Balenciaga, l'architecte de la mode en quatre temps

Celui que l’on nomme l’alchimiste de la couture, ou encore l’architecte de la mode, a fondé la maison de haute-couture Balenciaga il y a tout juste 100 ans. A l'occasion de l'exposition que lui consacre le Musée Bourdelle, analyse en quatre points du travail avant-gardiste de Cristóbal Balenciaga.

• Crédits : Farah Keram - Radio France

Le travail de Cristóbal Balenciaga, référence absolue de la haute couture, est présenté dans le cadre d'une « Saison espagnole » hors les murs, par le Palais Galliera au Musée Bourdelle à Paris. « Balenciaga, l'œuvre au noir » propose un parcours qui amène le visiteur à arpenter tous les recoins du Musée Bourdelle. Un voyage en trois étapes : silhouette et volumes, noirs et lumières, et noirs et couleurs. Partout, les étoffes et autres bijoux les plus iconiques de Balenciaga côtoient les sculptures d’Antoine Bourdelle.

Né en 1895 à Getaria en Espagne, Cristóbal Balenciaga doit sa découverte de la couture à sa mère, une couturière modeste du Pays basque. Véritable précoce de la mode, c’est de cinq à douze ans que l’apprenti couturier se construit des bases solides. Un destin hors norme s’ouvre alors pour le jeune garçon. Créée en 1917, sa marque éponyme connait plusieurs décennies d’influence. Très populaire dans le monde de la mode, adorée des célébrités et des médias, la maison Balenciaga atteindra entre 1950 et 1968 son apogée. Retour sur quatre axes principaux du travail du grand couturier espagnol, inventeur d’une marque qui existe encore et qui perdure dans le temps.

Balenciaga et l'Histoire

• Crédits : Bettmann / Contributeur - Getty

Balenciaga puise son inspiration dans l'Espagne folklorique et traditionnelle de son enfance, ce pays tant aimé où il retournera vivre après son départ de Paris en 1968 et où il mourra en 1972. L’histoire de son pays d’origine est sans nul doute une composante majeure voire même un matériau de son œuvre. Elle se retrouve entre autres dans l’utilisation de la couleur noir et de la dentelle, qui incarne la piété et le folklore espagnols, se situant aux antipodes du pittoresque. L’inspiration espagnole, qu’elle soit partielle ou totale, se retrouve presque dans tous les noirs de la collection du musée.

Ce sont deux évènements historiques de son temps qui ont opéré les ruptures les plus importantes dans la carrière du grand couturier. Après vingt ans d’existence espagnole, la Maison s’installe à Paris à cause de la Guerre civile de 1936. À la fin de la guerre d'Espagne, Balenciaga ré-ouvrira ses maisons espagnoles. Mais c’est le départ du monde de la mode de celui qui habilla Grace Kelly et l’aristocratie espagnole qui apparait comme l’épisode le plus symbolique. En effet, au lendemain de mai 1968, Cristóbal Balenciaga décide de se retirer du métier, après que la couture et le luxe, l'élégance et la couture, n'avaient plus leur place dans ce qu’il nomme un nouveau monde.

Au-delà de l’œuvre même du couturier, l’exposition se veut garante de la mémoire d’un temps où la création était prestigieuse et florissante. La centaine de pièces et de documents rassemblés pour l’occasion sont issue des archives de la Maison Balenciaga et du fonds Galliera, enrichis par de nombreux dons de clientes. La recherche d’archives et la restauration de modèles sont des problématiques primordiales pour la Maison comme nous l’explique Gaspard de Massé, responsable des archives chez Balenciaga :

"Après le départ de Balenciaga en 1968, des pièces étaient stockées dans le sous-sol de l’avenue Georges V. Marie-Andrée Jouve a œuvré pour préserver ce fonds et, pendant des années, elle a conduit des recherches pour préserver ce patrimoine. A partir de 2001, une équipe a été mise en place au sein de la Maison pour constituer un service d’archives."

L'architecture, du dessin à la rigueur de la coupe

• Crédits : Farah Keram - Radio France

Les pièces de Balenciaga sont sculpturales. Les collections du Musée Bourdelle permettent d’insister sur le binôme couture et sculpture qui relèvent toutes deux d’une approche commune. « Les œuvres de Bourdelle et de Balenciaga communiquent entre elles dans l’enceinte du musée », précise Gaspard de Massé. Sa vision architecturale du vêtement implique un usage très sélectif des tissus : il privilégie les cloqués, le velours… Balenciaga va même jusqu’à créer de nouveaux tissus. En 1958, il demande à Gustave Zumsteg, qui travaille au sein d’une société de textile suisse, de créer le gazar. A la fois aérien et impétueux, tout en volumes imprévisibles, le gazar est une étoffe réservée à la haute couture. L’alchimiste de la coupe et de la silhouette joue avec les volumes grâce aux tissus difficiles à dompter. Fervent minimaliste, Balenciaga modifie un patron en un seul coup de ciseaux et préfère réaliser ses modèles avec le moins de coutures possibles. Devant ses créations, l’expression « architecte de la mode » semble convenir parfaitement à l'inventeur des lignes tonneau et de la robe-sac.

"A une époque, où dans la mode, tout est fait pour souligner et mettre en valeur les courbes du corps, on trouve régulièrement dans l’œuvre de Balenciaga des silhouettes noires aux contours incertains, tels des mirages."

• Crédits : Farah Keram - Radio France

Le noir niger (brillant) et ater (mat)

• Crédits : Farah Keram - Radio France

Chez Balenciaga, le noir reste une constante. L’existence d’un unique mot pour désigner le noir en langue française semble grotesque face à l’innombrable palette de noirs que le créateur déroule. Balenciaga arrive à décliner infiniment cette non-couleur grâce à la matière, à la lumière et aux jeux de transparence. Chez lui, le noir se évolue constamment, il est opaque, transparent, mat, brillant. Le noir se retrouve également dans les broderies qui s’associent parfaitement à la pureté et la simplicité du trait du couturier. Avec le noir, le créateur cultive « les infinies possibilités et métamorphoses. »

La couleur, des accords tendres et violents

• Crédits : Farah - Radio France

Si le noir représente pour le couturier une palette de possibilités infinies, les couleurs telles que le rose et le blanc ont également leur place dans ses créations et l’exposition leur consacre deux salles. Les couleurs surviennent dans le vêtement comme des ruptures colorées qui viennent rompre avec le noir. Mais les couleurs n’interviennent que par de petites touches et toujours incrustées au vêtement (perle, nœud, bandes roses cousues) L’usage du noir et du blanc fait par le couturier donne un effet d’intemporalité au vêtement et est imprégné d’une référence bourgeoise. Quant au rose, sur du satin il adoucit le rendu et sur d’autres tissus, il apporte un côté plus intense qui n’est pas sans rappeler « la cape du torero. »