"Pierre Cardin incarnait une génération de créateurs qui croyaient en un futur meilleur"

Entretien | Le couturier et homme d'affaires Pierre Cardin est mort à 98 ans le 29 décembre. Créateur visionnaire et capitaine d'industrie, l'homme a brisé les codes de la haute couture et rendu la mode accessible à tous. Analyse avec Marie-Sophie Carron de la Carrière, conservatrice au Arts déco.

Son nom est devenu une marque connue dans le monde entier : Pierre Cardin s'est éteint ce mardi à l'âge de 98 ans. Enfant d'immigrés italiens fuyant le fascisme, le couturier appartenait à la même génération que d'autres expatriés transalpins : Yves Montand ou Serge Reggiani, nés au début des années 1920. Dernier né d'une fratrie de sept enfants, Pierre Cardin a rejoint Paris et les maisons de haute couture dès 1945 : Paquin, Schiaparelli puis Dior. En 1950, il fonde sa propre maison et se distingue par son style futuriste, adoptant la robe bulle ou encore le col Mao : il devient le premier dirigeant d'une maison de haute couture à se lancer dans le prêt à porter. Créateur autant qu'homme d'affaires, Pierre Cardin est devenu milliardaire. Retour sur sa carrière avec Marie-Sophie Carron de la Carrière, conservatrice en cheffe du patrimoine au département mode et textile du musées des Arts décoratifs.

En quoi Pierre Cardin était-il un couturier singulier dans le paysage de la mode française?

Il reste pour nous tous un couturier très original, très différent, très singulier, parce qu'il a inventé une mode dès les années 60 et il a continué à en être le créateur jusqu'à ses derniers jours. Il incarne à la fois une époque et aussi une génération de créateurs, d'artistes qui avaient une vision optimiste de leurs créations, qui pensaient travailler pour le futur, pour un mode de vie qu'ils voulaient meilleur et qui était toujours projeté en avant. En cela, je pense qu'il incarne une époque qui aujourd'hui, évidemment, avec les événements que nous connaissons, est terminée. Nous sommes vraiment en train de passer à une autre période. Donc, il incarne aussi pour nous une forme de nostalgie des années 60 que nous ne connaîtrons plus, évidemment, de la même manière.

On retient de lui ces créations futuristes : les robes bulles notamment. Cette passion pour le "monde de demain", comme il disait, était sa marque de fabrique ?

C'était tout à fait sa marque de fabrique. Il était à la fois un grand créateur de mode et aussi un grand visionnaire, il ne se considérait pas uniquement comme un créateur de mode. Il n'était pas uniquement un artiste. Il était aussi, ce qui pouvait même choquer et étonner, un "business man". Pour lui, la mode était vraiment ancrée dans la réalité, ancrée dans sa réalité commerciale. Il avait une vision internationale de son activité, donc en cela, il était tout à fait singulier, c'est à dire que très vite, il a eu la volonté de conquérir des pays comme le Japon, la Chine, l'URSS... Et de vendre ses créations au delà de Paris, capitale de la couture. Pour lui, c'était un tremplin, mais il avait une vision internationale et sa mode devait être aussi un business.

Il a fait fortune avec son système de licences pour ses produits dérivés. On peut dire que Pierre Cardin a été pionnier en la matière ?

Il a été pionnier, avec un nombre considérable de licences. J'ai noté qu'il pouvait avoir jusqu'à 800 licences dans plus de 140 pays sur cinq continents. C'était à la fois pour lui une volonté de faire marcher cette machine commerciale de sa marque Pierre Cardin, mais c'était aussi un effort pour lui de démocratisation, de devenir populaire, de s'ancrer dans la culture populaire. Ce qui fait que le nom de Pierre Cardin est connu à l'étranger de la même manière que le nom d'Alain Delon, par exemple, et son logo Pierre Cardin, sa marque Pierre Cardin, pouvait aller au delà des vêtements de couture, mais aussi de prêt à porter.

Il a été un des pionniers en France du prêt à porter qu'il a conçu à la fois pour des lignes féminines et des lignes masculines dès le tout début des années 60. Et son nom pouvait aller au delà, aussi bien sur des chocolats, des stylos, des cigarettes, voire des poêles à frire, des chaussures, de la lingerie, des cravates, des portefeuilles, des ceintures et même jusqu'à récemment, sur une tablette Android. Il était toujours en créativité constante.

Ses créations s'adressaient à tout le monde et n'étaient pas réservées aux plus riches ?

D'où cet effort de démocratisation qui s'appliquait sur tous ses produits. Il n'y avait pas de hiérarchie dans ses produits, dans son travail de licence. Il disait d'ailleurs :

Je me lave avec mon propre savon, je porte mon parfum, je vais au lit dans mes draps et j'ai même ma nourriture qui est griffée sous le nom Pierre Cardin. Bref, je vis avec moi.

Mais il avait une vision globale aussi et qui, évidemment, allait même au delà de ses licences. A Paris, il possédait un restaurant, Maxim's et le théâtre de l'Espace Pierre Cardin, qui a été un lieu très créatif. Il avait une vision globale et très large de la culture, très pointue aussi, qui pouvait aller dans des niches très spécifiques. Mais c'était vraiment un homme qui se voulait populaire.

Cette volonté de s'adresser à tout le monde ne nuisait pas à sa créativité ?

Il y a sûrement eu un malentendu sur son propos sur les licences. Sur cette question des licences, on pensait que le business man l'emportait peut-être sur l'artiste. Mais on peut aussi mentionner le Château Lacoste qui lui appartenait, qui a été un lieu de concerts. Il demeure encore aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes créateurs, parce qu'il osait, qu'il avait une créativité au fond, sans limite. Et c'est cela qu'on va retenir : cette espèce de jaillissement, de grande liberté. Et Jean-Paul Gautier, qui a travaillé avec lui et qui a commencé sa carrière de créateur de mode en intégrant en 1970 le studio Pierre Cardin, disait encore récemment de Pierre Cardin qu'il lui avait appris la liberté et que c'était la créativité à l'état pur. Et au fond, c'est cela qui le rend singulier : comment cette créativité à l'état pur a pu devenir une maison très prospère, mais dont il gardait le contrôle. Il a gardé le contrôle jusqu'au bout. On pouvait même raconter que Pierre Cardin était lui même le propre comptable de sa maison de couture. Il contrôlait et il maîtrisait tout. Aucun détail ne lui échappait.

Au panthéon de la mode française, Pierre Cardin occupe-t-il la place la plus éminente ? Par rapport à un Yves Saint Laurent par exemple ?

Ils sont très différents. Pierre Cardin contrôlait tout seul sa maison. La chance de Yves Saint Laurent a été d'être accompagné tout au long de sa création par Pierre Bergé, qui l'a accompagné aussi bien pour la question des affaires de sa maison de couture, mais aussi pour sa dimension artistique. Et donc, cette dimension artistique a très vite été valorisée. Et même le souhait de Pierre Bergé, après la mort de Saint Laurent, a été vraiment de créer un musée qui fasse que Saint Laurent rejoigne les grands artistes de son temps.

Pierre Cardin n'était pas prêt à laisser la main à d'autres institutions pour interpréter son travail. Je pense que les années à venir vont faire mûrir et consolider son apport dans la création de mode et même, au delà, constituer une sorte de réhabilitation, ou en tout cas conforter et donner plus d'épaisseur à son travail, parce qu'il était vraiment dans le mouvement de la création. Et au fond, il a même toujours dit que ce qui comptait pour lui était ce qu'il faisait pour demain. Il n'avait pas le souci d'une rétrospective ou d'ouvrir un musée. J'ai eu la chance de voir sa dernière rétrospective qui a été organisée au musée de Brooklyn en septembre 2019, et on sentait qu'il était même derrière la mise en place de cette exposition. On y apprenait des choses sur tout le travail qu'il avait fait avec la NASA en 1969, qui lui avait demandé de réfléchir aux costumes que pourraient porter les astronautes pour atterrir sur la Lune. Et vraiment, il s'était engagé et impliqué dans ce travail de manière très originale. Il n'y avait que lui qui pouvait recevoir ce type de commande et y répondre, parce qu'il avait vraiment cette vision futuriste.

S'il fallait retenir un vêtement, une création, une robe dans l'œuvre de Pierre Cardin ?

Je retiendrai les tenues qu'il a à la fois habillées, justement, aux États-Unis, par exemple, Jacqueline Kennedy, ambassadrice de la mode américaine, mais aussi de la mode française, avec des robes avec des tissus jersey monochrome. Là, il s'agit d'une robe, d'un manteau rouge et avec un col, un col tenu par un bouton, un col droit rond qui soulignait le visage de Jackie Kennedy et qui portait évidemment une coiffe aussi assortie à son manteau

Et très vite, il a eu aussi le souci d'habiller les femmes qui entouraient le milieu politique, car il savait et savait qu'elles étaient les bonnes. Les merveilleuses ambassadrices de sa mode.