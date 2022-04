Une audience historique pour France Culture

Avec 1 786 000 auditeurs, France Culture réalise la meilleure audience de son histoire !

Dans un contexte de très fortes actualités, la chaîne des idées, des savoirs et de la création continue de développer une offre exigeante. Des programmes d’analyses plébiscités par un nombre d’auditeurs record toutes vagues confondues : une progression significative tout au long de la journée à l’antenne et sur le numérique.

1 786 000 auditeurs quotidiens ( 210 000 en 1 an)

3,2 % d’AC ( 0,3 pt en 1 an)

2,7 % de PDA ( 0,2 pt en 1 an)

470 000 nouveaux auditeurs en 5 ans

Les équipes de France Culture peuvent être fières. Dans un monde marqué par l’incertitude, saturé par les nouvelles anxiogènes, elles accompagnent des auditeurs toujours plus nombreux sur les chemins d’une information solide, d’un décryptage du présent nourri aux sources de la connaissance, des idées, des imaginaires. La culture est le socle qui permet à chacun de se forger une représentation du monde et de la partager avec les autres : France Culture, au cœur du service public, fait chaque jour davantage la démonstration de son ouverture au plus grand nombre. C’est sur cette voie, essentielle, que nous continuerons à progresser.

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

Les Matins au plus haut

Avec 714 000 ( 46 000 en un an), Les Matins de France Culture réalisent la meilleure part d’audience de leur histoire : 2,8%. La solidité de l’information proposée par la rédaction, l’analyse et la réflexion sur l’actualité menées chaque matin par Guillaume Erner séduisent un nombre croissant d’auditeurs qui veulent comprendre ce qui se passe.

De 6h à 7h, Les Enjeux par Baptiste Muckensturm et Julie Gacon fédèrent 188 000 auditeurs, en progression de 56 000 en un an. Une nouvelle émission de la grille consacrée aux enjeux territoriaux puis internationaux qui trouve déjà son public du petit matin.

Tous les programmes entre 14h et 22h sont en progression en un an.

3 émissions au niveau record

La Méthode scientifique, par Nicolas Martin : les sciences attirent 233 000 auditeurs ( 79 000 en un an)

LSD, La Série Documentaire, coordonnée par Perrine Kervran : le documentaire de connaissance gagne 115 000 nouveaux auditeurs (301 000 au total)

Le Temps du débat, par Emmanuel Laurentin : la tranche 18/19 porté par le journal de la rédaction et le débat d’idées conquiert 59 000 nouveaux auditeurs (326 000 au total)

Des week-ends en hausse Le week-end en très belle forme continue d’attirer de nouveaux auditeurs. Ils sont 106 000 de plus en un an à suivre les programmes d’analyse et de décryptage de l’actualité.

Une audience en augmentation sur les cibles jeunes, CSP- et en régions Les nouveaux auditeurs de France Culture sont de plus en plus nombreux en régions, 236 000 en un an (3,1% d’AC soit 0,5 pt). Sur la cible CSP-, France Culture progresse de 38%. L’audience de France Culture continue de se rajeunir avec 63 000 nouveaux auditeurs sur la tranche 13 – 34 ans ( 34% en un an).

Une audience numérique toujours plus haute

Record d’écoutes à la demande en mars 2022 avec plus de 43 millions d’écoutes

Radio la plus représentée dans le classement Médiamétrie Podcast avec 10 programmes

2e radio la plus écoutée en différé (Global Radio – Sept-Oct 2021) avec 391 000 auditeurs replay chaque jour

Sources :

Radio : Médiamétrie EAR Etude d'Audience Radio - National – Janvier-Mars 2022

Ecoutes à la demande : CP Médiamétrie eStat podcast – Mars 2022

Ecoutes en différé : Médiamétrie Global Radio – Sept-Oct 2021 Crédits photos : Radio France / Christophe Abramowitz