1991 : "L'anti-spectacle" de Steve Paxton

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1991 observant l'expérience unique qu'est le danseur et chorégraphe américain Steve Paxton.

La chorégraphie est partout, la culture du clip règne en maitresse sur les écrans, et ce que l’on désigne sous le nom de « danse moderne » semble s’installer comme discipline populaire.

En pleine explosion de la dance, ce qui bouscule le milieu de la danse semble-t-il, c’est ce projet radical sur les variations de Goldberg de Jean-Sébastien Bach !

On le doit à une légende, Steve Paxton, ancien interprète d’une autre légende Merce Cunningham, et connu pour avoir révolutionné la danse dans les années 60 au sein d’un phalanstère créatif du nom de Judson Dance Theater

Steve Paxton s’est lancé dans un projet d’improvisation, et de l’avis de ceux qui l’ont vu - comme la critique de danse new yorkaise Deborah Jowitt - c’est une des expériences les plus mystérieuses et profondes qu’on ait jamais vécu au théâtre !

Ce projet d’improvisation Paxton a décidé de l’immortaliser dans un film, peut-être le premier des tutos!

Avec Boris Charmatz, danseur et chorégraphe

J’ai le sentiment qu’on apprend à danser en le regardant danser.

Les moments de doutes, fragiles, étranges, maladroits sont là, ce qui nous permet de rentrer facilement dans sa danse.

Il ne nous domine pas malgré sa virtuosité, il nous permet de participer à son solo.

