Nouvel agrément de Réalisatrice/Réalisateur de fictions Radio France

Radio France réaffirme sa volonté de maintenir l’exigence et la qualité dans le domaine de la fiction sonore, en podcast original et sur l’antenne, d’ouvrir la réalisation à de nouveaux talents et de rester un lieu privilégié de création pour les auteurs, les acteurs et les réalisateurs.

Dans cet esprit Radio France organise une sélection par voie externe et interne donnant accès à la fonction de réalisateur de fictions radiophoniques.

Un jury de professionnels procèdera à une présélection à partir de dossiers de candidature déposés au plus tard le mercredi 1 er juin 2022.

Les auditions individuelles des candidats et candidates pré - sélectionnés se dérouleront du 21 au 23 juin 2022 et les noms des personnes retenues seront divulgués le lundi 27 juin au plus tard.

Les candidats ainsi sélectionnés effectueront ensuite un stage rémunéré à Radio France entre octobre et décembre 2022.

A l’issue de ce stage, le jury se réunira de nouveau afin de procéder à l’agrément des futurs réalisateurs, réalisatrices.

Si vous souhaitez participer à cette sélection, retrouvez son règlement complet :

Règlement de la procédure de sélection en vue de l’obtention de l’agrément de Réalisatrice/ Réalisateur de fictions par Radio France

I - Définition de la fonction de réalisateur de fictions à Radio France

Le réalisateur de fictions radiophoniques est au sein de Radio France un professionnel de très haut niveau conjuguant savoir-faire en matière de production (découpage, direction des enregistrements, direction du montage, du mixage), créativité, aptitude à animer des équipes de production, à dialoguer avec des auteurs, des musiciens et à diriger des artistes interprètes. Il lui appartient de donner avec l’apport de sa culture et de sa personnalité, la meilleure expression radiophonique à l’émission ou série d’émissions - quel qu’en soit le genre et qu’elle comporte ou non un producteur délégué - et d’en assurer la réalisation (Extrait du protocole n°7 annexé à la convention collective). Ses responsabilités sont d’ordre artistique et s’étendent à l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition dans le respect des procédures en usage et des moyens préalablement fixés par la direction de chacune des chaînes de Radio France avec lesquelles il peut être amené à collaborer. Le réalisateur est doté́ pour chacune des émissions dont il a la charge, d’un contrat à durée déterminée, il est placé sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la fiction de chacune des chaînes de Radio France. Il est rémunéré au cachet selon les barèmes en vigueur.

II Le dossier de candidature

Le dossier individuel de candidature doit être envoyé par mail, au plus tard mercredi 1er juin 2022 à 22 h (délai de rigueur) à l’adresse suivante : realfictions@radiofrance.com

Ce dossier devra obligatoirement comporter :

- L’état civil complet du candidat : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone.

- Un CV très détaillé faisant état de ses travaux antérieurs (radio, théâtre, cinéma, écriture...). A ce titre les personnes assurant des fonctions au sein de Radio France ont tout loisir de déposer un dossier à condition que leur expérience soit en rapport direct avec l’objet de la sélection.

- Une lettre de motivation mettant l’accent d’une part sur les raisons du candidat à vouloir réaliser des fictions radiophoniques, d’autre part sur la connaissance et la conception qu’il se fait de ce genre à partir d’émissions et podcasts de fiction de son choix ainsi que l’œuvre qu’il aimerait idéalement réaliser. Le candidat pourra aussi faire part de sa pratique dans ce genre si, il ou elle en a une.

- Une œuvre sonore réalisée par le candidat si elle existe (une seule œuvre en écoute proposée au jury).

- Un commentaire argumenté et synthétique (1500 signes maximum) d’une émission de fiction proposée par Radio France et disponible notamment sur franceculture.fr et l’application radiofrance.

Le commentaire écrit devra aborder toutes les dimensions d’une fiction : interprétation des acteurs, choix des voix, choix musical, dramaturgie, qualité et environnement sonore, réalisation.

Il est à noter que seuls seront examinés les dossiers des candidats qui feront la preuve dans leur CV (conditions non cumulatives) :

- D’une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la radio, du théâtre, de l’audiovisuel ou du cinéma.

- D’une compétence reconnue dans le domaine de la direction d’acteurs et d’une connaissance suffisante des acteurs et actrices de théâtre et cinéma.

- D’une culture suffisante pour analyser un texte, quel qu’il soit, en produire une dramaturgie, déterminer une distribution, imaginer une réalisation.

Pour information, compte tenu des exigences techniques et artistiques de ce métier, les candidats devront avoir une audition parfaite qui fera l’objet d’un contrôle médical au cours du processus de sélection.

III - La phase de présélection

Un jury de pré-sélection se réunira entre le 6 et le 14 juin 2022

Composition du jury de présélection :

- La directrice de France Culture ou son représentant

- La directrice de France Inter ou son représentant

- La responsable de la fiction de France Culture

- L’administrateur des fictions de France Culture ou son représentant

- Deux réalisateurs (trices)

- Une personnalité extérieure

Ce jury aura pour mission d’examiner chacun des dossiers présentés et d’en retenir une vingtaine en vue de la phase suivante : le passage devant le jury de sélection.

Aucun candidat ne sera reçu en amont de ce processus par le jury, ou l’un de ses membres, qui sera soumis pour la circonstance, à une discrétion de rigueur.

Les personnes retenues pour se présenter devant le jury de sélection seront prévenues individuellement mercredi 15 juin 2022 et une date ainsi qu’un horaire de convocation devant le jury de sélection leur seront alors indiqués.

IV - L’examen devant le jury

Le jury de sélection se réunira les 21, 22, 23 juin à la Maison de Radio et de la Musique (116, avenue du Président Kennedy, Paris 75016).

Composition du jury :

- La directrice de France Culture ou son (sa) représentant(e)

- La directrice de France Inter ou son (sa) représentant (e)

- La responsable de la fiction de France Culture

- L’administrateur des fictions de France Culture ou son représentant

- Une personnalité du monde du théâtre

- Une personnalité du monde de l’audiovisuel

- Un comédien ou une comédienne

- Deux réalisateurs / réalisatrices de fiction

- Un (une) ingénieur (e) du son

L’audition individuelle de chacun des candidats retenus lors de la phase de pré-sélection durera 45 minutes et portera essentiellement sur un projet de réalisation à partir d’un texte remis préalablement, le jour même. Le déroulement en sera le suivant :

- Temps de préparation à partir de la remise du texte au candidat : 2h00

- Exposé formel devant le jury : 15 minutes. La présentation devra être faite sur un principe de réalisation idéale prenant en compte l’interprétation du texte, la distribution, le découpage, les choix d’univers sonores et musicaux…

- Débat sous forme de questions - réponses avec le Jury. Durée : 15minutes

Les Questions-Réponses avec le Jury seront centrées sur le candidat, son parcours, ses motivations, ses goûts artistiques et sur le dossier constitué pour l’épreuve de pré-sélection.

Les délibérations se dérouleront à huis clos. Les votes auront lieu à la majorité absolue. En cas de partage des voix, il sera procédé à un second tour dans les mêmes conditions. A l’issue du second tour, si l’égalité des voix subsiste, le Président du jury pourra user de sa voix prépondérante.

A l’issue de ce processus, jusqu’à six candidats pourront être retenus pour la phase suivante.

La sélection sera annoncée au plus tard le lundi 27 juin 2022

V - La période de stage

Les candidats sélectionnés à l’issue de ces entretiens devront effectuer un stage rémunéré d’environ trente jours de travail, répartis entre octobre et décembre 2022

Ce stage comprendra :

- Une phase de découverte de l’entreprise et du métier de réalisateur à travers une initiation aux procédures en usage à Radio France et aux techniques de réalisation ainsi que le suivi et l’accompagnement d’un réalisateur tout au long du processus d’élaboration et de réalisation d’une fiction radiophonique.

- Une phase de réalisation directe d’une fiction radiophonique, accompagnée par un tuteur-facilitateur.

A l’issue de cette période, au plus tard en janvier 2023, le jury se réunira de nouveau pour procéder à l’évaluation du candidat et décidera de l’obtention définitif de l’agrément.

A l’issue de l’ensemble de ce processus, jusqu’à six candidats pourront être agréés par Radio France.