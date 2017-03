Journée des arts et de la culture 2017, du 28 au 31 mars

Pour cette nouvelle édition des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur, la plupart des universités et écoles de l’enseignement supérieur s'engagent et participent à cette manifestation nationale en présentant les réalisations les plus emblématiques de leur production

Créée en 2013 à l’occasion de la signature de la convention cadre « Université, lieu de culture », la Journée des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur organisée par les ministres de la culture et de l’enseignement supérieur et recherche , met en lumière le rôle important que jouent les universités dans la création et la diffusion culturelles et artistiques sur le plan national et international. L’animation et les pratiques culturelles et artistiques participent au rayonnement et à l’attractivité des universités, en favorisant la réussite des étudiants dans leurs études et leur insertion professionnelle et en enrichissant leur cursus et en stimulant leur créativité. Et c'est naturellement que France Culture soutient cette manifestation.

Expositions, parcours ludiques, conférences, projections, ateliers participatifs, spectacles, concerts... Découvrez l''ensemble des manifestations ici : http://journees\-arts\-culture\-sup.fr/

