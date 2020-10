PRESSE // Les Aventures de Tintin Les Bijoux de la Castafiore d’Hergé

Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir…

Bianca Castafiore

Depuis quatre ans, France Culture, la Comédie-Française, l’Orchestre national de France et Moulinsart ont lancé la collection de feuilletons radiophoniques : « Les Aventures de Tintin ». Avec déjà plus de 3,3 millions de réécoutes à ce jour, le téméraire reporter trouve sur les ondes une nouvelle vie et de nouveaux succès !

Après Les Cigares du Pharaon (2016), Le Lotus bleu (2016), Les 7 Boules de cristal (2017) et Le Temple du Soleil (2019), Benjamin Abitan, metteur en scène et réalisateur de fictions radiophoniques, et Katell Guillou, scénariste, relèvent une nouvelle fois le défi pour la réalisation des Bijoux de la Castafiore. Le cinquième album de Tintin que France Culture enregistre en studio avec la troupe de la Comédie-Française et l’Orchestre national de France, dirigé par Didier Benetti.

Diffusion sur France Culture du 26 au 30 octobre à 20h30 dans Fiction / Le Feuilleton

Cette émission est à écouter et podcaster sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.

Avec cette nouvelle version de Tintin, France Culture a le plaisir de renouveler la forme traditionnelle du feuilleton radiophonique, en l’amenant, par son scénario, du côté du cinéma, en le modernisant tout en s’appuyant sur ce magnifique alliage des acteurs, de la musique et du bruitage pour servir des héros ancrés dans notre patrimoine culturel.

Il s’agit du vingt-et-unième album de la série et d’une œuvre à part dans l’univers des Aventures de Tintin. Trois ans après Tintin au Tibet, Hergé semble être à l’apogée de son œuvre, et cet album est l’un de ses plus grands accomplissements sur le plan narratif. Contrairement aux autres albums de la série, l’intrigue ne correspond pas à une aventure classique, mais à une sorte d’énorme jeu de dupe, une série de tromperies, où il ne se passe pratiquement rien.

Dans un huis clos propice à souligner les traits de caractère des principaux personnages – Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et bien sûr Bianca Castafiore, la célèbre cantatrice milanaise qui s'est invitée au château –, se succèdent plusieurs pseudo-vols et une véritable disparition, celle de l'émeraude de la Castafiore. Presque tout le monde se retrouve soupçonné et des personnages extérieurs viennent interférer dans l'enquête semant une pagaille propice à quantités de rebondissements, de fausses pistes et d’interprétations diverses dans une cacophonie vaudevillesque. On voit ainsi passer des Tziganes, un fantomatique marbrier, des paparazzis, un médecin, une fanfare, une équipe de télévision, un assureur éconduit, des déménageurs et les Dupondt dans un ballet cocasse truffé de malentendus.

Réalisation Benjamin Abitan

Adaptation Katell Guillou

Musique originale Olivier Daviaud

Orchestrée par Didier Benetti pour l’Orchestre national de France

Bruitages Sophie Bissantz

Conseillère de programmes pour la fiction Blandine Masson

Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière

ÉQUIPE TECHNIQUE

Prise de son, montage et mixage Bruno Mourlan et Emilie Couët

Prise de son musicale, montage et mixage Jean-Louis Deloncle, Matthieu Leroux et Alice Legros

Assistante à la réalisation Manon Dubus

AVEC LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Claude Mathieu (La diseuse de bonne aventure et Mme Boullu)

Thierry Hancisse (Le capitaine Haddock)

Sylvia Bergé (La Castafiore)

Alain Lenglet (Nestor)

Denis Podalydès (Le professeur Tournesol)

Alexandre Pavloff (Igor Wagner)

Jerôme Pouly (M. Sanzot et le président de la fanfare)

Julie Sicard (Irma)

Serge Bagdassarian (Dupont)

Hervé Pierre (Le Dr Rotule)

Christian Hecq (Dupond)

Nicolas Lormeau (Séraphin Lampion)

Gilles David (M. Boullu)

Stéphane Varupenne (Walter Rizotto)

Adeline d’Hermy (Miarka)

Sébastien Pouderoux (Jean-Loup de la Batellerie)

Didier Sandre (Le Narrateur et un vieux Tzigane)

Nâzim Boudjenah (Mateo)

Noam Morgensztern (Tintin)

Pauline Clément (La speakerine)

Gaël Kamilindi (Luigi)

Yoann Gasiorowski (Le présentateur TV)

Et la comédienne de la promotion 2016-2017 de l’académie de la Comédie-Française Marina Cappe dans le rôle de Milou

Ainsi que les comédien.nes de la promotion 2016 à 2020 de l’académie de la Comédie-Française : Pauline Chabrol, Tristan Cottin, Robin Goupil, Olivier Lugo, Axel Mandron, Pierre Ostoya-Magnin, Noémie Pasteger, Aude Rouanet et Nicolas Verdier.

Et

Les musiciens de la fanfare : Didier Benetti, Jean-Michel Tavernier, Christine Roch, Rémi Dumoulin, Didier Havet, Matthias Mahler et Sylvain Bardiau.

Et au piano Louis Reumont.

1er épisode: Une arrivée en fanfare Le capitaine Haddock, Tintin et Milou coulent des jours tranquilles à Moulinsart. Lors d'une de leur promenade, ils font la connaissance de Tsiganes qui ont été contraints d'établir leur camp dans une décharge d'immondices. Indigné, Haddock les invite dans son pâturage situé à proximité du château. En rentrant, ils apprennent, par un télégramme, l'arrivée imminente de la cantatrice italienne Bianca Castafiore, le capitaine Haddock décide in petto de partir en voyage pour éviter la présence envahissante de la diva, mais une marche d'escalier en décidera autrement...

2e épisode: Anguille sous roche La Castafiore est arrivée impromptue au château de Moulinsart, accompagnée de sa fidèle Irma et de son pianiste Igor Wagner… Dans le même temps, le capitaine Haddock a invité un groupe de Tsiganes à venir s’installer dans la pâture de son parc, afin de leur éviter d’avoir à côtoyer la décharge publique auprès de laquelle les avait parqués la gendarmerie. Tintin s’est proposé de les conduire lui-même près du ruisseau…

3e épisode: Un scoop sensass En voulant fuir l’arrivée de la Castafiore à Moulinsart, le capitaine Haddock a trébuché dans l’escalier et s’est fait une entorse. Désormais immobilisé par un plâtre et obligé de cohabiter avec Coco, le perroquet taquin que lui a offert la cantatrice, le capitaine a demandé à Tintin de lui trouver un fauteuil roulant afin de pouvoir échapper au tumulte du château. Mais les malheurs semblent vouloir le poursuivre jusque dans le parc…

4e épisode: Vols en série Suite à une méprise du professeur Tournesol, deux journalistes du célèbre magazine Paris-Flash, ont annoncé un projet de mariage entre la Castafiore et le capitaine Haddock. Sur ces entrefaites, une équipe de télévision a débarqué au château pour y tourner une émission consacrée au « Rossignol Milanais ». Mais l’enregistrement a été interrompu par une mystérieuse panne d’électricité durant laquelle les bijoux de la cantatrice ont disparu. Au même moment, un photographe inconnu prenait la fuite… Chargés de veiller sur la sécurité des bijoux, les Dupondt sont arrivés à Moulinsart, mais trop tard.

5e épisode: La pie voleuse

Alors que tout le monde croyait les bijoux de la Castafiore volés, la cantatrice s’est soudain rappelé les avoir simplement changés de place. Quelques jours plus tard, cependant, son émeraude a réellement disparu. De retour à Moulinsart, les Dupondt ont interrogé scrupuleusement tous les occupants du château, avant d’apprendre par le professeur Tournesol qu’un groupe de Tsiganes campait dans le parc. Pour eux, aucun doute : ce sont les Romanichels qui ont fait le coup. Pendant ce temps, le professeur Tournesol a mis au point un dispositif innovant de télévision en couleur. Il a invité tout le monde chez lui pour une petite démonstration…

LA COLLECTION DES AVENTURES DE TINTIN CONTINUE EN PODCAST !

Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du Soleil sont pendant 30 jours disponibles, à l’écoute et en podcast sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.