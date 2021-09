Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan : "Il existe une tentation de voir les victimes comme des oracles"

Entretien | Rescapé du Bataclan, Arthur Dénouveaux préside désormais 'Life for Paris'. Il explique comment son association a préparé ses membres au procès qui s’ouvre ce 8 septembre et au cours duquel ils seront invités à témoigner. Il interroge également le statut de victime et leurs attentes.

Il est l’un des rescapés du Bataclan, désormais président de Life for Paris 13 novembre 2015. Arthur Dénouveaux viendra témoigner à la barre du procès qui s'ouvre ce mercredi 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Son association prépare depuis de longs mois ses membres à ces neuf longs mois d'audience où ils pourront également prendre la parole, en tant que parties civiles et victime. Un statut sur lequel il s'interroge et qu'il souhaiterait voir conjuguer au passé.

Comment abordez-vous ce procès ?

Nous l’attendons depuis plusieurs années, plusieurs années que l’on sait qu’il va arriver et qu’il y aura dans le box des accusés importants. En amont, depuis deux ans et demi, nous avons entamé un travail de préparation qui consiste d’abord à comprendre comment fonctionne la justice, qui est qui dans un procès et notamment dans un procès d’assises terroriste, animal assez spécial dans la zoologie des procès en France. Nous avons donc réalisé un travail de préparation écrit, couplé à des rencontres pour expliquer à nos adhérents qui était qui et quel était son rôle.

Ensuite, nous avons "profité" du procès des attentats de janvier 2015 (Charlie Hebdo et l’Hypercacher) pour comprendre ce qui allait se passer autour de nous. Nous avons amené quelques dizaines de nos adhérents assister aux audiences en octobre et novembre derniers. Cela a permis aux gens de se dire qu’il leur fallait se positionner, qu’ils allaient avoir à faire des choix. Le procès constitue un moment d’action. Le moment où les victimes peuvent choisir de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Notre démarche a consisté à leur laisser de choix de savoir si elles voulaient témoigner ou si elles ne préféraient pas, si nous préférions porter une parole individuelle ou collective. J’estime que ce positionnement est nécessaire afin de ne pas laisser le procès se dérouler en en étant simplement spectateur, au risque de rater quelque chose dans la vie d’après.

Cela signifie être acteur de ce procès ?

Être victime de terrorisme est le summum de la passivité. On vient vous imposer quelque chose que vous n’avez rien fait pour susciter. Toute la vie d’après consiste à retrouver son libre-arbitre et à réussir à entrer à nouveau dans l’action. Avec ce procès, nous avons la chance de pouvoir entrer dans l’action face aux terroristes qui nous ont imposé cela.

Le procès ne confronte-t-il pas à un certain manichéisme ?

Oui, une manière très simple de dire les choses revient à considérer les victimes comme des êtres purs et les accusés comme des monstres. Ce manichéisme reste très utile surtout dans la phase de préparation car il nous permet de nous positionner de manière simple. Mais on attend aussi du procès une dimension plus humaine, plus nuancée. Il faut se rendre compte que toutes les victimes ne sont pas uniquement des gens honnêtes et dignes mais qu’elles sont là uniquement parce qu’elles sont victimes, pas davantage. Qu’elles n’incarnent pas de vertu d’exemple pour le reste de la société. Et de la même manière, comprendre que les accusés dans le box n’incarnent pas le mal absolu, qu’ils ont commis des faits auxquels il faut s’attacher, que ce procès n’est pas celui du terrorisme mais celui des hommes présents dans le box. Et en ce sens, cela revient à dépasser un peu ce manichéisme.

Comment percevez-vous la justice terroriste en France ?

La justice terroriste en France fonctionne très bien mais il faut comprendre que la victime n’est pas le moteur de l’action publique. Que la victime aille au commissariat déposer plainte, raconter ce qu’elle a vu ou vécu, on pourrait s’en tenir là et en poussant la logique à l’extrême, ne pas avoir de victimes au procès. Parce que la victime va rajouter de l’émotion, rajouter du vivant, cela va nous aider à ce que le procès soit médiatisé et compris par la société française. Pour autant, d’un simple point de vue judiciaire, la présence de la victime n’est pas du tout obligatoire. Si aucune victime ne venait témoigner, le procès s’en porterait-il plus mal, les peines prononcées seraient-elles différentes ? Nous aurions simplement un procès plus humain et moins technique.

Dès lors, quel message les victimes ont-elles envie de faire passer ?

Ont-elles envie de dire ou envie que quelque chose soit entendu ? J’ai l’impression qu’elles veulent que soient entendus évidemment leur souffrance et le fait que le projet terroriste soit une abomination sans aucun sens. Qu’elles soient là debout, que les familles endeuillées soient présentes montre aussi l’aspect inabouti, d’une certaine manière l’échec du projet terroriste. Cela, les victimes veulent le faire entendre. Elles veulent faire entendre la difficulté de la vie d’après mais également la possibilité d’une vie d’après. Cela dit, dans un procès, les victimes veulent aussi entendre des choses, entendre que ce qui leur est arrivé est inacceptable, que la société ne l’accepte pas, que la justice le sanctionne à la hauteur des faits.

Vous parlez de l’échec du projet terroriste…

La victime, a fortiori la victime survivante, montre l’échec du projet terroriste. En décidant de se "sacrifier", de mourir "en martyr", les terroristes, eux, veulent témoigner de la pureté de leur projet et d’un absolu qui dépasse l’humain. Nous venons témoigner de l’exact contraire. Nous avons notre vie et nos blessures pour le prouver. Il est très important que cela ait lieu dans la salle d’audience.

Que dire de votre vie personnelle, aujourd’hui, près de six ans après le Bataclan ?

Je suis allé à un concert un vendredi soir. C’était un beau week-end, une activité que j’aimais beaucoup. Je suis ressorti de là en ne sachant plus du tout qui j’étais. D’ailleurs, en croyant pendant longtemps que j’étais plus témoin de quelque chose que victime. Puis, je me suis rendu compte de tous les dérèglements que cela a induits dans ma vie, ma manière de penser, le contrôle que j’avais de moi-même et de mes émotions. Il a fallu un long chemin pour comprendre ce qui m’arrivait. Il a fallu accepter de prendre des anxiolytiques, de faire des heures de psy toutes les semaines pour réussi à renouer les fils de qui j’étais et retrouver une position stabilisée. Et pourtant, j’ai toujours continué à avoir cette culpabilité du survivant, où l’on se dit que l’on aurait pu en faire plus, quitte à être blessé pour sauver davantage de gens. Se réunir tous ensemble atténue ce sentiment. Être responsable d’association fait également partie du chemin de reconstruction vis-à-vis de cette douleur intime. Le plus étrange est de constater que cette souffrance exacerbée a permis de créer des liens, de renouer des liens, de générer des rencontres tout à fait formidables. Le projet terroriste raté, en fait, sème une vie très très forte. C’est de cela que j’irai parler à la barre notamment.

Qu’avez-vous construit, reconstruit ?

Il s’est produit quelque chose d’énorme, imaginer que mon nom pourrait figurer dans toutes ces nécrologies et s’interroger sur ce que serait le petit texte à côté, ce que l’on y associerait…Cela a été une sorte de révélation de me dire : "Il y a plein de choses dont je m’étais dit que je les ferai plus tard… je veux les faire maintenant." Donc, j’ai eu l’occasion de créer un petit label de musique (*) et de sortir la musique des musiciens qui ont été touchés sur scène ce jour-là, d’écrire un livre avec Antoine Garapon (**), de présider cette association qui a obtenu des avancées très importantes comme la création d’un juge indépendant pour les victimes de terrorisme.

L’idée de la vie d’après a été de faire des choses qui comptent, des choses qui restent et dont on peut être fier, sortir d’une routine du métro-boulot-dodo un peu mortifère. Lorsque l'on est confronté à la fragilité de la vie, il se produit une réaction très forte, comme si l’on comprimait un ressort qui nous donnait un surplus de vie, une forme de boulimie où l’on veut en faire beaucoup, voire trop. Aujourd’hui, je suis un jeune père de famille trentenaire, avec une carrière passionnante, un tas d’amis et plein de projets. Et un avenir que j’espère aussi heureux que possible.

Il y a aussi peut-être des gens qui ne s’en relèvent pas ?

Il ne faut effectivement pas croire que tout le monde s’en relève. Il existe une injonction à la résilience tout à fait néfaste. J’ai en revanche une théorie personnelle que je crois très vraie. Cette boulimie et cette envie de vivre comportent en réalité deux facettes, celle d’en faire beaucoup et de réussir à le faire et celle de se sentir complètement écrasé par ces nouvelles responsabilités vis-à-vis de sa vie, ce qui vous enferme encore plus. Je pense que ce sont en fait les deux facettes d’une même pièce : se retrouver face à l’injonction de vivre. Cela peut devenir soit paralysant soit enivrant.

Que dire du statut de victime ?

Il existe un statut de victime au sens administratif du terme qui ouvre de nombreux droits, nécessaires à la construction et qui nous aident beaucoup. La France est très avancée là-dessus. De manière plus globale, on sent bien que la "victimité" ou le fait d’être victime est de plus en plus reconnu dans nos sociétés mais parfois à tort et à travers. Il est donc très difficile de parler d’un statut global ou d’une compréhension globale. Avoir subi quelque chose ouvre à une empathie qui peut devenir envahissante dans le cas du terrorisme. Cela projette sur vous le regard des autres qui s’imaginent à votre place, à tirer des conclusions sur ce qui peut leur arriver personnellement ou sur le sens de la vie. Il existe une tentation de voir les victimes comme des oracles, à mon sens un peu dangereuse, et qui naît d’une confusion entre une expérience vécue et une expertise sur un sujet. Tout le monde a l’impression que je suis un expert de l’islam politique ou du djihadisme, ce qui n’est pas du tout le cas. Je suis, au mieux et après six ans, un micro-expert de ce qui m’est arrivé mais pas du tout de ce que le terrorisme a engendré. Et je pense qu’il s’agit d’une version accélérée de ce que vit toute victime à qui tout le monde prête une grande intelligence et une grande compréhension de l’expérience, ce qui est, disons-le, assez faux.

Victime au présent, au passé ?

L’une des questions lorsque l'on est victime revient à penser qu’il est très rapide de le devenir mais qu’il n’existe pas vraiment de manière de l’être. Vous entendez peu de gens s’exprimer à l’imparfait : j’étais victime… Au mieux, "on a été victime", cela inclut tout de même que l’on l’est toujours. Il faut réfléchir à comment mettre cela derrière soi une bonne fois pour toutes. J’aime beaucoup cette expression qui n’est pas de moi de "victime à la retraite". Comment devient-on victime à la retraite ? Le procès doit nous y aider, comme un jalon pour dire "J’ai été victime de quelque chose qui a été jugé. Maintenant, je suis redevenu moi-même ou éventuellement quelqu’un d’autre, mais en tout cas la "victimité" n’est pas permanente et ne doit pas être une brique essentielle de notre vie".

Comment abordez-vous le face-à-face qui, à un moment, va avoir lieu entre les victimes, les parties civiles et les accusés ?

Ce procès est celui de la démesure, un procès pour l’Histoire, un procès contre le terrorisme. Tellement démesuré que pour les victimes, c’est clairement le procès des accusés. Nous avons tous en tête qu’il y a des gens dans le box et que des années de leur liberté sont en jeu. Et je peux vous dire que chaque victime du terrorisme comprend bien ce qu’est une année à ne pas être libre, car nous n’étions pas vraiment libres dans nos corps et dans nos têtes après ça.

Quant au procès lieu de rencontre, je ne sais pas si cela va avoir lieu dans un procès de cette ampleur-là, avec des accusés a priori très mutiques qui n’entrent dans aucune forme de relation avec les autres. J’ai le sentiment que ce sera davantage le procès de la rencontre entre les victimes et le système judiciaire de la société que celui entre les victimes et leurs bourreaux. Je souhaite me tromper mais j’ai l’impression qu’il ne faut pas avoir trop d’espoir sur une étincelle qui jaillisse.

Ce qui est très clair, c’est que les victimes veulent un procès serein. On a tendance à oublier qu’il ne s’agit pas du premier procès du 13 novembre. Il y a déjà eu le procès de fausses victimes et celui du logeur Jawad Bendaoud (***) qui a été un cirque judiciaire complètement fou en première instance et qui a fait beaucoup de mal aux victimes. Elles attendent donc de la sérénité dans les débats. Quant à savoir si elles ont de la haine, de la colère, j’ai envie de dire qu’après six ans, elles sont redevenues très humaines. Il y a donc des jours où il y a de la haine et de la colère mais la plupart du temps, il n’y en a pas. Et elles abordent ce procès avec la crainte de voir quelle sera leur propre réaction qui n’est pas anticipable. On va aller affronter quelque chose qui nous fait peur, qui va déstabiliser les nouveaux appuis construits depuis cinq ou six ans, sans savoir ce sur quoi cela va déboucher. Les victimes espèrent surtout ressortir de là intactes quitte à avoir été secouées dans le processus mais en espérant retrouver une forme d’équilibre a posteriori. Meilleur que celui qu’elles ont en y entrant.

(*) Avec les indemnités reçues en tant que victime, Arthur Dénouveaux a également créé un label musical "Left Front Door Records", en référence à la porte par laquelle il est sorti le soir de la tuerie du Bataclan

(**) Victimes, et après ?, 2019, chez Gallimard

(***) Jawad Bendaoud, relaxé en première instance et condamné en appel à quatre ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. Il a décidé de se pourvoir en cassation.