en passant par Projet Orloff, L’Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo et DreamStation, ces podcasts de fiction française salués par la critique ont su renouveler le genre de la création radiophonique avec plus de 3 921 500 téléchargements. Depuis leur création, ces podcasts originaux ont été réécoutés (podcasts et réécoutes) 1 064 462 pour L’Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, plus de 1 060 164 pour Projet Orloff, 743 411 pour L’Appel des abysses, 748 727 pour Hasta Dente et 304 739 pour DreamStation. (Source Estat Médiamétrie Septembre 2019 – août 2020).