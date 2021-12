Kafka, un trésor de dessins surréalistes exhumé

voir( 3 min )

Ces images étranges sortent tout droit de l’esprit tortueux de l’un des plus illustres écrivains du XXe siècle, Kafka. Longtemps perdus, ces dessins viennent d’être retrouvés et nous en apprennent plus sur l’univers absurde de l’auteur.

Selon les dernières volontés de l’écrivain, ces derniers auraient dû être détruits, mais ont été sauvés in extremis. Bien avant d’écrire Le Procès ou La Métamorphose, Kafka s’est essayé au dessin, réalisant de petites esquisses énigmatiques.

Malgré leur ton léger, burlesque, parfois humoristique, les dessins de Kafka semblent annoncer quelques motifs de son oeuvre littéraire : une angoisse existentielle, une austérité dans le trait qui confine au sinistre, des silhouettes humaines quasi abstraites tiraillées par des forces invisibles qui les dépassent, des êtres hybrides qui semblent en pleine mutation...



Kafka réalise ces dessins en autodidacte au début des années 1900, durant ses études. Ils montrent une sensibilité précoce du jeune homme pour les avant-gardes artistiques, comme l’expressionnisme ou le surréalisme, mais aussi une passion pour l’orientalisme et l'art japonais, initiée par le peintre Emil Orlik.

Andreas Kilcher, professeur de littérature : "Le japonisme, c’est pour lui le commencement d’une alternative moderniste à l’art traditionnel très bourgeois, très réaliste. Le style japoniste était très stylisé, très fin, et presqu’abstrait : avec quelques traits, on peut tout dire."

Avec ces dessins, Kafka est aussi le témoin d’une époque et d’un milieu : la haute société autrichienne du début du XXe siècle, comme le raconte Andreas Kilcher : "On voit deux dames qui ont l’air d’être riches, avec des servants avec des gestes très complexes qui apportent des grandes tables avec des oiseaux. Sur une amphore il y a un orchestre qui joue la musique."

Kafka moque aussi les conventions artistiques avec une certaine malice : "Pour moi ce n’est pas seulement la richesse qu’on voit, poursuit Andreas Kilcher, c’est la richesse de dessiner. C’est aussi la suffisance qu’il met en scène, la suffisance de l’art, de l’art de dessiner."

Ces esquisses montrent la relation complexe qu’il entretient avec son entourage familial, notamment la distance entre lui et sa mère.

Ces “gribouillages” sont longtemps restés tabous pour Kafka, qui les dissimulait et les tenait éloignés de son activité littéraire. L'auteur a toujours tenu un rapport complexe avec l’image, refusant catégoriquement que La Métamorphose soit illustrée.

Peu avant sa mort à 40 ans, des suites de la tuberculose, il confie à son ami Max Brod qu’il souhaite que toute son œuvre, ses manuscrits et ses dessins soient brûlés. Mais Max Brod conserve tout et se réfugie en Palestine en 1939 avec son trésor.

Après de nombreuses péripéties juridiques, ces dessins sont publiés par la Bibliothèque nationale d'Israël. On estime que Kafka a néanmoins détruit 90% de sa création.