Nuits de France Culture - AOUT 2019

Nuit du mercredi 31 juillet au jeudi 01 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 5/10 : le sucre (1ère diffusion : 22/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Olivier Lucas de Peslouan (directeur du CEDUS (Centre d'Études du Sucre)), Jean Tulard (historien), Maurice Varsano (PDG de la Cie financière" Sucres et denrées "), et Philippe Charlin (économiste) - Lectures Dominique MacAvoy et Jean-Claude Michel - Réalisation Olivier d'Horrer

01:07 - 02:07 Le Tibet tel que je l'ai vu - Alexandra David-Néel 3/5 : Parties 5 et 6 (1ère diffusion : 23 et 30/01/1955 Chaîne Nationale)

Par Michel Manoll - Avec Alexandra David-Néel et Michel Manoll - Réalisation Harold Portnoy

02:07 - 04:07 Le bon plaisir - Franck Venaille (1ère diffusion : 03/10/1998)

Par Mathieu Bénézet - Avec Franck Venaille et Umberto Saba - Réalisation Jean-Claude Loiseau

04:07 - 04:32 Réflexion faite - Entretien avec Claude Lévi-Strauss, 1ère partie (1ère diffusion : 30/07/1974)

Par Émile Noël - Avec Claude Lévi-Strauss

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 31/07/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 31/07/2019

Par Antoine Genton et Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 23ème épisode : Graves événements à l'île des Pendus - Multidiffusion du 31/07/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 27/01/1978)

Nuit du jeudi 01 août au vendredi 02 août 2019

00:02 - 00:47 Soyez témoins - La signature du traité de Versailles (1ère diffusion : 13/06/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Madame Simone et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

00:47 - 01:52 Le Tibet tel que je l'ai vu - Alexandra David-Neel 4/5 : Parties 7 et 8 (1ère diffusion : 07 et 14/02/1955 Chaîne Nationale)

Par Michel Manoll - Avec Alexandra David-Néel et Michel Manoll - Réalisation Harold Portnoy

01:52 - 02:22 Panorama - Littérature anglaise (1ère diffusion : 05/07/1991)

Par Pascale Casanova - Avec Marcel Le Pape (traducteur de "Voyage dans les Hébrides") - Réalisation Brigitte Bouvier

02:22 - 03:52 Nuits magnétiques - Le carnaval de Trinidad (1ère diffusion : 18/03/1981)

Par Sheitane - Réalisation Bernard Treton

03:52 - 04:32 Un homme une oeuvre - Saint-Exupéry (1ère diffusion : 07/11/1946 Chaîne Nationale)

Par Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet - Réalisation Gérard Herzog

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 01/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 01/08/2019

Par Antoine Genton et Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 24ème épisode : Une ronde de nuit - Multidiffusion du 01/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 30/01/1978)

Nuit du vendredi 02 août au samedi 03 août 2019

00:02 - 01:03 Le théâtre où l'on s'amuse - Georges Dandin (1ère diffusion : 14/11/1953 Chaîne Parisienne)

De Molière - Par Philippe Soupault - Interprétation Jean Richard, Jean-Marc Thibault, Roger Pierre, Maurice Biraud, José Artur, Solange Certain, Jacqueline Porel et Jean-Claude Michel - Réalisation Jean Chouquet

01:03 - 01:33 Le Tibet tel que je l'ai vu - Alexandra David-Néel 5/5 : Partie 9 (1ère diffusion : 21/02/1955 Chaîne Nationale)

Par Michel Manoll - Avec Alexandra David-Néel et Michel Manoll - Réalisation Harold Portnoy

01:33 - 04:33 Les voix de l'Amérique - Moments d'une génération 1945-1973 (1ère diffusion : 23/06/1973)

Par Louis-Charles Sirjacq - Avec Jean-Jacques Lebel, Claude Pélieu, Jim Haynes, Tom Hayden et Matt Ross - Avec les voix de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Allan Watts, Abbie Hoffmann, Timothy Leary et Jerry Rubin - Réalisation Jean-Jacques Vierne

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 02/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 02/08/2019

Par Antoine Genton - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 25ème épisode : Le Mystère de l'île de Basan - Multidiffusion du 02/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 31/01/1978)

Nuit du samedi 03 août au dimanche 04 août 2019

23:00 - 23:56 Faits divers - Son meilleur rôle (1ère diffusion : 03/02/1954 Chaîne Parisienne)De Yves Jamiaque - Bruitage Gabriel de Rivage - Interprétation Jacques Thébault (François Bergier), Louis Arbessier (le Docteur Herbert), Jacqueline Rivière (Hélène, l'assistante du docteur), Marcel André (le commissaire Veuillard), André Wasley, Jean Chevrin, Pierre Leproux, Pierre Marteville, Geneviève Morel, Nicolas Amato, Suzanne Cely, Lisette Lemaire et Paul Enteric - Avec Yves Jamiaque - Réalisation Pierre Billard

------REDIFFUSION de la Nuit rêvée de Bertrand Burgalat

23:56 - 00:35 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 1/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertrand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

00:35 - 00:55 Permis de construire - Retour sur l'oeuvre de l'architecte Jean Dubuisson (1ère diffusion : 16/05/1996)

Par Pascale Charpentier - Avec Jean Dubuisson

00:55 - 01:10 Entretien avec François Reichenbach - A l'occasion du Festival de Cannes 1966 (1ère diffusion : 01/05/1966)

Par l'ORTF

01:10 - 01:45 Connaître le cinéma - Profil de Georges Franju (1ère diffusion : 14/06/1969)

Par Philippe Esnault et Jean Mitry - Avec Georges Franju - Réalisation Nicole Geisweiller

01:47 - 02:38 Connaître le cinéma - "Les coeurs verts" d'Edouard Luntz (1ère diffusion : 25/06/1966)

Par Philippe Esnault

02:38 - 02:58 Photo-portrait, la galerie des contemporains - Roland Moreno, inventeur de la carte à puce (1ère diffusion : 05/01/1991)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Roland Moreno - Réalisation Pierrette Perrono

02:58 - 03:41 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 2/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

03:41 - 04:16 Multipistes - Bernard Parmegiani (1ère diffusion : 03/03/1990)

Par Philippe de La Croix - Avec Bernard Parmegiani - Réalisation Evelyne Gayou

04:16 - 04:36 Démarches - Dominique de Roux (1ère diffusion : 05/07/1975)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Dominique de Roux

04:36 - 04:56 Photo-portrait, la galerie des contemporains - Jack-Alain Léger, écrivain (1ère diffusion : 06/11/1993)

Par Gérard-Julien Salvy - Avec Jack-Alain Léger - Réalisation Michèle Prudhon

04:56 - 05:46 L'avventura - Rencontre avec Raoul Coutard à l'occasion de l'hommage rendu à la Cinémathèque (1ère diffusion : 11/04/2007)

Par Laure Adler - Avec Raoul Coutard - Réalisation Brigitte Bouvier

05:48 - 06:18 On ne parle pas la bouche pleine ! - La Grande Bouffe : L'art de creuser sa tombe avec les dents (1ère diffusion : 18/11/2012)

Par Alain Kruger - Avec Philippe Sarde - Réalisation Ghislaine David

06:18 - 06:25 La Nuit rêvée de Bertrand Burgalat : Entretien 3/3 (1ère diffusion : 29/01/2017)

Par Albane Penaranda - Avec Bertand Burgalat - Réalisation Virginie Mourthé

-------

06:25 - 06:57 Thèmes et controverses - Découverte de la philosophie et de l'écriture : Albert Camus et Jean Grenier (1ère diffusion : 02/12/1955 France III Nationale)Par Pierre Sipriot - Avec Albert Camus

Nuit du dimanche 04 août au lundi 05 août 2019

23:01 - 23:57 Anthologie française - Gérard de Nerval (1ère diffusion : 15/10/1958 Chaîne Nationale)Par Georges Charbonnier - Avec Stanislas Fumet - Réalisation Georges Gravier

------- REDIFFUSION de la Nuit du Musée Hergé Avec Philippe Goddin et Benoît Mouchart

23:57 - 00:29 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 1/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

00:29 - 01:16 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 1/6 : Episode 1 à 4 (1ère diffusion : 04, 07, 09 et 11/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Gaétan Jor (le brigadier), Jacques Aveline (le laitier), Michel Masson (le Lieutenant), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

01:16 - 02:01 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 2/6 : Episode 5 à 8 (1ère diffusion : 14, 16, 18 et 21/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Maurice Nasil (l'homme au crâne rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Gaétan Jor (l'homme de la réception), Jacques Aveline (le laitier), Jean Bolo (l'homme masqué), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND) et Marcel Lestan (LE BOUCHER Sanzot et le contrôleur) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

02:01 - 02:27 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 2/4 avec Benoît Mouchart (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Benoît Mouchart - Réalisation Virginie Mourthé

02:27 - 03:12 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 3/6 : Episode 9 à 12 (1ère diffusion : 23, 25, 28 et 30/03/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Marcel Bozzuffi, Maurice Nasil (l'homme au crâne rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Teddy Bilis (Professeur TOPOLINO), Jean Clarence (le juge), Jean Bolo, Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Jean Carmet (DUPONT) et Jean Bellanger (DUPOND), Yves Penot (un inspecteur syldave) et Henri Poirier (un Bordure) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

03:12 - 03:57 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 4/6 : Episode 13 à 16 (1ère diffusion : 01, 04, 06 et 08/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Gaétan Jor (l'automobiliste), Nelly Delmas (la dame), Jean Péméja, Yves Penot et Henri Poirier - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

03:57 - 04:19 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 3/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

04:19 - 05:06 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 5/6 : Episode 17 à 20 (1ère diffusion : 11, 13, 15 et 18/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Henri Virlojeux (Nestor), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Maurice Nasil (l'homme au crane rasé), Pierre Olivier (Stéphane), Marcel Lestan, Fernand Rauzena (le chef de la police), Jacques Degor (Kronick), Bruno Balp (Himmerszeck) et Henri Poirier (Colonel SPONSZ) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

05:06 - 05:51 Les Aventures de Tintin - L'Affaire Tournesol 6/6 : Episode 21 à 24 (1ère diffusion : 20, 22, 25 et 27/04/1961 France II Régionale)

D'Hergé - Adaptation Nicole Strauss et Jacques Langeais - Musique originale Vincent Vial - Interprétation Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (capitaine Haddock), Lionel Baylac (l'homme des objets perdus), Jacques Muller (Séraphin Lampion), Nicole Strauss (Narratrice), Jacques Langeais (Narrateur), Jacques Dufilho (professeur Tournesol), Caroline Clerc (Bianca Castafiore), Henri Virlojeux (le major Kardouk), Caroline Clerc (Bianca Castafiore) et Henri Poirier (un Bordure et Colonel SPONSZ)) - Bruitage Joé Noël - Réalisation René Wilmet

05:51 - 05:57 La Nuit du Musée Hergé - Entretien 4/4 avec Philippe Goddin (1ère diffusion : 26/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Philippe Goddin - Réalisation Virginie Mourthé

-------

05:58 - 06:58 Métronomique - 1965-70 : Bad trip à Los Angeles (1ère diffusion : 08/06/2018)Par Amaury Chardeau - Réalisation Anne Kobylak

Nuit du lundi 05 août au mardi 06 août 2019

00:02 - 00:42 Extrait : L’invitée du lundi - Jacqueline de Romilly, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 15/12/1972)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Jacqueline de Romilly

00:42 - 01:57 Le lyriscope - West Side Story (1ère diffusion : 22/11/1981)

Par Jean-Louis Cavalier - Avec Pamela Tytell et Richard Caceres (metteur en scène, chorégraphe, danseur)

01:57 - 03:02 François Périer reçoit 2/10 (1ère diffusion : 14/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Jean Anouilh, Raymond Levy, Charles Sorlier, Francine Bergé et François Périer - Réalisation Guy Delaunay

03:02 - 04:01 Avoir raison avec Françoise Giroud - Multidiffusion du 04/08/2019

Par Anaïs Kien - Réalisation Séverine Cassar

04:01 - 05:11 La grande table d'été - Multidiffusion du 05/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:11 - 05:41 Dans 18 ans : Santé - Multidiffusion du 04/08/2019

Par Jacques Attali et Zoé Sfez - Réalisation Christine Robert

05:41 - 06:25 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 05/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:26 - 06:55 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 26ème épisode : La Fleur du sommeil - Multidiffusion du 05/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 01/02/1978)

Nuit du mardi 06 août au mercredi 07 août 2019

00:02 - 01:02 Soyez les bienvenus 28/51 : Suzanne Gabriello (1ère diffusion : 02/10/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Suzanne Gabriello, Michèle Arnaud, Danièle Heymann, Perrette Souplex, Jacques Brel et André Claveau - Réalisation Gérard Herzog

01:02 - 02:42 Les Ames mortes (1ère diffusion : 06/04/1955 Chaîne Nationale)

De Nicolas Gogol - Adaptation Arthur Adamov - Chef d'orchestre Louis de Froment - Interprétation Orchestre national de la RTF - Réalisation Alain Trutat

02:42 - 02:58 Le réveil musculaire 2/5 (1ère diffusion : 06/06/1953 Paris Inter)

Par Robert Raynaud

02:58 - 04:33 Un homme une oeuvre - Daniel-Henry Kahnweiler (1ère diffusion : 20/05/1967)

Par Francis Crémieux - Avec Georges Besson (critique d'art), André Masson, Jean Hugues (éditeur d'art) et Armand Salacrou - Avec la voix de Daniel-Henry Kahnweiler - Réalisation Claude Mourthé

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 06/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 06/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 27ème diffusions : Mort et résurrection - Multidiffusion du 06/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 02/02/1978)

Nuit du mercredi 07 août au jeudi 08 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 6/10 : le diamant (1ère diffusion : 25/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Jean Isserlis (président d'honneur de la chambre syndicale nationale du diamant de Paris), James Courage (représentant de la Central Selling organisation de la "De BEERS"), Jacques Arpels (Van Cleef et Arpels), Maurice Giard (écrivain) et Messieurs Parsamian, Zucker et Nudkebitz (Diamant Club d'Anvers) - Lectures Marianne Lors - Réalisation Olivier d'Horrer

01:07 - 02:52 Société des Comédiens Français - Elvire Jouvet 40 (1ère diffusion : 15/06/1986)

De Brigitte Jaques - Mise en scène Brigitte Jaques - Avec Philippe Clévenot (Jouvet, Louis), Maria de Medeiros (Claudia, Elvire), Vincent Vallier (Léon, Sganarelle) et Eric Vigner (Octave, Dom Juan) et Brigitte Jaques et Paula Dehelly - Réalisation Christine Bernard-Sugy

02:52 - 03:52 Cultures d'islam - Colonialisme en Algérie (1ère diffusion : 07/12/2012)

Par Abdelwahab Meddeb - Avec Sylvie Thénaud et Abderhamane Bouchène - Réalisation François Caunac

03:52 - 04:32 Cinéma pour les ondes - La guerre des boutons (1ère diffusion : 18/09/1962 Paris Inter)

Par Roger Régent et Jacqueline Adler

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 07/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 07/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 28ème épisode : La Dame aux scabieuses - Multidiffusion du 07/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 03/02/1978)

Nuit du jeudi 08 août au vendredi 09 août 2019

00:02 - 01:32 Soyez témoins - L'affaire Landru : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 11/04/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Michel Georges-Michel, Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

01:32 - 02:02 Les nouveaux chemins de la connaissance - Les Lumières : l'énigme d'Alembert (1ère diffusion : 23/11/2007)

Par Raphaël Enthoven - Avec Véronique Le Ru - Réalisation Mehdi El Hadj

02:02 - 03:02 Grand angle - 1973, la naissance de "Libération" ou les limites du rêve (1ère diffusion : 22/05/1993)

Par Marie-Odile Delacour - Avec Jean-Claude Vernier, Jean-René Huleu, Claude Mauriac, Maren Sell et Jean-Christophe Nothias - Avec les voix de Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel - Réalisation Brigitte Alléhaut

03:02 - 04:07 Victor Hugo et les Misérables : Conférence enregistrée à la Bibliothèque Nationale de France (1ère diffusion : 02/08/2002)

Par Radio France (RF) - Avec Mona Ozouf - Réalisation Manoushak Fashahi

04:07 - 04:33 Vidéo Babil, 1 - En guise d'introduction avec Anne-Marie Duguet (1ère diffusion : 18/04/1983)

Par Philippe Venault et Raymond Bellour - Avec Anne-Marie Duguet

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 08/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 08/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 29ème épisode : La Tour fiévreuse - Multidiffusion du 08/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 06/02/1978)

Nuit du vendredi 09 août au samedi 10 août 2019

00:02 - 01:44 Théâtre et université - L'Avare (1ère diffusion : 27/07/1950 Chaîne Nationale)

De Molière - Mise en scène Jean Meyer - Interprétation Comédie française, Jean Meyer, Robert Manuel, Marcel Le Marchand, Jean Le Goff, Michel Vadet, Jacques Clancy, Jacqueline Duc, Denise Gence, Denise Pezzani, Denis d'Inès, Paul-Emile Deiber, Yvonne Gaudeau et Jeanne Moreau

01:44 - 02:19 Arcanes 70 - 2001, l’Odyssée de l’espace (1ère diffusion : 17/12/1970)

Par Roger Pillaudin - Avec Jean Monod - Réalisation Annie Coeurdevey

02:19 - 03:19 Mises en scène - Antoine Vitez (1ère diffusion : 08/09/1974)

Par Guy Dumur - Avec Antoine Vitez, Nada Strancar, Christine Gagnieux et Bernard Dort

03:19 - 03:54 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Catherine Sellers dit deux textes de Thomas Mann (1ère diffusion : 29/10/1975)

Par Patrice Galbeau - Avec Catherine Sellers - Réalisation Guy Delaunay

03:54 - 04:31 Mme Ziegler et M. Yonnet parlent de l'histoire de Paris (1ère diffusion : 01/10/1967)

Par l'Office De Coopération Radiophonique (OCORA) - Avec Gilette Ziegler et Jacques Yonnet

04:31 - 05:40 La grande table d'été - Multidiffusion du 09/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:41 - 06:25 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 09/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:26 - 06:55 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 30ème épisode : Le Démon du Marais - Multidiffusion du 09/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 07/02/1978)

Nuit du samedi 10 août au dimanche 11 août 2019

23:00 - 23:56 Faits divers - La Galerie des automates (1ère diffusion : 21/05/1957 Chaîne Parisienne)De Roger de Lafforest - Interprétation Pierre Olivier (Arthur), Evelyne Ker (Edith), Roger Crouzet, Jean Bolo, André Wasley, Georges Chamarat (Sir Réginald), Henri Crémieux (docteur Mortimer Quadogann) - Réalisation Pierre Billard

----- REDIFFUSION de la Nuit Germaine Beaumont Avec Hélène Fau

23:56 - 00:26 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 1/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

00:26 - 02:36 Agnès de Rien (1ère diffusion : 01/01/1946)

De Germaine Beaumont - Adaptation Pierre Barillet - Musique originale Marcel Landowski - Réalisation Ange Gilles

02:36 - 03:26 Le métier d'écrivain : Propos de Germaine Beaumont 1/2 (1ère diffusion : du 27 au 29/01/1964)

Par Roger Vrigny

03:26 - 03:56 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 2/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

03:56 - 04:31 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Renaud Mary dit un texte de Germaine Beaumont (1ère diffusion : 02/02/1971)

Par Patrice Galbeau - Avec Germaine Beaumont - Réalisation Alain Barroux

04:31 - 05:21 Le métier d'écrivain : Propos de Germaine Beaumont 2/2 (1ère diffusion : 30, 31/01/1964 et 01/02/1964)

Par Roger Vrigny

05:21 - 05:25 La Nuit Germaine Beaumont - Entretien 3/3 avec Hélène Fau (1ère diffusion : 29/03/2015)

Par Philippe Garbit - Avec Hélène Fau - Réalisation Virginie Mourthé

-----

05:25 - 06:57 Décibels - Sensorialité et addiction (1ère diffusion : 04/12/2000)

Par Jeanne-Martine Vacher - Avec Marguerita Miquelarena (musicothérapeute à l'Hôpital Marmottan), Claude Orsel (psychiatre psychanalyste et alcoologue), Patrick Hispard (médecin et alcoologue), Marie-Thérèse Esnault (musicologue travaillant sur la musique et les odeurs avec des toxicomanes en prison) et Marie Bastianelli (psychologue clinicienne pour "Musique et rythme dans les rave parties: la dilution des limites") - Réalisation Olivier Guérin

Nuit du dimanche 11 août au lundi 12 août 2019

23:02 - 23:58 Anthologie française - Charles Cros (1ère diffusion : 25/05/1960 Chaîne Nationale)Par Serge Jouhet - Réalisation Georges Gravier

----- REDIFFUSION de la Nuit rêvée de Patricia Mazuy

23:58 - 00:36 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

00:36 - 00:47 Extrait : Pas la peine de crier - Je déballe ma bibliothèque : Anne-Lise Heimburger lit Le petit organon de Brecht (1ère diffusion : 10/09/2013)

Par Marie Richeux - Avec Anne-Lise Heimburger - Réalisation Anne-Laure Chanel

00:47 - 01:52 Plan large - John Ford, écrire l’Histoire, imprimer la légende (1ère diffusion : 30/12/2017)

Par Antoine Guillot - Avec Cécile Gornet et Charlotte Garson - Réalisation Somany Na

01:52 - 02:23 A voix nue - Peter Handke 1/5 (1ère diffusion : 08/07/2013)

Par Virginie Bloch-Lainé - Avec Peter Handke - Réalisation Laurence Millet

02:23 - 03:38 Mauvais genres - Rencontre avec James Sallis (1ère diffusion : 18/05/2002)

Par François Angelier - Avec James Sallis et Jean-Yves Bochet - Réalisation Daniel Finot

03:38 - 04:09 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

04:09 - 05:09 Les jeudis littéraires - Elias Khoury et Edmond-Amran El Maleh (1ère diffusion : 04/04/2002)

Par Pascale Casanova - Avec Elias Khoury, Edmond Amran El Maleh, Arnaud Deshayes et Dominique Eddé - Réalisation Anne Franchini

05:09 - 06:14 Profils perdus - Jean-Richard Bloch 1/2 : Le témoin de l’aurore (1ère diffusion : 15/11/1990)

Par Anice Clément - Avec Marianne Millau, Gilles Wolkowitsch, Christophe Prochasson, Jean Albertini et Michel Trebitsch - Lectures Jean Négroni - Réalisation Dominique Costa

06:14 - 06:47 Alfred Hitchcock par François Truffaut 20/25 : Fenêtre sur cour (1ère diffusion : 29/10/1999)

Par Nicolas Saada - Avec Alfred Hitchcock et François Truffaut - Réalisation Claude Giovanetti

06:47 - 06:57 La Nuit rêvée de Patricia Mazuy - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 16/12/2018)

Par Mathilde Wagman - Avec Patricia Mazuy - Réalisation Véronique Lamendour

Nuit du lundi 12 août au mardi 13 août 2019

00:02 - 00:42 Extrait : L’invitée du lundi - Georges-Henri Rivière, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 14/06/1976)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Georges-Henri Rivière

00:42 - 00:55 Radio pastiche - Pastiche de "La tribune de l'histoire" : Le podium de l'histoire : La Révolution de 1789 (1ère diffusion : 22/12/1957 Chaîne Parisienne)

Par Jacques Provins et Michel Mery

00:55 - 01:58 Profils perdus - Jean-Richard Bloch 2/2 : L’optimisme tragique (1ère diffusion : 22/11/1990)

Par Anice Clément - Avec Michel Bloch, Claude Bloch, Jean Albertini, Madeleine Rebérioux, Vercors et Annie Angremy - Lectures Jean Négroni - Réalisation Dominique Costa

01:58 - 03:03 François Périer reçoit 3/10 (1ère diffusion : 21/09/1973)

Par Patrice Galbeau - Avec Polia Janska, Christian Thuillez et François Périer - Réalisation Guy Delaunay

03:03 - 04:02 Avoir raison avec Rosa Luxemburg - Multidiffusion du 11/08/2019

Par Caroline Broué - Réalisation Olivier Bétard

04:02 - 05:12 La grande table d'été - Multidiffusion du 12/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:12 - 05:42 Dans 18 ans : Géopolitique - Multidiffusion du 11/08/2019

Par Jacques Attali et Zoé Sfez - Réalisation Christine Robert

05:42 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 12/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 31ème épisode : Le Crucifix d'étain - Multidiffusion du 12/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 08/02/1978)

Nuit du mardi 13 août au mercredi 14 août 2019

00:02 - 01:02 Soyez les bienvenus 26/51 : Minou Drouet (1ère diffusion : 25/09/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Minou Drouet, Hélène Tournaire, Lucette Descaves, Jean Wiener, Christiane Fournier, Pierre Duclos, Mary Marquet et Joël Flateau - Réalisation Albert Riéra

01:02 - 01:57 Impromptu de vacances - Maurice Sarthou (1ère diffusion : 13/09/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Maurice Sarthou - Textes de Paul Valéry lus par Pierre Lafont

01:57 - 04:32 La musique et les hommes - Musique et pouvoir 1/2 (1ère diffusion : 12/11/1980)

Par Rémy Stricker - Avec Alain Féron

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 13/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 13/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 32ème épisode : Le Trust des escargotss - Multidiffusion du 13/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 09/02/1978)

Nuit du mercredi 14 août au jeudi 15 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 7/10 : le cuivre (1ère diffusion : 26/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Jean Selmer (fabricant d'instruments de musique), Pierre-Yves Kervern (président de l'entreprise de transformation du cuivre Tréfimétaux) et Nicolas Shahshahani (économiste) - Lectures Nathalie Nerval et Claude d'Yd - Réalisation Olivier d'Horrer

01:07 - 02:02 Impromptu de vacances - Marie Noël (1ère diffusion : 14/09/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Marie Noël - Lectures Ginette Franc k

02:02 - 04:32 La musique et les hommes - Musique et pouvoir 2/2 (1ère diffusion : 19/11/1980)

Par Rémy Stricker - Avec Alain Féron

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 14/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 14/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 33ème épisode : Le Dément de la maison bleue - Multidiffusion du 14/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 10/02/1978)

Nuit du jeudi 15 août au vendredi 16 août 2019

00:02 - 00:48 Soyez témoins - Bombardement de Bordeaux en juin 1940 et l'arrivée du gouvernement à Bordeaux (1ère diffusion : 01/03/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Madame Simone, Jean-Pierre Morphé et Jean Oberlé - Réalisation Jacques Guinchard

00:48 - 04:13 Les Possédés : Enregitrement au théâtre Antoine, Paris (1ère diffusion : 08/03/1959)

De Dostoïevski - Adaptation Albert Camus - Mise en scène Albert Camus - Interprétation Michel Maurette, Pierre Blanchar, Tania Balachova, Paul Gay, Jean Martin, Marc Eyraud, Georges Berger, Georges Sellier, Géo Wallery, Pierre Vaneck, Charlotte Clasis, Nadine Basile, Alain Mottet, Janine Patrick, André Oumansky, Catherine Sellers, Charles Denner, Michel Bouquet, Edmond Tamiz, François Marie, Jean Muselli, Roger Blin et Nicole Kessel - Réalisation Max Joly

04:13 - 04:33 Le monologue du peintre - Alfred Manessier (1ère diffusion : 25/12/1956)

Par Georges Charbonnier - Avec Alfred Manessier

04:33 - 05:42 La grande table d'été - Multidiffusion du 15/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:43 - 06:27 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 15/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:28 - 06:57 Le Mystérieux Docteur Cornélius - 34ème épisode : La Résistible ascencion de Baruch Jorgell - Multidiffusion du 15/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 13/02/1978)

Nuit du vendredi 16 août au samedi 17 août 2019

00:02 - 02:17 Le bourgeois gentilhomme (1ère diffusion : 22/11/1951 Chaîne Nationale)

De Molière - Musique Jean-Baptiste Lully - Mise en scène Jean Meyer - Chef d'orchestre André Jolivet - Orchestre de la Comedie Française - Interprétation Teddy Bilis (un garçon tailleur), Béatrice Bretty (Nicole), Georges Chamarat (le maître de philosophie), Andrée de Chauveron (madame Jourdain), Bernard Demigny (chant), Maurice Escande (Dorante), Michel Galabru (le maître d'arme), Yvonne Gaudeau (Lucile), Robert Hirsch (le maître de musique), Jean-Pierre Jorris, Robert Manuel (le maître tailleur), Jean Meyer (Covielle), Jean Piat (Cléonte), Marie Sabouret (Dorimène), Louis Seigner (monsieur Jourdain) et Jacques Charon (le maître à danser)

02:17 - 03:17 Mémoires du siècle - Jacques Canetti (1ère diffusion : 21/08/1990)

Par Janine Marc-Pezet - Avec Jacques Canetti - Réalisation Pascale Rayet

03:17 - 03:47 Rythmes et bruits du monde (1ère diffusion : 28/06/1952)

Par Blaise Cendrars - Réalisation Georges Godebert

03:47 - 04:32 Connaître le jazz - L'humour en jazz (1ère diffusion : 31/12/1966)

Par Lucien Malson

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 16/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 16/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Le Mystérieux Docteur Cornélius - Le Mystérieux Docteur Cornélius - 35ème et dernier épisode : Bas les masques 16/08/2019

De Gustave Le Rouge - Adaptation Edith Loria - Réalisation Alain Barroux (1ère diffusion : 14/02/1978)

Nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019

23:00 - 23:56 Faits divers - Capital décès (1ère diffusion : 08/01/1957 Chaîne Parisienne)

De Philippe Hébert - Interprétation Gaétan Jor (l'inspecteur Leblanc), Jean-Pierre Lituac, Geneviève Morel, Pierre Marteville, Henri Virlojeux, Yves Duchateau, André Wasley, Jacqueline Rivière (Colette Salvin), Jean Brochard (monsieur Rivière) et Jean-Marie Amato (le commissaire Grosset) - Réalisation Pierre Billard

----- REDIFFUSION de la Nuit Alexandre Dumas 1/2 Avec Frédérique Lurol, Clara Hédouin et Romain de Becdelièvre

23:56 - 00:31 Nuit Alexandre Dumas 1/2 - Entretien 1/3 avec Frédérique Lurol (1ère diffusion : 30/12/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Frédérique Lurol - Réalisation Virginie Mourthé

00:31 - 01:01 Les grandes conférences - La vie et l'oeuvre d'Alexandre Dumas : La jeunesse d'Alexandre Dumas (1ère diffusion : 26/09/1955 Chaîne Nationale)

Par André Maurois

01:01 - 01:16 Extrait : Vérités et chimères - Mélodrame et romantisme : Alexandre Dumas, Par Louis Jouve (1ère diffusion : 07/03/1951 Chaîne Nationale)

Par Emmanuel Bondeville

01:16 - 01:46 Les grandes conférences - La vie et l'oeuvre d'Alexandre Dumas : Antony (1ère diffusion : 03/10/1955 Chaîne Nationale)

Par André Maurois

01:46 - 04:21 Kean (1ère diffusion : 1949 Chaîne Nationale)

D'Alexandre Dumas - Interprétation Maria Casares (Anna), Louise Conte (La comtesse de Koefeld), Marcel André (Le comte de Koefeld), Daniel Lecourtois (Le prince de Galles), Jean Temerson (Salomon), Marcelle Monthil (Amy), Lily Siou (Ketty), René Hiéronimus (Pistole), Charles Lavialle (Peterpat), Jean Clarens (Lord Mewill), Edmond Beauchamp (John), Jean Topart (Darius), Roger Bontemps (Bardoche) et Pierre Brasseur (Kean) - Réalisation Léon Ruth

04:21 - 04:53 Nuit Alexandre Dumas 1/2 - Entretien 2/3 avec Clara Hédouin et Romain de Becdelièvre (1ère diffusion : 30/12/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Clara Hédouin et Romain de Becdelièvre - Réalisation Virginie Mourthé

04:53 - 05:09 Au jour et aux lumières - Anecdotes sur Alexandre Dumas et sur Talma (1ère diffusion : 08/09/1957 Chaîne Parisienne)

Par Béatrix Dussane - Réalisation Pierre Duflos

05:09 - 06:44 Dramatique - Ascanio (1ère diffusion : 06/01/1962 France 3 nationale)

D'Alexandre Dumas - Adaptation Patrice Galbeau - Interprétation Claude Genia, Roland Bourdin, Jean Davy, Renaud Mary, Henri Nassiet, Robert Chandeau, Patrice Galbeau, Claude Piéplu, Jean Péméja, Pierre Garin, Janine Patrick, Madeleine Silvain, Odile Mallet, Inès Nazaris et Claudine Dalmas - Réalisation Henri Soubeyran

06:44 - 06:51 La vie conjugale d'Alexandre Dumas (1ère diffusion : 26/01/1951 Chaîne Nationale)

Par Jean Toscane

06:51 - 06:56 Nuit Alexandre Dumas 1/2 - Entretien 3/3 avec Frédérique Lurol (1ère diffusion : 30/12/2018)

Par Philippe Garbit - Avec Frédérique Lurol - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 18 août au lundi 19 août 2019

23:02 - 23:58 Anthologie française - Guy de Maupassant (1ère diffusion : 04/03/1959 Chaîne Nationale)

Par Georges Charbonnier - Réalisation Georges Gravier

----- REDIFFUSION de la Nuit Alexandre Dumas 2/2 Avec Sarah Mombert et Claude Schopp

23:58 - 00:33 Nuit Alexandre Dumas 2/2 - Entretien 1/3 avec Sarah Mombert (1ère diffusion : 06/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Sarah Mombert - Réalisation Virginie Mourthé

00:33 - 01:03 Les grandes conférences - La Tour de Nesles (1ère diffusion : 10/10/1955 Chaîne Nationale)

Par André Maurois

01:03 - 04:08 Festival de Provins : Le Comte de Monte Cristo (1ère diffusion : 04/07/1965)

D'Alexandre Dumas et Auguste Maquet - Adaptation Jean-François Noël et Jean Rougerie - Mise en scène (Festival de Provins) Jean Rougerie - Interprétation Jean-Claude Drouot, Louis Arbessier, Hubert de Lapparent, Raoul Delfosse, Jean Saudray, Philippe Kellerson, Armand Vallé-Valdy, Jenny Bellay, Liliane Patrick, Jean Brassat, Pierre Garin, Jean Rougerie, Michel Paulin, Pierre Delac, Michel Chassaing, Alain Chanal, Pierre Lefebvre, Alain Janey, Frédérique Villedin, Monica Derrieu, Lucienne Troka, Denise Perrault et Nathalie Nerval

04:08 - 04:42 Nuit Alexandre Dumas 2/2 - Entretien 2/3 avec Claude Schopp (1ère diffusion : 06/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Claude Schopp - Réalisation Véronique Lamendour

04:42 - 05:12 Les grandes conférences - Le Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas (1ère diffusion : 24/10/1955 Chaîne Nationale)

Par André Maurois

05:12 - 05:42 Un livre des voix - "En Russie - Le Caucase" et "Voyage en Afrique du Nord" d’Alexandre Dumas (1ère diffusion : 03/07/1990)

Par Claude Mourthé et Bruno de Cessole - Avec André Bourin - Réalisation Georges Gravier

05:42 - 06:12 Heure de culture française - Vingt ans après, d'Alexandre Dumas (1ère diffusion : 27/06/1957 Chaîne Nationale)

Par Paul Géraldy - Lectures Pierre Bertin

06:12 - 06:52 Les Trois Mousquetaires - 1er et 2ème épisode de l’adaptation de Jean Chouquet, 4ème épisode de l’adaptation de Pierre Latour (1ère diffusion : 04/10/1946 Chaîne Nationnale et 12, 13/10/1953 Chaîne Parisienne)

Par Henri Spade et Roger Pierre - Adaptation Pierre Latour - Musique Jacques Tritsch - Réalisation Jean Chouquet et Maurice Cazeneuve

06:52 - 06:57 Nuit Alexandre Dumas 2/2 - Entretien 3/3 avec Claude Schopp (1ère diffusion : 06/01/2019)

Par Philippe Garbit - Avec Claude Schopp - Réalisation Véronique Lamendour

Nuit du lundi 19 août au mardi 20 août 2019

00:02 - 00:52 Extrait : L’invitée du lundi - Ivry Gitlis, autoportrait radiophonique (1ère diffusion : 13/10/1975)

Par Michel Gonzales et André Mathieu - Avec Ivry Gitlis

00:52 - 01:57 Les Grands contemporains - Golda Meir 1/5 : Parties 1 et 2 (1ère diffusion : 12 et 13/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Jacob Tsur et Daniel Mayer

01:57 - 02:47 Matières à penser - Françoise Héritier (1ère diffusion : 13/02/2017)

Par Frédéric Worms - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

02:47 - 03:02 Plein feu sur les spectacles du monde - André Obey parle du genre radiophonique (Date de d'enregistrement : 01/01/1950)

Par René Wilmet - Avec André Obey

03:02 - 04:01 Avoir raison avec Paul Ricoeur - Multidiffusion du 18/08/2019

Par Géraldine Mosna-Savoye - Réalisation Thomas Beau

04:01 - 05:11 La grande table d'été - Multidiffusion du 19/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:11 - 05:41 Dans 18 ans : France - Multidiffusion du 18/08/2019

Par Jacques Attali et Zoé Sfez - Réalisation Christine Robert

05:41 - 06:25 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 19/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:26 - 06:55 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Jean Le Poulain dit un texte de René Barjavel : Les mains d'Anicette - Multidiffusion du 19/08/2019

Par Patrice Galbeau - Réalisation Arlette Dave (1ère diffusion : 24/07/1970)

Nuit du mardi 20 août au mercredi 21 août 2019

00:02 - 01:02 Soyez les bienvenus 31/51 : Micheline Dax (1ère diffusion : 23/10/1959)

Par Marcel Dynine - Avec Micheline Dax, Yves Ciampi, Ginette Spanier, Henri Dutilleux, Pierre Tchernia et Maurice Biraud - Réalisation Gérard Herzog

01:02 - 02:07 Les Grands contemporains - Golda Meir 2/5 : Parties 3 et 4 (1ère diffusion : 14 et 15/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Shimon Peres (Ministre de l'information) et Daniel Mayer

02:07 - 03:37 Une vie, une oeuvre - Flora Tristan (1ère diffusion : 30/11/2003)

Par Monette Berthommier - Avec Stéphane Michaud, Dominique Desanti et Ousseynou Sarr - Réalisation Dominique Costa

03:37 - 04:12 Les Nouvelles du crime - Le Discours de la méthode, de Jean-Patrick Manchette (1ère diffusion : 30/08/1985)

Par Francis Lacassin - Lectures Robert Party et Henri Poirier - Réalisation Jacques Béraud

04:12 - 04:32 Mayol - Vie et souvenir du music-hall (1ère diffusion : 01/01/1941)

Avec Félix Mayol

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 20/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 20/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Raymond Gérôme dit un texte de Ray Bradbury : Lenfant invisible - Multidiffusion du 20/08/2019

Par Patrice Galbeau - Réalisation Arlette Dave (1ère diffusion : 23/09/1970)

Nuit du mercredi 21 août au jeudi 22 août 2019

00:02 - 01:07 Communauté des Radios Publiques de Langue Française - L'épopée des matières premières 8/10 : Thé, café, cacao (1ère diffusion : 27/08/1980)

Par Olivia Zemor, Michel Pierre et Daniel Wolfromm - Avec Mireille Simoni-Abbat (chargée du Département Amérique au Musée de l'Homme), Robert Courtine (gastronome), Marie Tsukahara, Raymond Scala (directeur du comité français du thé), Monsieur Desclozeaux (négociant en cacao) et le directeur adjoint des échanges de l'OCDE - Lectures Anne André, Dominique Andrieux, Suzel Goffre, Jean Leuvrais, Humbert Smith, Jean Parédès et Lin Yuh - Réalisation Janine Antoine

01:07 - 02:07 Les Grands contemporains - Golda Meir 3/5 : Parties 5 et 6 (1ère diffusion : 16 et 17 ou 18/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir, Shimon Peres (Ministre de l'information) et Jacob Tsur

02:07 - 03:42 Le Théâtre de la fantaisie - La Cour de marbre ou Le Roi de Versailles (28/06/1951 Chaîne Parisienne)

De Nino Franck et Alexandre Arnoux - Par Louis Ducreux - Présentation Marcel L'Herbier - Réalisation Gérard Herzog

03:42 - 04:32 Le cinéma des cinéastes - Eric Rohmer pour "Pauline à la plage" (1ère diffusion : 27/03/1983)

Par Claude-Jean Philippe - Avec Eric Rohmer, Caroline Champetier et Pierre Donnadieu

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 21/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 21/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Simone Renant dit un texte de Maurice Renard : L'Image au fond des yeux - Multidiffusion du 21/08/2019

Par Patrice Galbeau - Réalisation Bronislaw Horowicz (1ère diffusion : 28/12/1971)

Nuit du jeudi 22 août au vendredi 23 août 2019

00:02 - 00:57 Soyez témoins - L'affaire du docteur Petiot (1ère diffusion : 18/07/1956 Chaîne Parisienne)

Par André Gillois - Avec Georges Massu et André Thirion - Réalisation Jacques Guinchard

00:57 - 01:57 Les Grands contemporains - Golda Meir 4/5 : Parties 7 et 8 (1ère diffusion : 19 et 21/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir et Daniel Mayer

01:57 - 02:57 Impromptu de vacances - Marc Bernard (1ère diffusion : 10/08/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Marc Bernard - Lecture Bernard Jousset

02:57 - 03:42 Connaître le jazz - Le répertoire de Duke Ellington (1ère diffusion : 04/12/1965)

Par Lucien Malson - Présentation André Hodeir

03:42 - 04:32 Festival au village - Bussang (1ère diffusion : 12/08/1978)

Par Jacques Floran - Avec Frédéric Pottecher, Tibor Egervari et René Gachet (représentant des Affaires Culturelles à Metz) - Réalisation Brigitte Bouvier

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 22/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 22/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Jean Weber dit un texte de H.G. Wells : La Mystérieuse visite - Multidiffusion du 22/08/2019

Par Patrice Galbeau - Réalisation Guy Delaunay (1ère diffusion : 13/01/1971)

Nuit du vendredi 23 août au samedi 24 août 2019

00:02 - 01:42 Le Malade imaginaire (1ère diffusion : 22/12/1974)

De Molière - Par la Société des Comédiens Français - D’après la mise en scène de Jean-Laurent Cochet - Interprétation Jacques Charon, Jacques Toja, Jacques Eyser, François Beaulieu, Alain Feydeau, Marcel Tristani, Jean-Paul Moulinot, Jean-Noël Sissia, Philippe Rondest, Françoise Seigner, Bérengère Dautun et Catherine Salviat - Réalisation Jacques Reynier

01:42 - 02:37 Les Grands contemporains - Golda Meir 5/5 : Parties 9 et 10 (1ère diffusion : 22 et 23/12/1977)

Par Patrice Galbeau - Avec Golda Meir

02:37 - 03:12 Plein feu sur les spectacles du monde - Françoise Sagan (1ère diffusion : 13/09/1960)

Par René Wilmet - Présentation Jacques Marcerou - Avec Françoise Sagan, Michel Déon, Francis Ambrière, André Barsacq et Roger Régent

03:12 - 04:12 Impromptu de vacances - Alexandre Alexeïeff (1ère diffusion : 02/09/1965)

Par Harold Portnoy - Avec Alexandre Alexeïeff - Lectures Bernard Jousset

04:12 - 04:32 Carrousel - Suzanne Citron (1ère diffusion : 25/10/1996)

Par Ruth Stégassy - Avec Suzanne Citron - Réalisation Marie-Laure Colin

04:32 - 05:41 La grande table d'été - Multidiffusion du 23/08/2019

Par Maylis Besserie - Réalisation Marie Plaçais, Alexandra Longuet

05:42 - 06:26 Du grain à moudre d'été - Multidiffusion du 23/08/2019

Par Julie Gacon - Réalisation Thomas Jost, Milena Aellig

06:27 - 06:56 Bonnes nouvelles, grands comédiens - Maria Casarès dit un texte de Michel de Ghelderode : Brouillard - Multidiffusion du 23/08/2019

Par Patrice Galbeau - Réalisation Bronislaw Horowicz (1ère diffusion : 16/03/1971)

Nuit du samedi 24 août au dimanche 25 août 2019

23:00 - 23:56

Faits divers - Prix Goncourt (1ère diffusion : 25/05/1954 Chaîne Parisienne)

De Claude Gevel - Interprétation Josette Vardier (Claire Meuzier), Pierre Trabaud (Fred Meuzier), Jean Topart (Gilles Espalin), Christiane Barry, Becky Rosanes, Lucienne Letondal, Pierre Olivier, Jacques Sarthou, Yves Duchateau, Jean-Pierre Lituac, Pierre Marteville, André Wasley et Jean Mauvais - Réalisation Pierre Billard

----- REDIFFUSION de la Nuit de la lecture 2019 Avec Michèle Gazier et Judith Sibony

23:56 - 00:38 Nuit de la lecture 2019 - Entretien 1/3 avec Michèle Gazier et Judith Sibony (1ère diffusion : 20/01/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Michèle Gazier et Judith Sibony - Réalisation Virginie Mourthé

00:38 - 01:02 Entretiens avec Roland Barthes : 5ème partie (1ère diffusion : 24/10/1967)

Par Georges Charbonnier - Avec Roland Barthes

01:02 - 01:42 Quinzaine de la lecture - Comment on devient lecteur (1ère diffusion : 27/11/1967)

Par Luc Decaunes - Avec Julien Green, Jean Vilar, François Bresson, Louis Legrand, Robert Gloton, et Monsieur Crucifix (instituteur) et sa classe du cours préparatoire de la rue Pelleport à Paris - Réalisation Bernard Saxel

01:42 - 02:47 Quinzaine de la lecture - Pour lire à la veillée : Marguerite Duras 1/2 (1ère diffusion : 29/11/1967)

Par Roger Pillaudin - Avec Marguerite Duras - Réalisation Georges Peyrou

02:47 - 03:28 Nuit de la lecture 2019 - Entretien 2/3 avec Michèle Gazier et Judith Sibony (1ère diffusion : 20/01/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Michèle Gazier et Judith Sibony - Réalisation Virginie Mourthé

03:28 - 04:04 Du jour au lendemain - Pierre Dumayet (1ère diffusion : 14/12/2000)

Par Alain Veinstein - Avec Pierre Dumayet - Réalisation Bernard Treton

04:04 - 05:29 Nuits magnétiques - Lectures volées 1/2 (1ère diffusion : 28/05/1979)

Par Antoine Spire et Georges Bonopéra - Avec des ouvriers de l'usine Renaud de Sandouville, Serge Labrunie (alias Serge Montigny) et Bernard Pivot - Réalisation Mehdi El Hadj

05:29 - 06:24 La fabrique de l'histoire - Dans la bibliothèque des Présidents, 2ème émission : Dans la bibliothèque de Charles de Gaulle (1ère diffusion : 14/02/2017)

Par Emmanuel Laurentin - Avec Yves de Gaulle (Petit fils de Charles de Gaulle) - Réalisation Renaud Dalmar

06:24 - 06:47 Histoire de la lecture, 1ère partie (1ère diffusion : 24/10/2005)

Par Alberto Manguel - Réalisation Nathalie Triandafyllidès

06:47 - 06:55 Nuit de la lecture 2019 - Entretien 3/3 avec Michèle Gazier et Judith Sibony (1ère diffusion : 20/01/2019)

Par Albane Penaranda - Avec Michèle Gazier et Judith Sibony - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 25 août au lundi 26 août 2019