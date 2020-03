Une sélection de fictions jeunesse à écouter

De 7 à 77 ans

1. Astérix et la Zizanie d'après René Goscinny et Albert Uderzo

Pour la première fois sur France Culture, l'adaptation en fiction d'un des plus fameux albums du petit Gaulois. Sons, bruitages, musique originale et verve des comédiens pour faire résonner au mieux cette "guerre psychologique" commanditée par César afin de déstabiliser le village irréductible.

2. Les Aventures de Tintin. Les cigares du pharaon de Hergé

Alors qu’il vogue vers Port-Saïd en compagnie de son brave Milou, Tintin fait la connaissance de Philémon Siclone, un extravagant égyptologue parti à la recherche du tombeau du Pharaon Kih-Oskh. Ayant accepté de l’accompagner dans sa quête, Tintin se retrouve mêlé malgré lui à un odieux trafic d’ampleur internationale. De l’Arabie aux Indes, l'intrépide reporter va traverser une série d’épreuves qui vont lui faire frôler la mort à plusieurs reprises.

3. Les Aventures de Tintin. Le Lotus bleu de Hergé

Paru pour la première fois en feuilleton dans Le Petit Vingtième entre le 9 août 1934 et le 17 octobre 1935, Le Lotus bleu est sans doute l’album de Tintin le plus directement lié à l’actualité de son époque.

4. Les Aventures de Tintin. Les 7 boules de cristal de Hergé

Sept savants viennent de rentrer en Europe après une expédition ethnologique de deux ans au Pérou au cours de laquelle ils ont découvert la momie de l’Inca Rascar Capac, encore coiffée de son diadème. Mais à peine de retour, ils sont, les uns après les autres, mystérieusement frappés de léthargie. Tintin et le capitaine Haddock sauront-ils découvrir quel étrange sortilège frappe les membres de cette expédition ?

5. Les Aventures de Tintin. Le Temple du soleil de Hergé

A la fin des "7 boules de cristal", Tintin et le capitaine Haddock découvraient que le professeur Tournesol, mystérieusement enlevé dans le jardin de son ami le professeur Bergamotte, avait été embarqué contre son gré à bord d’un cargo en part ance pour Callao au Pérou. Dans "Le Temple du soleil", Tintin et Haddock arrivent au Pérou, bien décidés à retrouver leur ami.

De 6 à 12 ans

1. Les aventures de Mowgli de Joseph Rudyard Kipling

Chacune de ces histoires raconte un épisode de l’enfance de Mowgli et, sans se suivre, elles se répondent, et révèlent la destinée de ce petit d’homme recueilli et élevé par des loups dans la jungle indienne.

2. Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas d'après J.M. Barrie

"Peter Pan, qui êtes-vous et qu’est-ce que vous êtes ?" demande, excédé, Hook, alors qu’il affronte en duel Peter, sur le Jolly Roger, le Bateau des Pirates. "Je suis le soleil qui se lève… Je suis le nouveau monde… Je suis la joie… Je suis la jeunesse… Je suis Peter Pan !" Peter Pan est-il un fantôme ? Un enfant du songe ? Les deux ? Oui et….. bien plus encore.

3. Une aventure de Tom Sawyer d'après Mark Twain

Le Missouri était un monde difficile, les Noirs y était réduits en esclavage, les parents battaient leurs enfants.Sans rien cacher de cette âpreté, Mark Twain réussi le tour de force de nous donner à lire des aventures palpitantes, pleines de drôlerie, de suspense et de poésie.

4. Une aventure de Huckleberry Finn d'après Mark Twain

En descendant pendant des jours l'immense Mississippi, Huck et Jim vivent toutes sortes d'aventures : ils se nourrissent de leur pêche, conjurent le mauvais sort et rencontrent un étrange Duc, faux comédien et véritable escroc. Peu à peu, entre le jeune garçon sans famille et le "nègre" évadé se noue une amitié profonde, encore inavouable dans l'Amérique de 1840.

5. Les sales histoires de Félicien Moutarde de Fabrice Melquiot

Tous les laids ont leur charme. Tous les beaux sont un peu moches. Les vilains sont parfois ravissants. Les jolis peuvent être tellement tartes. Félicien Moutarde, c’est encore autre chose. De son père Michel et de sa mère Mireille, Félicien Moutarde a hérité tous les défauts de la terre. En tout cas, c’est ce qu’il affirme, lui qui ne mâche pas ses pensées.

6. Les évasions de Boris Anacrouse de Pierre Senges

Boris Anacrouse, arrière-arrière-petit-fils de Vladimir, arrière-petit neveu d’Anastasia et cousin d’Adélaïde, est l’un des musiciens du prestigieux Orchestre Philharmonique dirigé par le grand chef Karl von Hubert. À l’heure où débute cette histoire, l’orchestre interprète la 93e symphonie de Otto Franz von Glück von Kopf...

7. L'affaire Dora Potassium de Pierre Senges

Dans le Paris des années trente, une aventure scientifique et burlesque, dans la lignée des tribulations de Rouletabille ou des expériences du premier Tournesol. Mais on pourrait aussi voir dans cette "Affaire Dora Potassium" un hommage à Jules Verne... revu par les Pieds Nickelés.

8. La jardinière de légumes de Françoise Gerbaulet

La terre est une gigantesque marmite sous l'autorité de la jardinière et du cuisinier. Ça grouille, ça pousse, ça mijote, cuits ou crus, tout nus ou en habit : poireaux, carottes, pommes de terre... Plus de quatre-vingts textes, poèmes, comptines, haïkus à se mettre sous les dents, à croquer avec avidité ou à planter dans son jardin secret.

9. La petite musique de tout le temps de Fabrice Melquiot

Le dramaturge Fabrice Melquiot s’est inspiré de La petite musique de nuit de Mozart pour écrire un livret à destination du jeune public. Un concert fiction exceptionnel, interprété par deux comédiens et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

10. Plus de saisons de Nancy Huston

La romancière Nancy Huston s’est inspirée des Quatre saisons de Vivaldi et des Quatre saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla pour écrire un livret à destination du jeune public. Un concert fiction interprété par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

11. Jean-Pierre Vernant : une histoire d'Ulysse pour les enfants

En 2001, Jean-Pierre Vernant racontait à des enfants, tel un grand-père, les histoires des héros et des Dieux du fond des âges, fondateurs de l’imaginaire de notre civilisation.

Á partir de 12 ans

1. Capitaine Fracasse de Stéphane Michaka

Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, le jeune baron de Sigognac se morfond dans le manoir de ses ancêtres. Un soir, une troupe de comédiens lui demande l’hospitalité. Charmé par Isabelle, l’ingénue de la troupe, Sigognac décide de tout quitter pour suivre les comédiens.

2. Moby Dick d'après Herman Melville

On entendra frémir les cordages, hurler les vents et se briser les houles dans ce concert-fiction qui réunit comédiens, musiciens et bruiteuse pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Melville. Embarquez avec Ismaël à bord du Pequod, mais prenez garde à la prophétie de la vieille squaw !

3. Gatsby, le magnifique de Francis Scott Fitzgerald

Qui est Gatsby ? Une légende ? Un espion ? Un ancien d’Oxford ? Un héros de la guerre ou tout simplement un mythomane ? Non, Gatsby est le nom que s’est forgé un gamin du Middle West, qui s’est inventé lui-même, a ébloui sa génération et s’est brisé sur un amour malheureux.

Á partir de 16 ans

1. La mort d'Achille de Wajdi Mouawad

Dix ans durant, les guerriers grecs se sont battus, affrontant, dans les plaines d’Ilion les Troyens, sans parvenir à détruire leur cité. Dix ans à être tenus en échec par la résistance obstinée d’Hector. Que s’est-il alors passé dans le cœur de ces guerriers lorsque, finalement, grâce à la ruse d'un cheval de bois, ils réussissent à pénétrer dans la cité de Priam ?

2. L’enfer de Dante une fiction pop

Une traversée musicale contemporaine de L’enfer de Dante, une création musicale composée et interprétée par Syd Matters.

3. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Dans une société où les livres sont interdits et brûlés, le pompier Montag se met à rêver d’un monde différent et entre en résistance. Une course effrénée vers la liberté. Un homme contre un monde. Et au milieu de tout cela, une guerre qui menace.

Les contes de Perrault lus par Eugène Green

1. Le chat botté et Les souhaits ridicules

Le chat botté est un chat virtuose, un chat qui parle et qui rit, un chat armé de ses bottes et de son chapeau, qui aide son maître à faire fortune... Les souhaits ridicules conte l’histoire d’un bûcheron pauvre et malheureux à qui Jupiter offre soudain d'exaucer trois voeux de son choix. Le bûcheron consulte sa femme... mais le couple va faire les frais de désirs trop impulsifs !

2. Barbe Bleue et le Petit Chaperon rouge

Barbe Bleue, ogre à visage humain, enferme ses femmes chez lui où elles disparaissent toutes mystérieusement. Ce qui l'amène à en chercher toujours une nouvelle... Le Petit Chaperon rouge, sur le chemin pour se rendre chez sa grand-mère, rencontre le loup, et ses propositions alléchantes...

3. Peau d'âne

Une reine se meurt et fait promettre à son mari d’épouser une femme plus belle qu’elle. La seule créature réunissant ces critères n’est autre que sa propre fille… Refusant cette union incestueuse, la jeune femme s’enfuit dans la forêt pour s'y cacher, dissimulée sous une peau d’âne...

4. Le Petit Poucet

Un bûcheron et sa femme n’ayant plus de quoi nourrir leurs sept enfants décident de les abandonner dans la forêt. Mais c'était sans compter sur l’ingéniosité du Petit Poucet, le cadet de la famille...