Mort de Trisha Brown, chorégraphe américaine majeure

Trisha Brown, éminente chorégraphe américaine, vient de disparaître à l’âge de 80 ans. En 2013, avec Diane Madden (danseuse) et Philippe Noisette (critique), Caroline Broué évoquait dans La Grande Table l'héritage de cette pionnière de la danse post-moderne américaine dans les années 1960.

Éminente chorégraphe américaine, pionnière de la post-modern dance dans les années 1960, Trisha Brown vient de disparaître à l’âge de 80 ans. Elle a marqué l'histoire de la danse par ses chorégraphies millimétrées, aux structures mathématiques. En 2013, Diane Madden (danseuse historique de la Trisha Brown Dance Company) et Philippe Noisette (critique de danse contemporaine) évoquaient dans La Grande Table, au micro de Caroline Broué, l’héritage de cette danseuse et chorégraphe mondialement reconnue qui se décrivait volontiers comme "la locomotive de l'abstraction américaine".

Après la modern dance américaine, initiée par Martha Graham et Merce Cunningham, émerge la post-modern dance initiée par divers artistes dont Trisha Brown :

Trisha et d'autres artistes à la même époque brisaient certaines règles, innovaient. Cela était vraiment en lien avec ce qui se passait dans les arts plastiques et les arts visuels. Pour elle, la danse n'était pas la simple illustration d'une pièce musicale. Elle a souhaité explorer et jouer avec le cadre de l'espace où se montre la danse, la scène. Elle a été influencé par John Cage et toute sa théorie du hasard qui rentre dans la composition musicale. En même temps qu'une artiste visuelle, Trisha est éminemment une danseuse. Diane Madden