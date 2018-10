Affaire Pastor : deux crimes parfaitement imparfaits

L'affaire Pastor n'est pas un fait divers comme un autre, comme vous savez il existe des crimes parfaits et il existe aussi des crimes parfaitement imparfaits, c'est le cas de ce fait divers et c'est la raison pour laquelle Superfail s'intéresse au procès Pastor qui se tient jusqu'au 19 octobre devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence.

Récit des audiences depuis Aix-en-Provence avec Pascale Robert-Diard, journaliste au Monde.

Ce que l'on sait c'est qu'il y a deux morts : Hélène Pastor et son majordome Mohamed Darwich et que c'est un assassinat, ce n'est pas un meurtre mais un assassinat car ce meurtre a été prémédité. Ce que l'on sait aussi ce que l'on a des images de vidéo-surveillance et de l'ADN qui ont à priori identifié le guetteur qui a reconnu son rôle de guetteur et le tueur mais le tueur le nie à l'audience. (...) Ce que l'on sait aussi c'est que toute la préparation de ce double assassinat a été faite avec un certain nombre de complices dont certains le reconnaisse. Celui qui le reconnait principalement c'est Pascal Dauriac l'ancien coach sportif du couple (la fille d'Hélène Pastor et du principal accusé Wojciech Janowski) qui a reconnu avoir distribué l'argent, avoir sollicité un de ses beaux frères pourqu'il l'aide à trouver les exécutants du crime. Pascale Robert-Diard