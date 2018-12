Sempé : "On dessine toujours les choses avant qu'elles ne vous arrivent"

Le dessinateur Jean-Jacques Sempé se racontait en 1996 dans "Le bon plaisir" dont nous vous proposons un large extrait. On y entend un entretien de l'illustrateur, ainsi que les témoignages du psychanalyste Serge Tisseron et du directeur de Paris-Match, Roger Thérond.

Tout commence par une promenade au jardin du Luxembourg à Paris. Sempé répond à l'étonnement de son intervieweur le voyant shooter dans des marrons tombés au sol :

Pour le journaliste Roger Thérond, les dessins de Sempé sont "une matière de réflexion sur l'être humain, son devenir, son aspect grotesque, c'est une étude en profondeur de la société". Il le considère ainsi comme l'"un des grands chroniqueurs du 20e siècle".

Jean-Jacques Sempé, le dessinateur de l'enfance à travers les histoires du Petit Nicolas, se refuse de parler de ses souvenirs, de ses parents. Il préserve totalement son intimité. Même sur son oeuvre, il dit peu de choses, ne se sentant pas le droit moral d'en parler : " Je ne sais pas décrire un de mes dessins ! "

Je crains d'être beaucoup plus candide et beaucoup plus timide et beaucoup plus distrait que je ne l'étais il y a vingt ou trente ans. Ce sont des défauts qui augmentent avec l'âge, comme les rides. Et c'est d'un immense étonnement pour moi car il y a vingt ou trente ans, je me disais : "Un jour je serai moins timide, un jour je serai moins distrait, un jour je serai moins candide (candide je ne savais pas que je l'étais, on me le disait). Mais non, ce sont des choses qui s'accentuent avec l'âge.