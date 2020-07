Mort de Zizi Jeanmaire, artiste aux confins de la danse classique et du music-hall

On a appris ce vendredi la disparition d'une grande danseuse formée à l'Opéra de Paris, vedette ensuite d'innombrables spectacles après guerre dans presque tous les genres, music-hall, ballets, théâtre, chanson... Zizi Jeanmaire, qui aura marqué la culture populaire avec son célèbre "truc en plume", un numéro de cabaret de 1961, est morte ce 17 juillet à l'âge de 96 ans.

Ballerine... Chanteuse de music-hall... La vie artistique de Zizi Jeanmaire (qui avait pour véritable prénom Renée) est étroitement liée à celle du grand chorégraphe, Roland Petit.

Dès l'enfance, en 1933, alors qu'elle n'a que 9 ans, Zizi Jeanmaire entre à l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris, comme Roland Petit.. Le même jour, à la même heure, affirme-t-elle. Et ils quittent la Maison, la même année, également, en 1944...

Zizi Jeanmaire disait avoir une admiration profonde pour Roland Petit et n'avoir qu'une envie. Le séduire.

Elle y parvient en 1948, aux Ballets de Paris qu'il vient de fonder au théâtre Marigny et dont elle devient la danseuse étoile. Puis en incarnant Carmen, l'année suivante...

Un jour, a-t-elle raconté à France Culture, Roland est arrivé à la répétition et m'a dit : "J'en ai assez de te voir avec tes boucles, les cheveux longs. Je veux une Carmen androgyne, je vais te faire couper les cheveux". Zizi Jeanmaire ne les laissera plus pousser, après que le ballet lui a révélé sa "puissance de charme" et de "dramaturgie" qu'elle pouvait enfin donner sur scène. Ce ballet de Carmen va se jouer dans le monde entier et notamment à New York, 7 mois durant...

Zizi et Roland, aux débuts des années 50, se font remarquer aux Etats-Unis, en participant à des films à Hollywood, à des revues à Broadway, avant de se marier en 1954 et d'avoir leur fille, Valentine. De retour en France, Roland Petit profite de son expérience américaine pour se lancer dans un nouveau genre, au théâtre de Paris, puis à l'Alhambra.

Le numéro "Mon truc en plumes", dans des costumes d'Yves Saint Laurent, fait de Zizi Jeanmaire, avec ses jambes que certains qualifient d'interminables, une figure emblématique du music-hall auquel elle consacre ensuite toute sa carrière... Sauf quelques incursions au théâtre, au cinéma et dans la chanson...