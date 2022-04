Derrière l’invention des diagrammes circulaires, un Écossais aux mille vies

voir( 4 min )

“Il a transposé la preuve du chiffre en force de l’image”, plante l’historien Jean-François Dunyach, pour décrire ce qu’a apporté William Playfair à la statistique.

Orphelin à 13 ans, cet Écossais est éduqué par son frère, John, un éminent mathématicien. Au cours de sa formation, ce dernier lui fait relever des températures, ce qui ne sera pas étranger à ses inventions ultérieures. Devenu ingénieur, William Playfair est aussi dessinateur pour James Watt, l’inventeur écossais célèbre pour sa machine à vapeur. Passé par Birmingham, puis Londres, il s'essaie à plusieurs métiers mais va d'échec en faillite.

Premier histogramme

En 1786, Playfair a une idée de génie. Il publie dans son Atlas commercial et politique le premier histogramme ou diagramme à barres, qui s’intéresse à l’activité économique du port d'Édimbourg. À l’époque, le procédé est novateur, et s’inspire d’une expérience précédente avec James Watt.

“James Watt avait un problème pour sa machine à vapeur, c'était de mesurer la pression dans les pistons, raconte Jean-François Dunyach, maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université et spécialiste de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Et il avait eu l'idée de poser un système graphique sur le piston qui, en fonction de la pression, montait plus ou moins.”

Abscisse, ordonnée, titre, légende, le tout est bien plus lisible que les tableaux textuels habituels à l’époque. D’un coup d’œil, on peut appréhender et mémoriser l'état d'une situation, la comparaison des proportions, ou une évolution.

Avant Playfair, on trouve déjà des graphiques, comme le plus ancien du monde, une description du mouvement des planètes datant du Xe siècle, qui accompagne le Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe. La frise chronologique existe aussi, tout comme le tableau poléométrique de Charles de Fourcroy.

“William Playfair a davantage formalisé des choses préexistantes qu'il n'a inventé, précise l’historien, qui prépare une biographie de Playfair. Mais son invention a consisté à cristalliser tout un tas de choses qui étaient là avant, de formuler la grammaire contemporaine de la représentation de nos statistiques.”

Le statisticien résume ainsi l’intérêt de sa création : “Le graphique donne une idée simple, précise et permanente, en donnant forme à des idées séparées, qui sont autrement abstraites et déconnectées.”

Il permet aussi de changer la conception de la représentation de données, comme l’explique le géographe Gilles Palsky, directeur de l’École doctorale de géographie de Paris : “Les cartes géographiques sont un espace qui représente d'autres espaces. Mais Playfair montre que l'espace est aussi propre à représenter toutes sortes de données, relatives à la population ou à l'économie par exemple.”

Trop précurseur Playfair ?

Pourtant, son invention ne trouve pas l’écho espéré. En matière scientifique, l'image est encore mal vue au XIXᵉ siècle. En 1805, Jacques Peuchet, un statisticien français, critique l’approche de Playfair, la qualifiant de “jeux d’esprit”, “étrangers à cette science”.

Ses trouvailles suscitant davantage d’engouement en France, William Playfair s’installe à Paris en 1787. Ses ouvrages sont traduits, chose rare à l’époque, et il est invité à l’Académie royale des sciences. Il fait parvenir ses travaux aux décideurs de l’époque : “Je sais qu’il en envoie un à Thomas Jefferson, qui est à l’époque ambassadeur en France, il le fait parvenir à Louis XVI”, raconte Gilles Palsky.

Playfair va participer à la prise de la Bastille avant de changer de camp et de nouer des liens avec des contre-révolutionnaires. Rattrapé par des ennuis judiciaires et par l’insurrection révolutionnaire du 10 août 1792, il rentre en Angleterre.

“Et c'est là qu'il commence une seconde carrière, à la fois d'agent de police, d'indic, un peu d'espion, mais pas tant que cela en réalité, multipliant les essais aussi bien politiques que statistiques”, énumère Jean-François Dunyach.

William Playfair ne parvient pas à convaincre ses financeurs. Criblé de dettes, il est même incarcéré. Dans la cellule de sa prison, il conçoit en 1801 sa deuxième invention majeure : le diagramme circulaire. On l’appelle aujourd’hui camembert en français, tarte en anglais, pizza au Brésil, galette en chinois.

Malgré son peu de succès à l’époque, ses principes seront repris plus tard, à mesure que l’étude des faits sociaux se perfectionne : avec la carte choroplèthe de l’éducation de Charles Dupin, en 1826, les cartes figuratives de Charles Joseph Minard de 1869, et les coxcombs ou “crêtes de coq” de Florence Nightingale en 1858.

Résultats électoraux, évolution d’une guerre, suivi d’une pandémie : les infographies sont aujourd’hui omniprésentes dans les médias, et sont un enjeu démocratique. L’idée de visualiser des données était sans doute trop en avance pour son temps. “Ce que Playfair illustre parfaitement, c'est la construction sociale d'une invention, analyse Jean-François Dunyach. Une invention n'existe que si elle est socialement reconnue. Et tout l'enjeu de la vie de Playfair, c'est qu'il aura trouvé une série d'idées novatrices qu'il n'aura jamais réussi à imposer, ni socialement ni économiquement.”