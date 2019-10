Détourner un geste grâce au hip-hop avec Bintou Dembélé

Bintou Dembélé est l’une des pionnières du hip-hop en France. Dans sa danse, elle cherche à redonner une importance aux descendants des colonisés. Elle a chorégraphié l’opéra Les Indes galantes, version hip-hop avec Clément Cogitore. Voici une figure classique de hip-hop qu’elle interprète de manière personnelle.

Bintou Dembélé : "C’est un geste qui s’appelle le footwork, c’est un jeu de jambes en fait, qui symbolise tout l’amour que j’ai pour le hip-hop."

Leçon 1 : Puiser dans son histoire

Bintou Dembélé : "Aujourd’hui, j’aime à détourner le sens de ce geste, que j’ai envie de nommer comme un geste marron. Le marronnage, c’est la fuite des personnes réduites en esclavage pour créer des sociétés nouvelles libres, la possibilité de se réinventer une culture et des formes des rites. En sachant que ce sont des personnes qui ont été déportées, qui ont été dans des conditions d’enfermement assez violentes, mais qui resurgissent résistants et qui arrivent à se repenser dans leurs nouveaux contextes de vie."

Leçon 2 : Travailler son jeu de jambes

Bintou Dembélé : "Ce geste-là pour moi, ce qu’il traduit, c’est l’idée qu’on se crée des impasses dans les jeux de jambes, et qu’on doit trouver des issues. C’est ça qui me plaît, l’idée que ces corps-là sont dans une forme de musicalité, dans des fuites. J’essaye de faire des esquives, il y a la répétition, il y a une circularité qui me plaît."

Leçon 3 : Mimer une fuite en avant

Bintou Dembélé : "Il y a le philosophe Dénètem Touam Bona qui a écrit un ouvrage qui s’appelle Fugitif où cours-tu ? avec l’idée que ce soit une fuite et que cette fuite-là, elle ait cette symbolique de pouvoir échapper à des contextes d’empêchement, d’enfermement. Cette fuite-là a une symbolique forte quant à des espaces hostiles. Ce jeu de jambes en soi, il est une manière d’échapper à une certaine norme et ça me plaît énormément. Ce sont des gestes qui pour certains se perdent et qui pour d’autres se réinventent et surgissent. C’est un peu la symbolique de mon travail aujourd’hui en tant qu’artiste."

Leçon 4 : Se réapproprier cette histoire

Bintou Dembélé : "C’est une danse qui s’inspire beaucoup de la capoeira ou de danses des Caraïbes ou des Antilles qui prennent aussi des gestuelles qui viennent de danses traditionnelles africaines. C’est une composition de mouvements qui se sont déplacés dans le temps et l’espace, et qui finalement sont venus se retrouver dans la rue. Cette danse qui m’a contaminée en étant du hip-hop depuis les années 1980, je la détourne moi-même pour essayer de la repenser différemment aujourd’hui, avec l’idée de chercher sa genèse, et je l’inscris plutôt dans ce marronnage-là."