Participez au concours de créations de l'APAJ et Libération dont France Culture est partenaire

Participez au concours de créations (textes, carnets de voyage, sons, photos) de l'APAJ et de Libération. France Culture est de nouveau partenaire en 2017 de cette initiative placée sous le thème : Drôle d'endroit pour une rencontre

Nouveau Concours APAJ 2017: Il en va des lieux comme il en va des gens. Certains vous charment, d’autres vous inquiètent, d’autres encore ne s’apprivoisent qu’avec le temps. Est-ce la rencontre qui fait le lieu ou le lieu qui fait la rencontre? Sentiment d’étrangeté ou simple comique de situation, qu’avait-il de si « drôle » CE lieu pour CETTE rencontre? Racontez-nous ! Car c’est là que la vie se joue : dans le décalage d’un décor , dans le surgissement du hasard, dans la singularité d’un regard..

Alix Donnelly

En 2016 Anne-Line Drocourt avec «Petit inventaire» diffusé ensuite dans Création On Air remporte le premier prix.

Jean-Baptiste Gauvin et son «En avant soldat», la seconde place. Mention honorifique pour «Et toi, tu fais qui dans la vie» de Clément Baudet, lauréat 2015.

L’association pour l’aide aux jeunes auteurs (l’ Apaj ), créée en 2006 pour rendre hommage à un jeune auteur prématurément disparu, Erwan Donnelly, a pour ambition d’aider de jeunes auteurs à témoigner de la réalité du monde d’ aujourd’hui et à raconter – par l’écriture, le dessin, l’image – leur rencontre avec l’autre, avec les autres. L' APAJ a permis en 2007 l’édition des romans de deux jeunes auteurs et la production de trois films documentaires, réalisés par des anciens étudiants du département Images et Société de l’Université d’Evry.Depuis 2008, en partenariat avec Libération, l' APAJ attribue des prix à de jeunes auteurs pour leurs récits de rencontres, leurs portraits d’ici et d’ailleurs, des hommes et des villes de tous les continents. Ces prix récompensent chaque année 4 catégories : textes, photos, dessins, carnets sonores.