Prix Phonurgia Nova 2018 | La création radiophonique bilingue franco-allemande

La création radiophonique bilingue Même morts nous chantons de Marie Guérin remporte le Prix Phonurgia Nova 2018 dans la catégorie « Archives de la parole ».

Dans ce documentaire radiophonique, l’auteur suit la voix d’un prisonnier de guerre breton enregistrée dans un camp allemand lors de la Première guerre mondiale. Cette création est une co-production de Deutschlandfunk Kultur, France Culture et du Studio für elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin.

La compétition internationale d’art radiophonique Phonurgia Nova 2018 s’est déroulée les 29 et 30 septembre à la Bibliothèque nationale de France à Paris.

Marie Guérin est réalisatrice de fictions et documentaires radiophoniques et collabore particulièrement avec France Culture. Dans Même morts nous chantons, elle développe une performance live qui sera diffusée dans les Instituts Français en Allemagne dès le 2 Novembre 2018.

A l'écoute en avant-première Même morts nous chantons version allemande :

https://www\.deutschlandfunkkultur\.de/hoerstueck\-ueber\-den\-gesang\-eines\-gefangenen\-im\-ersten\.3685\.de\.html?dram:article\_id=424843

Das zweisprachige Hörstück „Même morts nous chantons“ von Marie Guérin erhält den Prix Phonurgia Nova 2018 in der Kategorie „Archives de la parole.“ In der Coproduktion von Deutschlandfunk Kultur, France Culture und dem Studio für elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin folgt die Autorin der Stimme eines bretonischen Soldaten, der im ersten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft geriet. Im Lager sang er ein bretonisches Volkslied, das von Forschern des Lautarchivs mit dem Phonographen aufzeichneten.

Der internationale Radiokunst-Wettbewerb Prix Phonurgia Nova 2018 fand am 29. und 30. September in der Bibliothèque Nationale de France in Paris statt. Die Nationalbibliothek lobte auch die Kategorie „Archives de la parole“ aus. Dort wurde neben Marie Guérin auch der Radiomacher Antoine Richard für sein Feature „Sur la touche“ ausgezeichnet.

Marie Guérin lebt als Klangkünstlerin und Radiomacherin in Paris. Ausgehend von „Même morts nous chantons“ hat sie eine Live-Performance entwickelt, die ab dem 2. November durch die Instituts Français in Deutschland tourt