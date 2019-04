Chou, pomme, fenouil... la sculptrice Claude Lalanne, artiste poétique et florale, est morte

Elle formait avec son mari François-Xavier Lalanne un couple d’artistes inspirés par la nature. Sculptures, création de meubles et de bijoux... Claude Lalanne a multiplié les supports pour faire rejaillir son art sous toutes ses formes. La sculptrice est morte à l'âge de 93 ans, le 10 avril 2019.

Née en 1924 à Ury, en Seine-et-Marne, Claude Lalanne passe par les Beaux-Arts, puis par l’Ecole des arts décoratifs de Paris. C’est là qu’elle rencontre François-Xavier, son futur époux, avec lequel elle formera le duo de sculpteurs "les Lalanne", dont l’œuvre poétique est directement inspirée par la nature. Claude est fascinée par les plantes, François-Xavier se passionne pour les animaux. Le ton est donné avec leur première exposition commune, en 1964, intitulée "Zoophites". François-Xavier y présente le "Rhinocrétaire", premier rhinocéros-bureau en laiton, et Claude des "Choupattes", une sculpture mi-chou mi-animal.

Le chou, un légume qui marque l’œuvre de la sculptrice et qui inspire d’autres artistes. Une des ces célèbres œuvres réalisée en 1968, "L’Homme à la tête de chou", inspire Serge Gainsbourg pour son album-concept de 1976. Une sculpture que l’artiste avait lui-même acquise, et dans laquelle il se projetait, comme une sorte d’avatar "moitié légume-moitié mec" : "J’ai croisé L’Homme à la Tête de Chou à la vitrine d’une galerie d’art contemporain. Quinze fois je suis revenu sur mes pas puis sous hypnose, j’ai poussé la porte, payé cash et j’ai fait livrer à mon domicile. Au début il m’a fait la gueule, ensuite il s’est dégelé et m’a raconté son histoire", a confié Serge Gainsbourg.

Ses créations, empreintes d’humour, séduisent également le monde de la mode. En 1969, elle entame une collaboration artistique avec son ami Yves Saint-Laurent, pour qui elle dessine des bijoux fantaisies et baroques. Claude Lalanne imagine également des meubles et des sculptures bucoliques pour les différentes demeures du couturier. "Ce qui me touche en elle, c’est d’avoir su réunir dans la même exigence l’artisanat et la poésie. Ses belles mains de sculpteur semblent écarter les brumes du mystère pour atteindre les rivages de l’art", confie Saint-Laurent au journal Vogue en 1994. Cette collaboration lui octroie alors une visibilité internationale. Très vite, des collectionneurs prestigieux tels que les Rothschild ou les Noailles découvrent son talent.

En 1998, le couple Lalanne envahit les très chics jardins de Bagatelle pour une exposition monumentale et ludique. Ils conçoivent, entre autres, une armature métallique représentant de deux éléphants reliés par un arc.

En 2009, l'un des sculptures les plus connues de Claude Lalanne, la monumentale Pomme de New York, est exposée à Park Avenue, à New York.

La sculptrice avait également réalisé le "Jardin Lalanne", inauguré en 1986, un espace d'aventures pour enfants situé aux Halles de Paris et dont la destruction en 2011 avait soulevé de nombreuses contestations.

En 1993, la sculptrice Claude Lalanne s'exprimait sur France Culture dans un numéro des "Îles de France" consacré aux jardins d'artistes. Connue pour ses références bucoliques et florales dans son travail, elle y disait combien la nature avait toujours été une source d'inspiration pour elle :

J'empreinte au végétal pour m'inspirer dans mes créations. J'assemble le végétal et le minéral. J'ai un procédé très spécial, je fais de la galvanoplastie : les feuilles que je prends, je les mets dans un bain et le métal se dépose dessus, j'ai donc l'empreinte d'une vraie feuille. Claude Lalanne

La sculptrice décrivait également le "Jardin Lalanne", espace d'aventures qu'elle avait imaginé pour les enfants aux Halles de Paris, en 1986 :

C'était mon grand projet. C'était interdit aux adultes, et c'est important, car tout est à échelle enfantine. Le thème de ce jardin, c'est qu'il y a six mondes différents. Le dernier monde, c'est la ville morte, une ruine. Alors, je voulais mettre des orties, des épines, mais les responsables à la mairie de Paris n'ont pas voulu. Je voulais aussi avoir des petites allées de 35 cm de large, avec des toutes petites échelles. Mais la mairie trouvait que ce n'était pas assez sécurisé. Ce qui me fait plaisir, c'est que les enfants adorent ce jardin. Claude Lalanne

Dans "Surpris par la nuit" du 19 avril 2006, consacré au trio artistique entre le peintre Yves Klein et le couple de sculpteurs Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, on entendait aussi le couple de sculpteurs François-Xavier et Claude Lalanne, dont ils étaient très proches.

J'aime beaucoup un petit multiple que mon mari a obtenu de Jean et Niki, c'est une petite danseuse ravissante avec un moteur dedans. C'est la première fois qu'il ont collaboré ensemble. Je les ai connus, ils donnaient des fêtes incroyables. Jean était très blagueur, il était loufoque. Il y avait des concours d'excentricité entre eux... Niki est probablement l'une des personnes les plus fines et les plus spirituelles qu'il m'ait été donné de voir. Mais au fond, c'était une petite fille. Nous avons entretenu une longue correspondance ensemble. Et j'ai fait encadrer quelques-unes de ses lettres. Claude Lalanne

