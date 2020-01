Roland Petit et Zizi Jeanmaire : "On a passé la vie inséparablement tous les deux"

Deuxième épisode de la série "A voix nue" avec Zizi Jeanmaire, un entretien à deux voix en présence de Roland Petit, son époux et chorégraphe. C'est à son tour de raconter leur rencontre et leur collaboration sur scène, d'abord avec le ballet classique puis dans l'univers du music-hall.

Deuxième volet de la série "A voix nue" en compagnie de la danseuse Zizi Jeanmaire et de son mari chorégraphe Roland Petit. Ce dernier insiste sur l'influence mutuelle qui existe dans leur couple : "_J_e crois que je suis très influencé par Zizi et si je l'influence, elle m'influence aussi. C'est pour ça que ça a très bien marché depuis très longtemps." Il raconte la genèse de son ballet "Carmen" qui a connu tout de suite un immense succès et qui continue encore à être joué sur scène. Simplement, il évoque leur séparation puis leurs retrouvailles et enfin leur mariage le jour de Noël 1954.

Roland Petit s'explique sur son passage du ballet au music-hall : "Moi, il y a ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Zizi, elle fait ce qu'elle aime et elle ne fait pas ce qu'elle n'aime pas. Donc, c'était très simple." Il précise ce qu'est le music-hall pour lui, "c'est une forme de chorégraphie dans l'artifice et souvent l'artifice devient une profonde et grande vérité."

Dans cet entretien en forme de pas-de-deux, les deux époux et artistes confient leur admiration mutuelle. Pour Zizi Jeanmaire, "il a réalisé en moi certaines choses qu'il avait envie de faire" et pour Roland Petit, "Zizi a été vraiment ma muse et elle a construit autour de moi tout ce que j'aime".

Zizi Jeanmaire née à Paris, a gardé son accent de titi parisien, elle s'en amuse encore.

Je n'ai jamais appris à chanter, c'est comme on dit toujours, la gouaille, c'était Paris, la façon de s'exprimer. Et en fait , c'est ça. Zizi Jeanmaire