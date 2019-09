Danser, c'est quoi ? pour Béjart, Joséphine Baker, Cunningham...

Archives | Michael Jackson, Pina Bausch et Merce Cunningham... Trois génies de la danse nous ont quittés il y a juste 10 ans. Mais danser, au fond, qu'est-ce que c'est ? Transe, communication, poésie ? Béjart, Découflé, Joséphine Baker... danseurs et chorégraphes racontent. Et pour vous, danser, c'est quoi ?

L'art du mouvement pour Béjart, une célébration de notre humanité pour Anne Teresa de Keersmaeker, un langage pour Découflé, le souffle de la vie pour Joséphine Baker... Danseurs, chorégraphes et simples amateurs racontent ce que signifie danser pour eux. Et pour vous, danser, c'est quoi ?

Philippe Decouflé, 2019

"Pour moi la danse c’est un langage, ça ne raconte pas le même type de choses qu’avec des mots."

Merce Cunningham, 1973

"Pour moi le mouvement est la raison d’être dans une danse et ce n’est pas sans musique mais c’est l’idée que la danse est la musique. Les deux choses sont séparées mais existent en même temps."

Danseurs hip-hop, 2004

"La musique, elle nous dicte, c’est elle qui nous entraîne à faire des choses qu’on n’aurait pas été capable de faire s’il n’y avait pas eu de musique. Il y a des choses qui sortent de nous grâce à la musique qu’on n’aurait jamais sorties sans la musique."

Françoise Giroud, 1979

"J’ai envie de sauter, j'ai envie de faire des choses immédiatement, c'est frustrant de ne pas faire des choses surtout que quand c'est très bien fait et quand c'est beau comme ce que fait Rudolf Noureev, vous avez l'impression que c'est très facile. La danse qui n’est pas très bonne est intolérable."

Danseuse, 1970

"Moi j’aime la danse pour la danse mais j’aime mieux danser quand même avec un homme."

Boris Charmatz, 2006

"Je crois que ce n’est pas parce qu’on a eu le Pacs, il y a des clivages et la danse pour les garçons, ça reste encore quelque chose de vraiment complexe."

Leurs mains parlent et leurs pieds semblent écrire. Paul Valéry

Rosella Hightower, 1966

"Notre technique, c’est vraiment notre moyen de nous exprimer de nous libérer. Parce que justement le formalisme dans la danse c’est la grande tradition que nous avons derrière chaque mouvement il y a une façon de faire chaque mouvement. Parce que nous n’avons pas les moyens d’écrire les pas."

Danseuse, 2004

"Moi, ça me permet de sortir de moi-même, j’ai l’impression de célébrer la vie."

Danseur amateur, 1973

"Il y a à peu près 15 ans que je danse et je peux dire que nos danses maintenant de toujours sont meilleures que les danses modernes parce qu’au moins on n’a pas du vent dans les bras."

Gwendal Le Coz, 2004

"Au bout de 20 minutes ça devient presque une transe tous ensemble c’est un bloc qui danse. La vie en communauté ici c’est quelque chose de très important c’est du travail en collectivité et c’est se retrouver après aussi en collectivité pour avoir du plaisir pour oublier tout le travail de la journée quand on danse quand on fait une suite ficelle on ne pense plus à rien."

Naïk Raviart, 2004

Dès que vous montez sur une scène et que vous vous donnez à voir. Et que vous dites "soyez spectateur de ma prestation magnifique", à mon avis vous passez à côté de l’esprit de la danse. Vous avez truandé quelque chose.

Sylvie Guillem, 1998

"C’est une vague de bonheur ! C’est ce que je ressens à chaque fois que je mets un pied sur scène. On est surélevé, on n'est plus sur ses pieds. On n’est plus soi-même."

Maurice Béjart, 1970

"Martha Graham a dit "la danse c’est l’art du mouvement", je crois que c’est ça puis pas autre chose. C’est tout, c’est tout, oui. C’est l’art du mouvement à la fois libre, composé et organisé, par rapport au temps et par rapport à l’espace."

Vivre, c'est danser, j'aimerais mourir à bout de souffle, à la fin d'une danse. Joséphine Baker

Anne Teresa de Keersmaeker, 2019

"C’est défier la gravité, incarner une abstraction, c’est quelque part célébrer notre humanité."