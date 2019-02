Mort de Tomi Ungerer, le dessinateur qui voulait traumatiser les enfants (et libérer les adultes)

C'était un dessinateur pour enfants (qu'il voyait intelligents), mais aussi pour les adultes (qu'il voyait libres) : l'artiste aux talents multiples Tomi Ungerer est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 87 ans. Parmi ses livres pour enfants, on retrouve Les Trois brigands ou encore Jean de la Lune.

Ses oeuvres "jeunesse" ont le trait particulier de celles qui ne font pas insulte aux enfants de les croire trop bêtes pour ne pas comprendre la peur, la mort ou la douleur. Dans un entretien au long cours donné à France Culture en 2012 (à retrouver en intégralité ci-dessous), il disait notamment :

J'ai toujours été en contradiction avec les pédagogues qui disent qu'il ne faut pas traumatiser les enfants. Il y a toujours des éléments de peur dans mes livres, mais les enfants en fin de compte n’ont jamais peur. [...] On sous-estime les enfants.

Jean-Thomas (son véritable prénom) Ungerer est né à Strasbourg en 1931. Il racontera sa jeunesse, marquée par la mort de son père quand il avait trois ans, puis par l'occupation nazie, dans un livre mêlant textes et dessins, A la guerre comme à la guerre.

Ungerer a beaucoup voyagé, de la Laponie à l'Algérie et à l'Irlande, où il est mort, et a vécu longtemps aux Etats-Unis. Dans les années 70, il croquait les bourgeois de New-York ou dénonçait la guerre du Vietnam et les discriminations raciales dans des dessins de presse, des affiches...

Ivre de dérision et de provocation jusqu'à ses dernières heures, il a aussi exploré l'érotisme, le fétichisme et la sexualité, dès 1969 avec Fornicon. Ou en publiant un documentaire dessiné sur les pratiques des salles de torture des bordels de Hambourg.

