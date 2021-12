PROBATION Le nouveau podcast de fiction de France Culture disponible dès le 9 décembre

Après les succès des podcasts originaux de fiction L'Appel des abysses, L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, Projet Orloff, Dream Station, Hasta Dente et Les disparus de Bas-Vourlans, qui ont cumulé plus de 5 millions d’écoutes, France Culture propose un nouveau podcast de fiction.

PROBATION : un nouveau podcast en 6 épisodes, réalisé dans le cadre de l’appel à projets du Fonds Podcasts Originaux en association avec la SACD. Une série réaliste sur le parcours d’un ancien dealer, placé pendant un an sous contrôle judiciaire à sa sortie de prison.

Bouziane Lakhdar sort de prison, mais il reste sous contrôle judiciaire pendant un an. Il est en « probation ». S’il n’a pas d’autre choix que de revenir dans un premier temps habiter chez ses parents, Bouziane doit chercher du travail et un logement où il pourrait accueillir sa fille de 9 ans, Anissa, qu’il n’a pas revue depuis son arrestation. Au cours des six épisodes de la série, qui se déroulent sur les douze mois de l’année, on suit le parcours semé d’embûches de Bouziane, les démarches administratives qu’il doit effectuer, ses recherches d’emploi, ses efforts pour s’en sortir, malgré ses anciennes fréquentations et le passé qui le rattrape. On le voit évoluer au sein de sa famille (sa mère aussi accueillante que son père est hostile, son oncle bienveillant, Djamila sa sœur aînée, Hakim son petit frère étudiant, et Abdou un cousin peu fiable), mais aussi avec Anissa, qui vit avec son ex-femme, ses amis d’enfance Mani et Dry qui continuent le trafic et Kenza dont il tombe amoureux… Alors que tout semble jouer contre lui, Bouziane parviendra-t-il à redonner un sens à son existence ?

PROBATION Un podcast de fiction disponible dès le 9 décembre sur franculture.fr et l’application Radio France.

ÉPISODE 1 – LIBÉRÉ | Bouziane Lakhdar sort de prison, mais en raison de comportements violents au début de sa détention, sa libération est assortie d’un an de probation. Il retrouve ses amis, Mani et Dry, et revient vivre chez ses parents, le temps de trouver un travail et un logement…

ÉPISODE 2 – ANISSA | Sur les conseils de son avocat qui pense que ce serait un très bon point dans son dossier, Bouziane renoue avec sa fille de 9 ans, Anissa, qu’il n’a pas revue depuis son arrestation, et s’attache à cette enfant qu’il n’a pas vu grandir…

ÉPISODE 3 – LA FAMILLE | Malgré l’hostilité de son père, Bouziane retrouve chaleur et affection au sein de sa famille. Et alors que toutes ses recherches d’emploi ont échoué, il reçoit enfin une réponse positive pour travailler à Rungis…

ÉPISODE 4 – QUAND LE PASSÉ RESSURGIT | Alors que les choses semblent s’améliorer pour Bouziane, qui a maintenant un travail, des problèmes liés à son passé surgissent, qui mettent en péril cet équilibre fragile : d’abord Ness You, Yann, puis une perquisition...

ÉPISODE 5 – LES RAPACES | Les déboires ne cessent de s’accumuler sur le chemin de Bouziane : le chantage de Yann, la perte de son emploi, la disparition d’Anissa, son père qui lui ordonne de quitter l’appartement familial… Seuls Kenza et H’Med son oncle sont là pour le soutenir…

ÉPISODE 6 – SI PRÈS, SI LOIN | Malgré l’adversité, Bouziane reste combattif, il continue de chercher un travail, un logement, il a le projet de monter une affaire en Algérie par l’intermédiaire d’Abdou son cousin. Et il ne renonce pas à trouver la trace de sa fille…

Scénario de Mahi Bena | Réalisation : Cédric Aussir | Musique originale: Léonie Pernet | Bruitage: Elodie Fiat |Conseillère littéraire: Céline Geoffroy |Prise de son/montage/mixage: Claude Niort, Pierre Henry |Assistante à la réalisation: Justine Dibling Avec notamment : Bouziane : Salim Kechiouche Kenza : Naidra Ayadi Tonton H’Med : Zinedine Soualem Mère Bouziane : Farida Rahouadj Père Bouziane : Mostefa Djadjam Djamila : Kenza Lagnaoui Hakim : Abdel Bendaher CPIP : Florence Loiret Caille Conseiller Pôle emploi : Samir Guesmi Dry : Teddy Chawa Mani : Hakim Djaziri Abdou : Hocine Ben Alya : Hyam Zaytoun Anissa : Louise Meddahi Conseillère de programmes pour les Fictions : Blandine Masson | Administrateur des Fictions : Stéphane Spada Production : service des Fictions de France Culture Cette fiction a été tournée en décors naturels. Remerciements à Yves Rocle, Hakim Djaziri et Pierre Le Coz. Crédits photos : Séverin Millet