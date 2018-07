Aux Etats-Unis, "une Cour suprême partisane pourrait grignoter les libertés"

Si le Sénat américain confirme la candidature de Brett Kavanaugh au poste de juge à la Cour suprême, cette dernière se retrouverait majoritairement composée de juges conservateurs. La coloration de la Cour a une importance fondamentale lorsqu'il s'agit d'interpréter la Constitution américaine sur des sujets tels que le droit à l'avortement. Entretien avec Anne Deysine, professeure émérite à l'université Paris Nanterre, auteure de La Cour suprême des Etats-Unis (éditions Dalloz).

Pourquoi y a t-il autant d'enjeux autour de la nomination d'un juge à la Cour suprême américaine ?

C'est vrai qu'en France, on a le sentiment que la Cour suprême c'est seulement l'équivalent de notre Conseil Constitutionnel. Or, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation et les deux Cours européennes (Cour Européenne des Droits de l'Homme et Cour de Justice de l'Union Européenne). Donc l'enjeu est considérable car cette Cour suprême se prononce sur l'avortement, on en parle beaucoup en ce moment, mais aussi sur les pouvoirs du président, sur l'environnement. Sur tout. C’est-à-dire que ce n'est pas simplement une Cour qui va se prononcer sur les questions constitutionnelles mais aussi sur les questions légales. Savoir si tel décret est en violation de telle loi sur l'environnement. Est-ce que le découpage électoral est une violation de telle clause de la Constitution ? Donc la Cour suprême a des pouvoirs considérables.

Dont un rôle "politique"...

Ça aussi c'est quelque chose qui surprend en France. Aux Etats-Unis, il a toujours été admis, et Tocqueville l'avait bien compris, que la Cour suprême est politique. Mais politique ne veut pas dire partisane. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'était pas partisane. Désormais, on se pose la question de savoir si elle n'est pas devenue partisane et si les décisions ne sont pas prises par les cinq conservateurs contre les quatre progressistes, pour des questions de droit mais aussi, essentiellement, pour des questions politiques.

Le choix des candidats par le président des Etats-Unis n'est-il pas toujours politique ?

C'est vrai qu'un président va toujours choisir un juge qui a des vues proches des siennes. Car il sait très bien que dans l'Histoire, il restera comme le président qui a nommé tel ou tel juge qui restera en place jusqu'à 30 ou 40 ans après que lui aura cessé d'être président. Donc cette proximité idéologique a toujours été admise. Simplement, ce qu'il se passe maintenant du côté Républicain c'est que les juges sont nommés pour des positions dont on sait qu'ils ne vont pas bouger alors que dans le passé ce n'était pas le cas. Prenons l'exemple d'Earl Warren, nommé par un président Républicain, conservateur parce qu'il avait été gouverneur Républicain de Californie : il est devenu le président de la Cour suprême le plus progressiste.

Avant, il y avait donc des évolutions en fonction du contexte, de l'équilibre au sein de la Cour, qui faisait qu'on acceptait que la Cour soit politique et on ne parlait pas de Cour partisane. Maintenant les choses ont changé. Le petit nouveau qui a été nommé par Trump l'année dernière (Neil Gorsuch, nommé en avril 2017, ndlr), on est certain à 99,99% qu'il ne déviera pas de la voie qu'on lui assigne, ne serait-ce que parce qu'il a été choisi par une organisation qui a été créée dans ce but et qui s'appelle la Federalist Society (association de juristes conservateurs).

Quelle est la marge d'interprétation des textes par les juges de la Cour suprême ?

Il faut distinguer entre la loi et la Constitution. Les mots employés dans une loi sont assez techniques et pragmatiques. Ici, la marge de manœuvre est moins grande. Cela étant, selon la technique d'interprétation,"textualiste" ou non, il y a une marge de manœuvre.

Pour la Constitution, cette latitude est considérable parce que la Constitution est très courte. Elle est rédigée en termes vagues. Par exemple, comment interpréter la notion de "clause du commerce" ? L'interprétation dépend des juges et de l'époque. C'est ce qui a permis à la Constitution d'évoluer, de s'adapter. Ce qui jusqu'ici était considéré comme une bonne chose étant donné qu'il est pratiquement impossible de faire ratifier de nouveaux amendements à la Constitution. Il faut une super majorité pour voter un amendement, puis une autre super majorité lors de la ratification de l'amendement dans chacun des Etats.

Donc la Constitution a pu évoluer en particulier grâce à l'évolution de la Cour. Par exemple, il n'y a rien sur l'égalité entre les noirs et les blancs dans la Constitution. Il aura fallu d'abord des jurisprudences de la Cour suprême. Puis un amendement à la Constitution a été voté (en 1868, ndlr). Aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est pas inscrit dans la Constitution. En fonction de l'équilibre politique partisan à la Cour, on peut craindre que ce droit, qui a été étendu à tous les Etats américains par une jurisprudence de la Cour suprême en 1973 (arrêt Roe vs Wade), disparaisse ou soit grignoté considérablement.

Les retours en arrière sont-il fréquents ?

En théorie, les Etats-Unis sont un pays de Common Law, de droit jurisprudentiel, et il prévaut la règle du précédent, stare decisis, règle en vertu de laquelle les décisions s'imposent. Il y a, en théorie, peu de revirements de jurisprudence. C'est dans l'intérêt de la Cour suprême parce que si elle se met à changer ses précédents tous les jours, cela porte atteinte à la force des jurisprudences précédentes. Ensuite, dans un pays de Common Law, les affaires posent des questions de fait un peu différentes selon les cas. Donc la Cour suprême statue au cas par cas. Elle va donner un bout de réponse dans un sens. A un Etat qui a voté une loi demandant l'autorisation des parents pour avorter, elle va répondre oui ou non en fonction de son interprétation. La Cour a eu à prononcer sur un droit à l'avortement conditionné par l'avis du mari. Ou sur le fait qu'une adolescente de 16 ans doive demander l'autorisation des parents. Donc, ce sont des cas très précis.

Ce qui m'inquiète plus c'est ce j'appelle un grignotage progressif. C’est-à-dire que maintenant qu'il y a une majorité favorable pour se débarrasser du droit à l'avortement, tous ces groupes de pression "pro vie", etc. vont s'arranger, c'est ce qui se passe tous les jours, pour faire remonter des affaires, d'abord en première instance, puis devant les Cours d'appel, et s'ils le peuvent jusqu'à la Cour suprême. Là, ils sont certains que la Cour suprême accepte de se prononcer puisqu'il suffit que cinq juges disent oui pour qu'une affaire soit acceptée par la Cour. Ensuite, on peut penser qu'à l'occasion de chaque affaire, un petit pan du droit à l'avortement sera grignoté, détricoté. Et comme le droit à l'intimité n'existe pas dans la Constitution, les conservateurs pourraient s'attaquer aux jurisprudences garantissant le droit à la contraception et le droit au mariage entre personnes de même sexe.

Ce sont tous ces aspects du droit à la vie privée qui sont en danger si les juges conservateurs s'attaquent à l'arrêt Roe vs Wade.

A quel point l'opinion publique sur un sujet peut-elle influencer une décision de la Cour suprême ?

La décision de 1973 Roe vs Wade qui a installé le droit à l'avortement a énormément clivé. Il y a eu un tollé considérable dans l'opinion, qui existe encore aujourd'hui. La question est tellement sensible qu'un revirement brutal de jurisprudence aurait des conséquences sur la Cour suprême. La seule petite bonne nouvelle, c'est que le président de la Cour, le chief justice John G. Robert est absolument conscient du risque pour la réputation et la légitimité de la Cour. A partir du moment où il y a une majorité dans le pays qui est favorable à un maintien à un droit à l'avortement, si à force de décisions ou par un revirement de jurisprudence, les juges conservateurs voulaient tuer le droit à l'avortement, il y aurait un tollé. Le président de la Cour est attaché à la légitimité de celle-ci, donc il va faire en sorte, car il a quand même des pouvoirs, d'empêcher cela. Il peut le faire en faisant en sorte que dans les affaires qui iront devant la Cour au lieu de se prononcer de façon large, il obtienne plutôt des décisions sur un tout petit point de droit. C’est-à-dire qu'il y aura un retour en arrière, mais limité. Car le champ d'application de la décision sera le plus étroit possible. Je pense que c'est la stratégie que va adopter le président de la Cour.