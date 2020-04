Une sélection de fictions de science-fiction à écouter

Nous avons choisi pour vous 12 fictions de science-fiction : de l'anticipation avec notamment Jules Verne, du fantastique (et horrible) avec Howard Phillips Lovecraft, de la dystopie et même du post-apocalyptique. Bref, "si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres..."

Anticipation

1.Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne

En 1867, dans le Pacifique, un mystérieux monstre marin percute des navires. Le savant Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land partent à sa poursuite. Lorsqu’ils se retrouvent dans le ventre du monstre, en réalité un fabuleux sous-marin conçu par le capitaine Nemo, c’est le début d’un prodigieux périple à travers les eaux…

2. Science-fiction : mythes d'un futur proche

Voyage sur mars en 2120 où les villes du futur sont envahies par la jungle... Plongez dans ce cycle de trois fictions contemporaines où la science-fiction servirait à "visionner le présent". Voici trois mythes d'un futur (tout) proche...

3. Le bruit du monde de Stéphane Michaka

Un matin, Mauve se réveille dans une brocante au milieu d'un quartier appelé la Nef. Ayant perdu la mémoire, il ignore comment il est arrivé là. Immédiatement recruté par Souane, la patronne de la brocante, Mauve s'aperçoit qu'il peut lire dans les pensées. Apprenant qu'un événement inquiétant se profile, il va tout faire pour éviter une catastrophe qui engage l'avenir de l'humanité...

4. Doppelganger de Tarik Noui

Première mission pour Mars. Des humains vont poser le pied sur la planète rouge. Entre leurs désirs, leurs rêves, leurs illusions, il y a cette envie désespérée, mêlée de terreur, de faire la rencontre d'une autre forme de vie… Et que se passerait-il à ce moment-là pour eux ? Et sur Terre ?

Fantastique (et horrible...)

1. La couleur tombée du ciel de Howard Phillips Lovecraft

Prospectant autour de la ville d’Arkham, Massachusetts, un jeune géomètre entend parler de faits étranges qui ont eu lieu trente ans auparavant et qui effraient encore les habitants de la région. Il rencontre alors Ammi Pierce, l’unique témoin de ce qui s’est déroulé dans la Lande foudroyée à la suite de la chute d’un météorite...

2.Des ombres sur Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft

Alors qu’il visite la Nouvelle-Angleterre et qu’il souhaite se rendre à Arkham, au nord de Boston, le jeune narrateur décide de passer par Innsmouth, une cité lugubre dont les habitants ont mauvaise réputation. Le doute et la crainte commencent à s'imposer dans son esprit lorsqu'il se rend compte que la plupart des habitants ont un visage déformé et un comportement étrange...

3. Chuchotements dans la nuit de Howard Phillips Lovecraft

Une inondation vient de ravager les zones les plus reculées du sauvage état du Vermont. On a aperçu d'étranges formes roses dériver au fil des eaux. Tenant du pur rationalisme, Wilmarth, un jeune professeur de littérature, commence une correspondance avec Akeley, propriétaire d'une ferme isolée, lequel lui fait parvenir de surprenantes mais irrécusables photographies, et un enregistrement sur cylindre...

4. La chose sur le seuil de Howard Phillips Lovecraft

Daniel Upton vient de tuer Edward Derby, l’ami de toute sa vie. Ils se connaissent depuis l’enfance, mais Asenath Waite, l’épouse de Derby, les a progressivement éloignés l'un de l'autre. Jusqu’à cette nuit où Derby appelle son ami au secours, et que dans la voiture qui les ramène, Upton assiste à un étrange phénomène. Oui, l’échange d’identité entre deux personnes est possible et peut traverser la mort...

Dystopie

Dreamstation de Sebastian Dicenaire

L'entreprise DreamStation lance un système de Rêve-À-La-Demande qui permet d’incarner dans ses rêves le héros de son choix. Mais douze rêveurs sont tombés dans une faille du programme et ne sont jamais revenus. Avant qu’un scandale n’éclate, DreamStation confie à Sismo, un jeune homme exposé contre son gré à cette technologie, la mission de ramener les rêveurs parmi les éveillés...

Post-Apocalypse

L’Appel des abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose

Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa famille d’adoption...

* La citation du résumé est de Philip K. Dick.