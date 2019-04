NOUVEAUTÉ « Les enfants de Duras »

France Culture s’enrichit d’une nouvelle offre de podcasts originaux, à partir de l’émission L’Expérience ! Documentaires d’auteurs, expériences sonores, la création se déploie maintenant dans tous les formats, formes courtes ou séries, en podcast.

Premier opus de cette nouvelle collection, le jeudi 18 avril, la série de 3 épisodes

« Les enfants de Duras » part à la recherche de cinq enfants, interrogés en 1967 par Marguerite Duras. Que sont-ils devenus, plus de cinquante ans après cette rencontre d’anthologie ?

« Les enfants de Duras » sont à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcasts.

Suivront au mois de mai « Les cloches de tourmentes » et « Hors de soi ». « L’expérience », l’émission produite par Aurélie Charon, est diffusée en direct le dimanche à 23h.

LES ENFANTS DE DURAS

Une Expérience signée Léa Capuano, réalisée par Angélique Tibau

Un podcast original en 3 épisodes, disponible dès le jeudi 18 avril

2 avril 1967, Marguerite Duras s'entretient avec des enfants de 6 ans dans l'émission Comme il vous plaira, diffusée sur France Culture. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie ? Ça sera comment les choses, plus tard ? C'est quoi, une histoire vraie ? Telles sont les questions que l’écrivaine pose par exemple aux écoliers de la rue Saint-Benoit (Paris), au cours de discussions qu’elle mène avec chacun, d’égal à égal.

Que diraient ces enfants d'hier, des écoliers de l'école de la rue Saint-Benoit d’aujourd'hui ? Que sont-ils devenus ? Que se souviennent-ils de la rencontre avec l'écrivaine ? Un demi-siècle plus tard, voici Christine, Claire, Sophie, Antoine et François, que Léa Capuano a retrouvés, adultes. A son tour de les rencontrer, autour d’une expérience de l’enfance…

Episode 1 : L'enquête Que sont devenus les enfants d'hier ? Les éléments de présentation de leur identité dans l'émission de 1967 permettront-ils de les retrouver ? Auront-ils changé ?

Episode 2 : Chercher les souvenirs Christine, Claire, Sophie, Antoine et François se retrouvent à l'école Saint-Benoit, avec les souvenirs de l'école non mixte, du jardin du Luxembourg et du marchand de bonbons Le P'tit Monsieur.

Episode 3 : L'âge de raison Les voix des enfants d'hier se mêlent à celles des enfants d'aujourd'hui pour n'en former plus qu'une, celle de l'enfance.

CLOCHES DE TOURMENTE

Une Expérience signée Eric Cordier, réalisée par Nathalie Salles

Un podcast original de 30 minutes disponible dès le jeudi 02 mai

Eric Cordier a passé les six premiers mois de l’année 2018 à mener une enquête musicale, les pieds dans la neige pour éprouver au mieux le danger de la tourmente : avec son compère Denis Tricot, il collecte les sons de cloches en pays occitan, les bruits de la tempête, ceux des habitants. En 2019, il y retourne pour L’Expérience, afin d’essayer de comprendre ce que sont ces « Cloches de Tourmentes » et d’y articuler la parole : une matière sonore et musicale entourée d’une gangue de légendes…

Quatre villages quelque part entre l’Ardèche, la Lozère et le Tarn : Les Sagnes au Sud, Serviès à l'Est, Auriac à l'Ouest et Oultet au Nord. Il y réalise des explorations sonores, il y enregistre leurs cloches, les dispositifs qui les actionnent, mais aussi le contexte : les ruisseaux, les animaux et surtout la neige. Chacun de ces villages est distant de 15km par la vallée, par la route, mais seulement de 3 ou 4 km par les sentiers de montagne, alors il faut cheminer à pied d'un clocher à l'autre, pour faire sonner les cloches et explorer les différents matériaux rencontrés dans les hameaux. Par chance, vent et neige sont abondants. Une musique électroacoustique composée par l’auteur raconte une histoire en sons, une histoire de neige, de marche et cloches… une histoire vibrante.

• Crédits : André-Saint-Léger (Lozère) / Eric Cordier

HORS DE SOI

Une Expérience signée France Jolly, réalisée par Christine Robert

Un podcast original en 5 épisodes, disponible dès le jeudi 16 mai

France Jolly sonde les états de conscience modifiés qu’éprouvent certaines personnes capables, en quelques minutes, de réaliser des « sorties de corps ». On les appelle les expérienceurs... Entre Genève et Paris, elle enregistre ces expériences avec ceux qui les accomplissent, avec des thérapeutes, avec des formateurs, avec des synesthètes. La synesthésie, du Grec syn (« union ») et aesthesis (« sensation ») est un phénomène neurologique non pathologique par lequel, plusieurs sens sont associés.

Hors de soi, c’est se quitter, faire le voyage, et aller voir avec leurs yeux, leurs sens, leurs émotions, le monde tel que le perçoivent “quelques autres”, qui ne sont pas des Aliens, mais dont la conscience est simplement différente de la nôtre.

Nicolas Fraisse, 36 ans, fait des sorties de corps depuis l’enfance ; cela peut lui arriver à tout moment : Nicolas est expérienceur. Sa rencontre avec Sylvie Dethiollaz (biologiste de formation) et Claude Charles Fourier (psychologue clinicien) de l'institut ISSNOE (Génève), qui le suivent et l'ont accompagné depuis plus de dix ans, lui a permis de ne pas se laisser envahir par le vertige que l'intensité de ces expériences peuvent générer.

Diverses études réalisées sur la population générale ont estimé qu’au moins 10% des personnes interrogées ont, au moins une fois dans leur vie, éprouvé la sensation de se trouver hors de leur corps physique, de façon spontanée ou volontaire. Ces expériences troublantes ne sont donc ni rares, ni nouvelles. Pourtant, ces expériences n’ont rien d’anodin et peuvent être très perturbantes pour qui n’a pas une base psychique solide.

• Crédits : France Jolly

Une nouvelle collaboration : l’Expérience de France Culture et les Beaux-Arts de Paris

Pour chaque Expérience, un.e étudiant.e de l’Atelier de Joann Sfar des Beaux-Arts de Paris propose une illustration inédite.

Inspiré.e par l’écoute, il ou elle réalise un dessin qui complète le geste de l’auteur du documentaire.

23h-00h L’Expérience coordonnée par Aurélie Charon L’Expérience, nouvel espace de production radiophonique, propose une combinaison inédite entre des documentaires d’auteurs à l’antenne le dimanche à 23h, et des podcasts originaux.

Suite au premier podcast « Lesbos » en sept épisodes, lancé le 3 février, L’Expérience propose sur son fil d’écoute, des formats originaux deux fois par mois.

Les podcasts permettent une écriture en épisodes, et des formes plus courtes, libérées de la contrainte de grille. Ils seront ensuite réunis et diffusés dans la grille d’été de l’Expérience