Au coeur de l'UE, la fabrique d'une directive

Les actions de l'Union européenne ne sont pas forcément visibles. C'est souvent ce qui lui est reproché par certains citoyens européens qui n'ont pas conscience que leur quotidien est en fait rythmé par des mesures prises par l'UE. De nombreux textes législatifs sont régulièrement adoptés au niveau européen : au sommet de la hiérarchie se trouvent les Traités qui posent les bases de l'Union européenne, puis les règlements, les directives, les décisions et enfin les recommandations ou avis. Les textes sont plus ou moins contraignants pour les États. La directive est un outil juridique auquel l'Union européenne a souvent recours car il laisse une marge de manœuvre importante aux pays membres de l'UE. Comment est-elle adoptée et comment est-elle appliquée au sein de l'Union européenne ? Retour sur l'itinéraire d'une directive afin de comprendre les rouages des institutions européennes.

Élaboration par la Commission européenne

La directive existe dans le droit européen depuis la création de la Communauté Économique Européenne, avec le Traité de Rome en 1957. Cet acte juridique est une "forme de loi européenne", qui n'en porte pas le nom. "Nous n'employons pas ce terme, nous avons failli l'employer avec la fameuse constitution européenne qui n'est jamais entrée en vigueur : elle a été refusée par référendum par de nombreux pays comme la France (2005). Nous restons donc au terme de directive", explique Myriam Benlolo Carabot, professeure de droit à l’université de Nanterre et spécialiste des questions européennes. L'initiative provient de la Commission européenne, organe exécutif de l'Union européenne composé de 28 membres, soit un commissaire par État membre.

Toutes les institutions européennes sont imbriquées les unes dans les autres. Les élections européennes du 26 mai pour renouveler le Parlement auront un effet direct sur la Commission européenne et donc sur l'élaboration des directives. "Une majorité va se dégager au Parlement après les élections. Le ou la président(e) de la Commission européenne sera issu(e) de cette majorité, il est nommé par le Conseil européen (où siègent les 28 chefs d'État)", détaille Myriam Benlolo Carabot.

Une fois que le texte de la directive est élaboré par la Commission européenne, il faut qu'il soit adopté par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe 28 ministres des Etats membres sur un sujet en particulier. "_La Commission a un pouvoir politique énorme car elle oriente les discussions futures_. Mais elle n’a aucun pouvoir de décision. Elle fait le texte, le propose, mais ce n’est pas elle qui décide de la vie de ce texte", explique Myriam Benlolo Carabot.

Vote par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne

Il existe deux grands types de procédure de vote de ces textes : la procédure spéciale et la procédure législative ordinaire qui "met à égalité le Parlement et le Conseil pour la plupart des décisions". Selon Florence Chaltiel-Terral, professeure de droit public à Sciences Po Grenoble et rédactrice en chef de la revue de l’Union européenne, "il y a 85 domaines aujourd'hui qui sont régis par cette procédure législative ordinaire". "Il faut savoir qu’historiquement le Parlement et le Conseil de l'Union européenne n’étaient pas sur un pied d’égalité : le Conseil avait vraiment la main mise sur le pouvoir de décision. Nous parlions alors de consultation ou de procédure de coopération, puis de co-décision avec le Traité de Maastricht et de procédure législative ordinaire avec traité de Lisbonne", retrace-t-elle. Dans la pratique, le texte de la directive est même plutôt présenté au Parlement dans un premier temps avant d'être envoyé au Conseil de l'UE. "C'est une pratique liée à la notion de démocratisation de l'UE pour donner plus de visibilité au Parlement", explique Florence Chaltiel-Terral.

Le Parlement peut proposer des amendements à la directive en première lecture puis le texte est étudié par le Conseil de l'UE qui peut refuser le texte et peut à son tour le modifier. La directive revient alors devant le Parlement européen en deuxième lecture. "Cela ressemble à une navette législative comme il y en a en France", compare la professeure de droit public à Sciences Po Grenoble. En cas d'échec en deuxième lecture, un comité de conciliation est alors convoqué : un "comité paritaire avec des représentants des deux institutions".

"Les textes qui appellent à un comité de conciliation sont des textes très sensibles : la directive sur les lanceurs d'alerte a par exemple posé des difficultés et est en cours d’adoption. Elle a vraiment mis beaucoup de temps à être adoptée et le trilogue (entre des représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission) a beaucoup joué pour trouver un compromis", détaille Florence Chaltiel-Terral, professeure de droit public à Sciences Po Grenoble et rédactrice en chef de la revue de l’Union européenne.

Le problème était de concilier la protection des lanceurs d’alerte et le secret des affaires : les États n’avaient pas la même opinion sur l’équilibre à trouver.

Florence Chaltiel-Terral

Un compromis a finalement été trouvé sur cette directive et le texte devrait être publié au journal officiel de l’UE d’ici à quelques semaines.

Transposition dans le droit national en général sous deux ans

Une fois que la directive est adoptée, les 28 États membres doivent transposer le texte dans leur droit national. Le délai de transposition est en général de deux ans avant que la directive soit effective dans les pays membres. C'est en ce sens que la directive se démarque du règlement européen : il a des effets contraignants pour les États à partir du moment où le texte est voté.

"La directive est _un texte qui n’est rien sans la mise en oeuvre par les États_, elle n’est pas d'effet direct : elle se borne à fixer des objectifs à atteindre aux États. Par exemple, en matière environnementale, la directive vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre à telle échéance. Les États, en vertu du principe d’autonomie institutionnelle et procédurale, font comme ils veulent pour transposer. L’essentiel est qu’ils transposent dans un délai en général de deux ans prescrit par la directive", affirme Florence Chaltiel-Terral. L’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, stipule en effet que "la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens".

Les spécialistes parlent de "législation à double détente" pour décrire la directive. "_Il y a d’abord le premier 'shot' : l’élaboration du texte et l’adoption de la directive. Mais elle ne s’appliquera dans les juridictions internes qu'après transposition. Le délai doit permettre à l’État de se mettre en conformité. Parfois cela peut lui demander du temps d’adapter son droit à la directive_", justifie Myriam Benlolo Carabot. Parfois, le délai de deux ans pour la transposition est juste pour les Etats membres. "Il est arrivé que la France soit très en retard dans la transposition des directives. Elle transposait donc par ordonnance ce qui lui permettait d’aller vite mais ce qui empêchait un débat parlementaire sur la question", précise Florence Chaltiel-Terral.

Le délai de transposition pose également des difficultés en termes de compréhension de l'action de l'UE, selon Hervé Moritz, président des Jeunes Européens en France. "_Il y a cette distance temporelle entre le moment où on adopte des directives et le temps de leur transposition_. Parfois, cela met deux ans. Et quand cela met deux ans, nous avons l'impression que c'est l'État français qui adopte ces dispositions. Or, ce ne sont pas du tout des dispositifs nationaux, ce sont des dispositifs européens et nous avons souvent du mal à faire comprendre aux Français que ce sont des mesures qui sont prises au niveau européen", affirme-t-il.

Écouter Écouter Myriam Benlolo Carabot : "La Commission va surveiller la transposition de la directive" 2 min Myriam Benlolo Carabot : "La Commission va surveiller la transposition de la directive"

Sanction par la Cour de Justice de l'Union européenne

Les États membres qui ne transposent pas à temps la directive européenne dans leur droit national peuvent faire l'objet de sanctions. "La gardienne des traités est la Commission européenne. Si elle constate qu’un État n’a pas transposé la directive dans les délais ou l’a insuffisamment transposée, elle va lui adresser une demande d’explication : soit elle est satisfaite (de la réponse) et l’affaire s’arrête là, soit elle n’est pas satisfaite et considère qu’il y a vraiment un manquement et elle saisit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)", décrypte Florence Chaltiel-Terral, professeure de droit public à Sciences Po Grenoble et rédactrice en chef de la revue de l’Union européenne.

Depuis 1992, les États peuvent également avoir une amende pour ne pas avoir transposé le texte dans leur droit national. Le Traité de Maastricht crée une nouvelle procédure : le manquement sur manquement. "Quand un État est vraiment récalcitrant, qu’il a été condamné et qu'il ne transpose pas la directive (ou un autre texte), la Commission peut demander à la cour de le condamner", explique Florence Chaltiel-Terral. En 2008, la France a par exemple été condamnée par la CJUE à payer 10 millions d'euros pour avoir tardé à transposer la directive sur les organismes génétiquement modifiés. Selon Florence Chaltiel-Terral, les amendes ont eu un effet "très dissuasif et cela a permis de mieux respecter les directives".

Cette solution a dû être trouvée parce que, dans certains cas, le retard dans la transposition des directives peut avoir des conséquences importantes pour les citoyens européens. C'est le cas par exemple de la directive sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. "Si cette directive n’est pas transposée, une femme qui a un salaire 30 % inférieur à un homme ne peut pas aller contester devant les prud'hommes son inégalité salariale. C’est typiquement dans ce genre de situation où cela est préjudiciable", explique Myriam Benlolo Carabot, professeure de droit à l’université de Nanterre et spécialiste des questions européennes.

Écouter Écouter Florence Chaltiel-Terral : "La Cour a décidé que, dans certains cas, une directive pouvait être d'effet direct parce que plusieurs États n'ont pas transposé (le texte) dans les délais requis" 1 min Florence Chaltiel-Terral : "La Cour a décidé que, dans certains cas, une directive pouvait être d'effet direct parce que plusieurs États n'ont pas transposé (le texte) dans les délais requis"

Depuis 1974, il y a donc une jurisprudence suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Si l'État ne transpose pas la directive dans les délais, le texte peut quand même devenir effectif. "La Cour a décidé que dans certains cas la directive pouvait être d’effet direct à condition que la directive soit : claire, précise et inconditionnelle, qu’elle soit très détaillée et que le délai soit dépassé", résume Florence Chaltiel-Terral. Les citoyens peuvent alors se saisir de la directive devant un juge national pour faire valoir leurs droits.

Des droits supplémentaires pour les citoyens européens

La directive permet de d'octroyer de nouveaux droits aux citoyens européens. "La plupart du temps, elle enrichit le patrimoine juridique des particuliers", selon Myriam Benlolo Carabot. "Je suis convaincue que la directive sur l'égalité salariale a eu un impact majeur parce la manière dont la discrimination est évaluée en droit communautaire était différente du droit français. La directive a amené le droit français à beaucoup évoluer sur cette question", précise la professeure de droit à l’université de Nanterre et spécialiste des questions européennes.

La directive la plus emblématique sur l'octroi de droits supplémentaires aux citoyens européens porte sur le travail détaché. Elle a été révisée le 28 juin 2018, notamment sous la houlette du président Emmanuel Macron. "Cela concerne tous les travailleurs qui vont travailler dans d’autres États que le leur. L'Union européenne a adopté des principes qui sont très protecteurs. Selon l’État d’origine, il y avait un problème sur la rémunération. La directive (initiale) permettait aux entreprises de rémunérer les travailleurs, non pas selon le pays d’accueil, mais selon le pays d’origine. Ce n’est plus possible, le principe d’égalité de rémunération a été adopté dans la révision de la directive. Ce sont des garanties sociales qui sont apportées aux travailleurs", affirme Florence Chaltiel-Terral.

Écouter Écouter Florence Chaltiel-Terral : "Cette nouvelle directive sur les travailleurs détachés n'est pas applicable aux transports routiers" 1 min Florence Chaltiel-Terral : "Cette nouvelle directive sur les travailleurs détachés n'est pas applicable aux transports routiers"

Loin des clichés, la directive ne s'occupe pas seulement "de la taille des escalopes de poulet", comme le dénonçaient les détracteurs de l'UE au moment du traité de Maastricht.