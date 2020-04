Une sélection de polars à écouter

Nous avons choisi pour vous 18 polars, et il y en a pour tous les goûts ! Des thrillers avec notamment Didier Daeninckx, des romans noirs avec Boileau et Narcejac, des romans d'espionnage avec Noël Simsolo, des romans à énigme avec Fred Vargas... Place aux enquêtes et au suspense.

Thrillers

1. Voiles de mort de Didier Daeninckx

La vie pourrait ressembler au paradis, dans ce comptoir d’Océanie où Michel a trouvé refuge après quelques soucis du côté de Paris. Mais, pour les beaux yeux de Louise et son corps de rêve, le voilà prêt à larguer les amarres. Une fois de trop. Et à se retrouver au milieu de nulle part… dans un océan d’ordures. Décidément, pour les ennuis, cherchez la femme…

2. L’apocalypse est notre chance de Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer

Un campus universitaire plongé dans le chaos par une série de morts inexpliquées, la sécurité de l'État menacée, des puissants qui tremblent et une question : l’apocalypse peut-elle sauver le monde ?

3. Meurtre à Sciences Po de Victoria Kaario

Un professeur en Relations Internationales, spécialiste du nucléaire, est retrouvé mort dans le prestigieux établissement où il enseignait : Sciences Po Paris. Aurait-on cherché à le faire taire ? L’inspecteur Lavigne et la jeune lieutenante Liza Olivier mènent l’enquête.

Romans noirs

1. Celle qui n’était plus (Les diaboliques) de Boileau et Narcejac

Épisode 1 / Sous l’influence de sa maîtresse, un représentant de commerce décide d’assassiner son épouse pour toucher les deux millions de la police d’assurance. Ensemble, ils imaginent et mettent en œuvre un plan diabolique.

Épisode 2 / Le plan mis en œuvre par Fernand et sa maîtresse a parfaitement fonctionné : l’épouse a été endormie, puis noyée dans une baignoire avant d’être jetée dans un lavoir, pour faire croire à une noyade accidentelle. Mais au moment où le corps est censé être découvert, le cadavre a disparu.

2. Mauvaises nouvelles du front de Hugues Pagan

Un flic revenu de tout. Les brigades de la nuit. Des personnages entraperçus, des dérapages mal maîtrisés, des souffrances. Un puzzle d’états d’âme dans une ville anonyme où il pleut de la suie entre deux averses de gnôle.

Romans d’espionnage

1. De l'autre côté de l'enfer de Noël Simsolo

Alain Zorsky est un ancien des services spéciaux français. Solitaire et désabusé, il ne veut plus aimer personne. Alors il lui arrive de faire appel à des filles de Star massage, site d’escort girls de luxe. Une nuit, l’une d’elle est retrouvée assassinée après avoir passé la soirée chez lui. Zorsky va s’engager dans une enquête le conduisant dans les méandres d’un complot aux ramifications tant politiques que policières, menaçant de faire s’effondrer la République…

2. Le coup de Prague de Jean-Luc Fromental et Miles Hyman

L’écrivain Graham Greene débarque à Vienne à l’hiver 1948, à la recherche d’idées et de matière pour l’écriture du scénario du film Le Troisième homme. Dans la capitale autrichienne meurtrie et désormais sous occupation des quatre puissances alliées, rôdent les âmes à demi mortes d’une guerre mal éteinte que l’on qualifie désormais de "froide". Chargée d’accompagner notre homme, la pétulante Elisabeth Montagu est liée par son passé militaire aux services secrets britanniques...

3. Écoutes sensibles de Katell Guillou

Afin d’améliorer sa lutte contre le terrorisme, la DGSI a décidé d’ouvrir ses rangs aux personnes issues de la société civile. C’est dans ce cadre que Maud, une trentenaire dynamique et brillante, est recrutée pour ses talents de polyglotte et sa bonne connaissance de la culture arabe. Ancien espoir du chant lyrique dont la carrière a été brisée net par un accident de la route, Maud a un don précieux pour surveiller les suspects : l’oreille absolue.

4. Projet Orloff de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino

Mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Le SDECE (future DGSE) passe alors sous pavillon socialiste, et Matthieu Fouché, son nouveau directeur, est chargé d’y mettre de l’ordre. A peine a-t-il pris son poste, qu’Hector Créange, l’agent de liaison de la principale source de renseignements soviétique, nom de code Orloff, disparaît...

Romans à énigme

1. Debout les morts de Fred Vargas

Sophia Siméonidis, cantatrice au passé trouble, a disparu depuis plus de trois semaines. Dans le voisinage, plus personne ne croit à une escapade romantique avec son amant… Pourtant, son mari, Pierre, n’a pas porté plainte. Mais l’arrivée d’Alexandra, la nièce de Sophia, va changer la donne... Un arbre peut-il pousser en une seule nuit dans un jardin ? Une cantatrice peut-elle disparaître sans laisser de traces et sans que son mari ne s'en inquiète vraiment ?

2. La fin de Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain

Si le juge Bonnet se félicite de la résolution des crimes de Lord Bentham et de la Marquise de Langrune, l’inspecteur Juve ne retient que l’évasion du Maître de l’Angoisse. Le jeune journaliste Jérôme Fandor pourrait bien avoir retrouvé sa trace. Jusqu’alors, il ne s’agissait que d’une répétition générale, à présent Fantômas étend au monde son théâtre du crime. Tremblez, car Fantômas est de retour !

3. Fantômas, le génie du crime de Pierre Souvestre et Marcel Allain

Un drame atroce s’est produit durant la nuit ! La marquise de Langrune est retrouvée morte, baignant dans son sang. Tout accuse Jérôme Fandor, jeune journaliste enthousiaste à La Capitale. La jolie Hélène est bouleversée, le juge Bonnet fait appel à l’inspecteur Juve. Pour le plus grand policier de France, le meurtre est l’œuvre d’un esthète, d’un artiste du crime. Fantômas !

4. Angle mort de Sylvie Granotier

Eléonore, la victime, est une femme riche d’une soixantaine d’années. Elle a élevé trois enfants, Alice, sa fille légitime, Luc, devenu récemment le fiancé d’Alice et François qu’elle a sorti de la misère. C’est ce dernier qui trouve le cadavre de sa bienfaitrice gisant dans son salon, au pied de l’escalier. Coupable idéal, il est immédiatement incarcéré mais proteste avec véhémence de son innocence. Fausses pistes, chausse-trapes, retournement final, et bien sûr… un cadavre !!!

5. Meurtre au conservatoire de Victoria Kaario

Tristan Larbaud, jeune star de théâtre et de cinéma, est retrouvé mort dans les locaux du Conservatoire d’art dramatique. Il y était élève en troisième année. La veille au soir, il avait interprété sur la grande scène de l’école le rôle de Don Juan. Tout près du corps, ont été retrouvés un Tupperware ayant contenu une portion de spaghetti bolognaise et un petit mot : "Pour toi mon amour, ton plat préféré."

Romans policiers historiques

1. L’échiquier du Roi de Xavier Mauméjean

Londres, 1589. Francis Drake, le flamboyant corsaire, et le dramaturge Christopher Marlowe enquêtent sur une série de meurtres caractérisés par une mise en scène particulièrement élaborée… Francis Drake comprend très vite que toutes les victimes travaillent pour la maison royale. Plus étonnant, les meurtres correspondent aux châtiments décrits dans L’Enfer de Dante.

2. La Maison Winchester de Pierre Senges

La maison Usher, on s’en souvient, s’effondrait sur elle-même, à l’image de son propriétaire hanté par la mort. La maison Winchester, elle, ne cesse de s’agrandir ; elle compte maintenant des centaines de pièces. Au cœur de ce labyrinthe, l’héritière de la fortune familiale, enrichie par les célèbres carabines, mais l’esprit dérangé par une série de deuils et par la crainte de voir un jour les victimes des armes Winchester venir réclamer justice, sous la forme d’esprits plus ou moins frappeurs.

3. Le piège d'Emmanuel Bove

Joseph Bridet a été démobilisé après l'armistice de juin 1940 et s'est réfugié, aux côtés de sa femme Yolande, en zone libre, à Lyon. Idéaliste, il se rêve en héros des Forces libres. Il se rend alors à Vichy où il tente de jouer la comédie auprès des autorités du régime, en clamant un peu trop imprudemment sa fidélité au Maréchal, dans l'espoir d'obtenir une mission en Afrique du Nord qui lui permettrait de rejoindre l'Angleterre…