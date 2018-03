Mort du couturier Hubert de Givenchy : "C'était merveilleux de voir la façon dont on était exigeant"

Kim Kardashian et Kanye West ne juraient que par lui, ce qui fait que même les jeunes connaissaient son nom. Le couturier Hubert de Givenchy est mort le samedi 10 mars, à l'âge de 91 ans. Dans les insouciantes années de l’après-guerre, il s'était élevé au firmament du monde de la mode, et avait croisé toutes les grandes figures de l’univers du style et des arts. En 1999, Hubert de Givenchy s'était raconté pendant plus de deux heures au micro de Marie-Christine Clauzet, qui était allée le rencontrer pour France Culture. Un Bon Plaisir en deux volets, que nous vous proposons de réécouter dans son intégralité.

Écouter Écouter Hubert de Givenchy ou la vocation d'un esthète (1/2)_Le Bon Plaisir, janvier 2009 Hubert de Givenchy ou la vocation d'un esthète (1/2)_Le Bon Plaisir, janvier 2009

Écouter Écouter Hubert de Givenchy ou la vocation d'un esthète (2/2)_Le Bon Plaisir, janvier 2009 Hubert de Givenchy ou la vocation d'un esthète (2/2)_Le Bon Plaisir, janvier 2009

Le créateur y revenait sur son parcours, depuis son enfance et le souvenir de son grand-père collectionneur, jusqu'à ses tout premiers dessins et modèles chez le couturier Jacques Fath, en passant par l’apprentissage de la bonne gestion d’une affaire chez la grande créatrice Elsa Schiaparelli. Il témoignait également de la manière dont l'incontournable maître espagnol Balenciaga, pour lequel il ne travailla jamais, lui avait servi de point de référence.

A force de regarder, regarder les journaux de mode, je voyais les dessins de Gruau, les dessins de Fernando Bosc, et n'ayant jamais pris de cours de dessin, je décalquais ! Ces croquis avaient un certain chic, une certaine envolée. Et puis à chaque fois que je regardais dans ces journaux de mode, je m'arrêtais toujours aux modèles de Balenciaga. Car je trouvais qu'ils avaient une allure comme aucun autre. C'est à dire qu'il y avait une force, une simplicité, une architecture... Il n'y avait jamais de choses en trop. C'était magnifique.

Le couturier se remémorait encore ses rencontres dans les beaux salons, avec Cocteau, Picasso, Jean Marais, Poulenc, Miro, Giacometti...

L'apothéose, avant que les choses se gâtent

En 1952, Givenchy ouvre sa propre maison de haute couture, rue Alfred de Vigny, puis avenue Georges-V, où il crée la fameuse blouse Bettina, les ensembles shorts qui découvraient les jambes des femmes, la robe sac, ou encore la ligne "baby doll" que portait Audrey Hepburn, l'une de ses muses et amies, pour le film "Sabrina" de Billy Wilder en 1954 :

Quand je l'ai vue évoluer... vous savez, elle avait été danseuse, Audrey, je la voyais bouger mieux que les mannequins que j'avais, et avec cette séduction, parce qu'elle était très séduisante... Le soir nous avons dîné à la fontaine des Quatre-Saisons, rue de Grenelle, et puis, voilà, nous avons commencé ce travail ensemble. "Sabrina" est sorti, ça a été un très grand succès. De là, est venu le décolleté Sabrina, qui était ce décolleté un peu comme un décolleté bateau...

Un âge d'or avant des temps plus troublés, où le génie des héritiers de Dior pour le business signe la fin d'un artisanat d'art inégalé. Givenchy ferme définitivement en 1995, précédé et suivi de bien d'autres maisons.