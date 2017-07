La danse là où ne l’attend pas

Faire entrer l’art et les artistes à l’hôpital ça n’a rien de nouveau. Depuis 1999 de très nombreux établissements hospitaliers développent des projets culturels pour humaniser les lieux de soins. En Normandie, le CHU de Rouen va encore plus loin en liant hôpital, artistes et entreprises. Reportage.

"Au-delà des murs, Ensemble"

Depuis 11 ans, le service culturel du CHU de Rouen porte des projets ambitieux pour humaniser l’hôpital. A l’instar des labels "culture santé" qui, l’année dernière, ont récompensé 16 établissements d’Ile de France, l’hôpital normand porte non seulement une politique culturelle pour rompre l’isolement des malades mais aussi une politique de territoire destinée à ouvrir l’hôpital aux salariés des entreprises de la région. Dans les deux cas, il fait appel aux artistes. Pour ce projet "Au-delà des murs, Ensemble" les collectivités territoriales ont donc débloqué 20 000 euros par an pour faire dialoguer l’hôpital, les entreprises et les arts. Le professeur Pierre Michel chef du service Hépato-gastro-entérologie :

On s’est dit que pour humaniser l’hôpital, il fallait aller chercher à l’extérieur : dans les entreprises, chez les salariés. Tout le monde a entendu parler du cancer alors pourquoi ne pas en parler ensemble ?

Danser son travail

Cette année, la compagnie de danse MAD du chorégraphe Sylvain Groud fait partie des trois partenaires artistiques de l’hôpital. MAD est connue pour faire danser tout le monde et mettre la danse partout où on ne l’attend pas : dans les maisons de retraite, dans la rue, ou dans les salles de spectacle mais avec les spectateurs. Pas question, pour autant, de faire de ces danseurs amateurs des phénomènes de foire, des coups médiatico-artistiques. L’idée de Sylvain Groud (un ancien des ballets Preljocaj) est beaucoup plus éthique: c’est de faire ensemble.

Au départ, on a vu arriver Sylvain Groud dans l’usine, pied nus, il faisait des gestes bizarres en tentant d’imiter nos cadences de travail. Moi j’ai cru qu’il était un peu fou. Nathalie, chef d’atelier chez Sindustries

C’est à Yerville, au nord de Rouen, dans l’atelier de S-Industries, une usine d’assemblage de cordons électriques que le projet a commencé en février dernier. La méthode du chorégraphe est toujours la même : partir des gestes quotidiens de chacun pour en tirer une émotion sincère et donc un geste poétique.

"On n’est pas des artistes on le fait pour les malades!"

Pas facile pour les employés volontaires de S-Industries de faire admettre à leur collègues que cette danse, apprise et répétée pourtant en dehors de leurs heures de travail est un engagement de solidarité. l'entreprise marche à flux tendus avant l'été.

Surtout, la démarche fait tomber les tabous: les murs hiérarchiques, les fonctions établies, le fossé qu’il y a dans l’usine entre l’atelier où il n’y a que des femmes et les bureaux où il n’y a que des hommes. Elle met en place une dynamique de groupe avec des rires et un dialogue alors que pendant le travail personne ne se parle. Et puis, danser rime avec trac, dépassement de soi, rencontre avec d’autres danseurs amateurs d’autres milieux professionnels : des soignants de l’hôpital, des malades du service addictologie. Danser enfin rime avec corps et ça c'est un vrai tabou. Une ouvrière témoigne :

Au départ quand Sylvain nous a demandé de nous rouler par terre, de se toucher moi je ne voulais pas. C'était trop intime, il y avait mon patron dans le groupe.

Tous ces danseurs ont accepté de danser et de chanter ensemble dans le hall du CHU de Rouen avant la performance plus intimidante mais aussi plus forte émotionnellement avec les malades alités du service des cancers hépatho-gastriques. Christine une danseuse du projet :