Un podcast original de fiction d’Emmanuel Suarez et Sophie-Aude Picon, en association avec la SACD.

Paris, 1872. Corentin Tréguier, officier sans talent militaire mais passionné de botanique, est choisi pour diriger une expédition secrète afin de retrouver le Pr Delescluze, un grand scientifique français disparu pendant une mission sur les rives du fleuve Congo. On craint qu’il ne se soit transformé en singe : l’honneur de la Nation et les ambitions africaines de la France sont en danger ! De son côté, le directeur du "Télégraphe Wallon" engage Camille de Willers, une jeune aventurière, pour infiltrer la mission et permettre au roi des Belges de gagner la course au Congo. De Nantes à la jungle congolaise, l’expédition prend une tournure rocambolesque, et rien n’est épargné à nos improbables explorateurs. Mais c’est un secret auquel nul ne s’attendait qui leur est révélé au cœur de la forêt...

La série "L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo" est à l'écoute au casque en son binaural, une expérience immersive qui spatialise le son.

Musique originale par Arthur B. Gillette.

Abonnez-vous au podcast

Pour écouter tous les épisodes, abonnez-vous sur ITunes, ou via le fil RSS (Android et autres systèmes).

Que l'aventure commence...

Épisode 1

Écouter Écouter La mission La mission

Où l’honneur de la France est remis entre les mains d’un petit Breton comme les autres. Où une charmante intrigante devient une arme redoutable de fabrication belge. Où l’on apprend qu’un héros mort vaut mieux qu’un singe en vie.

Épisode 2

Écouter Écouter Le secret Le secret

Où il est prouvé qu’un capitaine de vaisseau peut souffrir du mal de mer. Où l’on voit une habile séductrice vaincre les résistances d’un jeune homme en flattant sa fibre botaniste. Où l’on découvre les côtes africaines en se demandant quels mystères elles dissimulent.

Épisode 3

Écouter Écouter Le frère d’Afrique Le frère d’Afrique

Où l’on assiste à la préparation d’une magnifique expédition. Où l’on admire l’art du travestissement des services secrets belges. Où l’on rencontre un jeune philosophe que tout le monde croit noir à cause de la couleur de sa peau.

Épisode 4

Écouter Écouter Une belle caravane Une belle caravane

Où l’on ne peut plus nier que cette histoire a un vrai bon gros méchant. Où l’on en apprend davantage sur les craintes, les rêves, bref, l’âme de notre héros. Où l’on découvre, stupéfait, que le gouvernement français n’a pas monté cette expédition dans un but purement humanitaire.

Épisode 5

Écouter Écouter Le fleuve Le fleuve

Où l’on tombe amoureux des paysages de l’Afrique équatoriale. Où l’on constate qu’une petite orchidée peut conduire plusieurs hommes adultes à la mort. Où l’on passe par toutes les émotions grâce aux chants congolais. Où l’on croit déceler la naissance d’une romance.

Épisode 6

Écouter Écouter La leçon du Roi La leçon du Roi

Où l’on assiste à un surprenant défilé militaire en pleine jungle au son d’une chanson de marins bretonne. Où l’on rencontre un souverain bantou moraliste et magnanime. Où l’on comprend pourquoi les villageois africains ne se précipitent pas à la rencontre du premier blanc qui passe.

Épisode 7

Écouter Écouter Vers les ténèbres Vers les ténèbres

Où l’on se surprend à s’étonner avec les autres en découvrant que notre héroïne est une femme, alors qu’on le savait depuis le début. Où l’on se désole de la violence avec laquelle les mâles réagissent à cette découverte. Où l’on se réjouit que le vin de palme aide notre héros à révéler ses aptitudes chevaleresques. Où l’on a peur, à la fin.

Épisode 8

Écouter Écouter Enchaînés Enchaînés

Où l’on est brièvement soulagés, puis tout-à-fait horrifiés par l’identité de celui qu’on a pris pour un sauveur. Où l’on fait le sombre constat que l’esclavage n’a pas cessé avec l’abolition. Où, alors même que notre héros est devenu authentiquement héroïque, on s’apprête à lui dire définitivement adieu.

Épisode 9

Écouter Écouter Devenir singe Devenir singe

Où l’on aimerait savoir si le corps humain peut devenir liquide sans expérience chimique. Où l’on constate que quand on est belge, on reste belge. Où l’on se demande si Descartes avait tout faux. Où l’on se frotte avec plaisir au corps de l’autre. Où l’on rencontre enfin nos cousins.

Épisode 10

Écouter Écouter Inverser le cours du fleuve Inverser le cours du fleuve

Où l’on retrouve un ami que l’on avait oublié. Où l’on se dit que l’Europe s’engage dans une bien mauvaise voie en n’allant pas vraiment à la rencontre des Autres. Où les gentils deviennent eux-mêmes et les méchants sont punis, car ça fait du bien de temps en temps. Où l’on se permet d’inventer une fin différente de la réalité, parce qu’après tout, la littérature, ça sert à cela.

Générique

Scénario : Emmanuel Suarez l Réalisation : Sophie-Aude Picon l Conseillère littéraire : Céline Geoffroy l Bruitage : Bertrand Amiel et Benoit Faivre l Equipe technique : Bastien Varigault et Bruno Mourlan l Assistante à la réalisation : Léa Racine l Corentin Tréguier : Quentin Dolmaire l Albert de Freycinet, Ministre de la Marine d’Adolphe Thiers : Philippe Magnan l Gaston de Fondeuvre, industriel français : Olivier Claverie l Camille de Willers : Christelle Cornil l François Cuypers, propriétaire du "Télégraphe Wallon" : Dominique Parent l Solange Tréguier : Nathalie Dessay l Apolline Quéméneur : Bernadette Le Saché l Louis Gabard : Jean-Edouard Bodziak l Le Commandant de la Corvette La Galissonière : Luc-Antoine Diquéro l Soldat Brieuc Quériadec : Grégoire Isvarine l Soldat Franchemont : Charlie Fabert l Soldat Augustin Fruchart : Ulysse Bosshard l Le gouverneur de Libongo : Jean-Gabriel Nordmann l Christian Ndangi : Criss Niangouna l Le Roi Léopold II : Basile Bernard de Bodt l Le roi Mpanzu : Marcel Mankita l Hamad, le marchand d’esclaves : Kader Kada l Amédée Delescluze : Jean-Paul Farré l Le porte-parole du traité de Hambourg : Emmanuel Vérité l Et les voix de Emmanuel Suarez, Thomas Pouget, Sylvain Pottiez, Malo de la Tullaye, Milan Morotti, Valentin Capron, Clément Carabedian, Christian Bena Toko, Audifax Moumpossa, Julien Mabiala Bissila, Chrysogone Diangouya, Caroline Binder, Janice Zadrozynski, Céline Fuhrer, Laetitia Hipp.

France Culture et la SACD se sont associées en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de Podcasts Natifs de Fiction, et ont lancé ensemble pour la première fois un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de séries radiophoniques feuilletonnantes.