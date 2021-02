Benjamin Benmoyal, le créateur qui fait des vêtements avec des VHS

Benjamin Benmoyal est un jeune créateur présenté à la fashion week de Paris. Son idée ? Une mode durable, avec des vêtements conçus dans un mélange de tissu et de bandes magnétiques de cassettes.

Benjamin Benmoyal : "Que ce soit la VHS ou même la cassette audio, même si je n'ai que 30 ans, j'ai quand même connu le crayon à papier qu'on tourne pour la cassette audio. Ma première collection s'appelait 'It was better tomorrow', 'c'était mieux demain'. On est tous un peu nostalgique du passé. Je suis très attiré par l'objet, la dématérialisation de la musique, je trouve ça un peu ennuyeux parce qu'on n'a plus cet objet qui est une source de fétichisme, presque. Avoir son Walkman, mettre sa cassette à l'intérieur du Walkman et mettre ses écouteurs..."

Enfant des années 1990, Benjamin Benmoyal n'avait au départ aucune intention de travailler dans la mode. C'est lors de son passage dans l'armée qu'il se trouve une passion pour le vêtement. Après plusieurs années éprouvantes passées sous l'uniforme, il intègre une prestigieuse école de mode

Benjamin Benmoyal : "Je voulais faire quelque chose qui avait une résonance personnelle, c'était retrouver la naïveté que j'avais perdue pendant mon service militaire. J'étais dans les commandos parachutistes à l'armée. Je suis sorti de l'armée le 28 août 2013, je suis rentré à l'école le 2 septembre 2013, donc j'ai eu cinq jours entre les deux. J'avais encore la tête rasée. J'enviais cette naïveté des gens qui étaient autour de moi. Mon but était de réutiliser mes VHS, des dessins animés d'enfance, ce qui était pour moi le symbole de ma naïveté que j'avais perdue et de mon innocence, et d'en faire un tissu. "

Il prend alors des cours de tissage dans un atelier londonien et apprivoise ce matériau inédit qu'est la bande magnétique.

Benjamin Benmoyal : "Mes premiers vêtements en bandes magnétiques ne ressemblaient à rien. Ça m'a pris à peu près une semaine. Les couleurs, c'était n'importe quoi. Mais j'ai réalisé qu'on pouvait tisser des cassettes, que c'était faisable. La bande magnétique en tant que telle, c'est un morceau de plastique. Ce n'est pas l'idéal parce que ce n'est pas extensible. Ça peut gratter. Avec 3 000 mètres de bandes magnétiques, je peux faire 25 mètres, voire 30 mètres."

Benjamin utilise les VHS Disney de son enfance, puis les cassettes audio de groupes de rock qu'il trouve chez lui.

Benjamin Benmoyal : "Chaque vêtement avait une signification. Il y avait le vêtement qui était fait avec la musique classique, le vêtement qui était fabriqué avec la musique rock, le vêtement qui n'était fait qu'avec mes cassettes de dessins animés d'enfance. "

Face à des besoins de plus en plus importants, il contacte des entreprises de recyclage et reçoit des cassettes d'amis et d'anonymes.

Benjamin Benmoyal : "J'ai reçu énormément de cassettes de la BBC, d'il y a 20, 30 ou 40 ans. J'ai même un défilé Chanel. Ce qui me touche le plus, ce sont les paquets des gens. Là, on touche à quelque chose de très personnel. Quelqu'un qui partage sa musique, partage une partie de soi. J'étais très curieux de savoir ce que la personne écoutait comme musique.

Les vêtements que Benjamin imagine sont inspirés des années 1960, et des formes épurées de l'architecture brutaliste.

Benjamin Benmoyal : "J'avais envie de reprendre ce point de vue là pour parler du futur. Il y avait une très belle vision du futur dans les années 1960, comme Pierre Cardin ou André Courrèges qui avaient une vision utopiste du futur. Maintenant, on a une vision totalement dystopique et pessimiste de notre futur.

Il s'inspire aussi de ses origines orientales.

Benjamin Benmoyal : "Je suis né d'un père marocain et d'une mère égyptienne, j'étudie de plus en plus cette culture parce que je la trouve extrêmement riche, notamment dans les rayures des habits. Je m'inspire des rayures que portaient les Marocains dans plusieurs habits comme le haïk, ce grand drapé de tissu que l'on enroule. On travaille beaucoup les volumes et puis les habits traditionnels marocains que j'essaye de réutiliser et de redévelopper pour en faire quelque chose de plus contemporain.