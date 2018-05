Podcast documentaire inédit "Ma fille sous influence"

Nathalie, chanteuse de folk est mère de deux enfants qu’elle a eus avec un mari musicien comme elle. La famille un peu fauchée mais joyeuse vit à dix minutes de Trappes. En 2014, leur vie bascule quand Dounia Bouzar, la directrice du Centre de prévention contre les dérives sectaires téléphone à Nathalie pour lui apprendre qu’Emma, leur fille de 15 ans va être exfiltrée de France par un petit groupe d’extrémistes religieux pour l’envoyer rejoindre l’Etat islamique en Syrie. Il ne reste que quelques jours pour déjouer le piège.

Ma fille sous influence est le fruit de plusieurs mois d’enregistrements au plus près du drame d’une famille d’aujourd’hui. Le récit suit la quête de Nathalie sur les traces de la réconciliation avec sa fille et dévoile les symptômes d’une société démunie face à l’islamisme.

Ma fille sous influence est un documentaire sonore de Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy et coordonné par Sonia Kronlund, productrice des Pieds sur terre, du lundi au vendredi à 13h30. Il est proposé en podcast inédit de 5 épisodes à partir du 28 mai 2018 sur franceculture.fr et sur France Culture dans Les pieds sur terre dès le mercredi 30 Mai.

