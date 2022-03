À la chasse au tabouret avec le designer David Énon

David Énon est un designer qui prône la réparation et l’autoproduction. Son but : valoriser la culture matérielle comme on valorise la culture intellectuelle, ce qui passe par une réappropriation de son environnement matériel.

Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et rendre ses lettres de noblesses à la culture matérielle. C'est ce que propose le designer David Énon dans son manifeste La vie matérielle, mode d'emploi (Premier parallèle, 2021 ), petit guide pour tous ceux qui veulent comprendre comment sont faits les objets qui nous entourent. Avec quelques principes simples mais appliqués concrètement à notre environnement, on redevient maître de ce dernier. Et ça peut commencer par une activité toute simple : la chasse au tabouret.

La chasse au tabouret ou l'autoproduction de son mobilier

David Énon : "Quand les arbres sont coupés dans la forêt, on débite le tronc, il est apporté dans une scierie pour faire des planches et il reste la tête de l’arbre, la houppe, que des bûcherons viennent couper pour faire du bois de chauffage. Moi, j’interviens à ce moment-là, je pars avec ma tronçonneuse dans la forêt, avec mon œil, je scanne les branches jusqu’à trouver des embranchements à trois branches, c’est assez rare selon les arbres… Et je les coupe à 45 cm, ce qui va me permettre de faire un piètement qui pourra devenir un élément de mobilier. Donc, la production se fait comme une chasse. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut décider le week-end d’aller chasser le tabouret."

En prenant conscience de ce qui constitue l’essence d’un objet, on devient capable de le produire.

David Énon : "Dans la forêt, quand on a récupéré un trépied comme celui-ci, la première chose à faire, c’est de le repositionner et de le couper pour faire un bon plat dessus et dessous. Ensuite, on trouve un tronc d’arbre, on découpe une galette, une tranche. Je conseille de la couper légèrement en biais, ça fait un ovale, ça évite que le bois claque trop. Je perce le socle, je perce la galette et hop, je la visse et je la colle pour qu’elle puisse tenir."

Derrière ce tabouret, la logique est celle de valoriser l’autoproduction. Une pratique très commune pour d’autres générations et quasi abandonnée aujourd’hui.

David Énon : "Aujourd’hui, le faire soi-même est plutôt cantonné à la décoration, des choses qui paraissent accessibles : mettre une jolie couleur sur un mur, choisir un bon rideau... Ce ne sont pas des enjeux de design. Par contre, essayer de faire un objet soi-même, décider de faire l’action de le réparer, survaloriser le bricolage, le sursignifier, ce sont des choses qui peuvent nous aider à changer d'état d'esprit."

La connaissance de notre environnement

Il ne s’agit pas seulement d’auto-produire, mais aussi de mieux connaître et appréhender les objets qui nous entourent.

David Énon : "On passe aujourd’hui des heures et des heures assis sur une chaise, et peu de gens, finalement, sont capables de dire du tac au tac à quelle hauteur on est assis. Et surtout, on pense qu’on ne le sait pas, qu’on aurait dû l’apprendre. Alors qu’en fait, on peut le déduire, on a cette capacité à déduire."

Dans La vie matérielle mode d’emploi, David Énon propose des pistes pour appréhender le monde matériel, en connaître les grands principes. Comprendre comment s’exerce le poids sur un objet, comment est construit le carton, savoir que la fibre de papier à un sens… Par exemple, pour découvrir le sens de la fibre du papier, il suffit de couper deux morceaux de cette feuille, de les suspendre et de constater lequel fléchira le plus.

• Crédits : David Énon, Premier Parallèle

Autant de connaissances simples qui nous permettent de passer du savoir au savoir-faire.

David Énon : "On en est tous capables. On a des connaissances techniques aujourd’hui, avec l’enseignement qu’on a au collège, lycée, etc. On a appris des choses en physique, en mathématiques, etc. Malheureusement, c’est souvent très déconnecté de la vie matérielle, donc il y a une vraie difficulté à appliquer. On ne se fait pas confiance, et on ne fait pas confiance à notre esprit de déduction."

Cette démarche de maîtrise de son environnement matériel passe aussi par notre regard sur les objets dysfonctionnels.

David Énon : "Au début de l’industrie, quand on achetait des objets électroménagers, quand on les ouvrait, on trouvait à l’intérieur le schéma électrique ou électronique qui le composait, on pouvait acheter des composants pour le réparer, etc. Aujourd’hui, vous prenez n’importe quel smartphone, il est devenu quasi impossible d'intervenir dessus. La société de consommation s’est prise à son propre jeu et finalement, elle nous a exclus, elle a incité à une déprise sur notre environnement matériel. Et réparer un objet, malheureusement, c’est quasiment de l’ordre du militantisme."