L’Expérience - Un nouveau programme de France Culture

France Culture continue d’innover et met en avant son nouvel espace de production radiophonique : L’Expérience. Documentaire d’auteur et d’écriture sonore, L’Expérience est un espace libéré des genres radiophoniques (magazine, reportage, documentaire, fiction...), qui s’en affranchit ou qui les mêle. C’est un temps d’expression du singulier.

L’Expérience sera distribuée, dès le 3 février, sur l’antenne de France Culture et en podcast. Ce nouvel espace se décline également sous forme de collections en accueillant L’Atelier de création radiophonique (ACR), et des productions pour le Cinéma sonore. Coordonnée par la productrice Aurélie Charon, L’Expérience ouvre encore plus largement les possibilités de l’imagination et de l’écriture sonore.

Intense expérience de l’auteur, de l’équipe qui l’enregistre et de ceux qui vont l’écouter. L’Expérience promet d’être un voyage unique de vécus particuliers, de mises en situation originales, de moments de vie enregistrés en temps réel, de paysages sonores parcourus ou de moments performatifs en direct. Intimes ou rares, les limites de L’Expérience sont inconnues.

LES DIFFUSIONS

A l’antenne

De 23h à minuit sur France Culture dès le 3 février 2019 et sur la grille d’été contextualisée par l’auteur dans une émission produite par Aurélie Charon.

En podcast

Production affranchie de la contrainte formelle de l’antenne hertzienne, elle peut se décliner sur tous les formats, feuilletonnant ou non, et sera diffusée en podcast, en collections et en bouquets.

AU PROGRAMME EN FÉVRIER

Une série, un ACR, deux documentaires d’auteurs et une séance de cinéma sonore au Musée de la chasse et de la nature le 27 février 2019

Programmation dans le dossier de presse ci-dessous.