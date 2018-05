Cartooning for peace: le dessin de presse à l'honneur chaque semaine sur CulturesMonde

Aujourd'hui, CulturesMonde et Cartooning for Peace commencent une nouvelle aventure. L'association fondée en 2006 par le caricaturiste Plantu et Kofi Annan, Cartooning for peace nous permettra chaque vendredi d’écouter la presse qui dessine.

Qui vous a dit un jour que le dessin et la radio faisaient mauvais ménage ? France culture et Cartooning for Peace relèvent le défi et s’associent pour promouvoir la liberté de la presse.

Chaque vendredi, les dessinateurs de l’association mettent leurs crayons au service de l’émission.

Désormais, chaque vendredi, les dessinateurs de l’association mettent leurs crayons au service de l’émission pour nous offrir un dessin sur la thématique du jour et nous introduire au cœur des enjeux politiques de son pays. Après le « Retour de » en partenariat avec le prix Albert Londres et notre table ronde d’actualité internationale, en partenariat avec le journal Le Monde, Cartooning for peace nous permettra d’écouter la presse qui dessine.

Le célèbre caricaturiste turc a passé plusieurs mois en prison après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016.

Cette semaine et pour inaugurer ce partenariat nous entendrons Musa Kart, lauréat du Prix international du dessin de presse de la Ville de Genève – décerné hier. Le célèbre caricaturiste turc, qui a passé plusieurs mois en prison après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 contre le Président Erdoğan, accusé d’ « association avec une organisation terroriste », est aujourd’hui soumis à un contrôle judiciaire et à une interdiction de quitter le territoire. Il nous entraîne au cœur de la répression et de la censure turque.

Une aventure à suivre sur les réseaux sociaux.

Très heureux de ce nouveau partenariat, toute l’équipe de CulturesMonde relaiera le dessin du jour sur Facebook, Twitter et sur la page de France Culture. Une aventure à suivre !