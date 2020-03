Coronavirus : que peut l’État ?

La crise du Coronavirus est désormais mondiale et n’épargne actuellement presque aucun pays. Mais face à cette crise globale, les réponses sont la plupart données au niveau national, comme nous le rappelions hier.

Ce qui conduit chacun des citoyens d’Italie, d’Espagne ou de France à se retourner vers son État pour en tester sa capacité à le protéger, sa puissance et sa capacité d’action. Tout comme le professeur de logistique Aurélien Rouquet, dans Le Monde, à critiquer l’incompétence logistique de l’État français face à la pénurie de masques, de blouses et de tests dans les hôpitaux.

Ode à l’État

Dans le Figarovox, Sarah Knafo, haut-fonctionnaire à la Cour des Comptes, rappelle ainsi que "tant que tout prospère dans un pays, on oublie vite les biens immenses que l’État produit". En France, "si nous nous plaçons «sous l’aile protectrice de l’État», selon la jolie formule d’Abram de Swaan, ce n’est pas que nous sommes un peuple d’assistés, c’est que l’histoire nous a façonné un inconscient collectif". Contrairement à ce qu’avait affirmé Lionel Jospin en 1999, l’État peut tout.

En particulier de faire évoluer son « périmètre régalien » au gré des circonstances car "l’État doit être libre, selon les circonstances et les besoins de la société, de désigner les fonctions qui lui paraissent essentielles, aussi bien en termes de sécurité publique que de sécurité économique, avec la lutte contre la corruption, les grandes prédations financières, et culturelle via l’Éducation nationale - qui n’entrerait pas dans le champ restrictif du régalien! - ou le financement de la culture française." Et de conclure que le rêve d’une société civile laissée à elle-même est déjà loin car "on ne voit pas de successeur à l’État."

Critique de l’État

Voilà qui devrait faire bondir l’historien Samuel Hayat qui, sur son blog, livre au contraire un réquisitoire contre des États démocratiques, comme la France, qui n’ont pas mieux affronté la crise que des États autoritaires. D’autant que la crise nous laisse seuls, sans corps intermédiaires, face à un État qui montre ses faiblesses tout en étant scruté par chacun d’entre nous.

Chaque État européen décide de ses mesures dans son coin, "délaissant entièrement les cadres internationaux de discussion : l’ONU, l’Union européenne, toutes ces institutions supposément centrales dans la gouvernance contemporaine, et qui auraient toutes raisons de l’être face à une pandémie internationale, semblent simplement muettes, ou inaudibles."

Ces hésitations et changements de pied des gouvernements ont une conséquence funeste, selon Samuel Hayat : "un pan central des discours de légitimation des démocraties s’effondre, car les États dits démocratiques n’ont pas affronté la crise en utilisant des moyens démocratiques, mais les moyens, banals, qu’ils ont en commun avec tous les États, y compris les plus autoritaires. Par le secret, parfois le mensonge, sans contrôle ni des corps intermédiaires ni des citoyens, en prenant les décisions à quelques-uns, et en utilisant l’urgence bien réelle pour se faire attribuer des pouvoirs démesurés". Or, avertit l’historien, "la démocratie, comme idée et comme pratique, a besoin que les gens y participent, y adhèrent, y croient."

État d’urgence sanitaire

Mais les réponses de l’État à la crise sanitaire menacent-elles les libertés, comme le craignent Samuel Hayat mais aussi dans La Croix le juriste Nicolas Hervieu et la philosophe Céline Spector qui imaginent que "nous sommes à un tournant de l’histoire de nos démocraties".

Mélanie Heard, enseignante-chercheuse en science politique, ne le croit pas qui, dans Le Monde, analyse l’ordonnance du Conseil d’État du 22 mars dernier sur le confinement non comme une atteinte aux libertés mais comme une mise en balance de cet impératif avec une autre exigence : le caractère impérieux de la protection de la santé publique. "Si une atteinte indue aux libertés serait certes insupportable, si la soutenabilité des dispositifs contraignants pour le tissu social et économique est certes problématique, pour autant, le choix d’alternatives moins restrictives peut bel et bien constituer une carence dans la protection du bien public, ajoute-t-elle. […] La protection de la santé publique est pleinement légitime à imposer ses impératifs."

L'exemple espagnol

À propos de protection de la santé publique, il faut lire, dans le quotidien espagnol "El Pais", la tribune signée de l’écrivain et cinéaste David Trueba. Il replace la crise du système de santé espagnol dans une histoire de trente ans, depuis le début des privatisations mises en œuvre dans tous les domaines de l’économie nationale. Et rappelle que les années 2000 "ont connu un implacable bouleversement de la santé publique en Espagne, avec des politiques favorables aux entreprises privées qui ont été adoptées l'une après l'autre par les politiciens, après avoir fait leur travail de termites et de bouleversement du cœur du public."

Ce qui l’autorise à faire la morale aujourd’hui à ces compatriotes qui "sortent enthousiastes pour applaudir leurs services de santé et d'urgence, mais ils devraient peut-être apprendre que les travailleurs de la santé et les éducateurs doivent être défendus lorsqu'ils ne semblent pas essentiels."

Pour finir, ne manquez pas l’entretien que la virologue Françoise Barré-Sinoussi donne au Monde. Nommée à la tête d’un Comité analyse recherche et expertise installé demain à l’Elysée, elle rappelle que le temps de la recherche n’est pas celui de l’épidémie et appelle à la prudence envers le déploiement trop rapide d’un traitement contre le coronavirus en prenant appui sur son expérience du VIH. "Faisons très attention aux effets d’annonce, on en a vécu beaucoup dans le domaine du VIH/Sida", explique la co-découvreuse du VIH en 1983. "Par exemple, des candidats-vaccins avaient été annoncés comme protégeant du VIH ; certaines personnes les ont utilisés et ont été infectées. Certains ont utilisé des médicaments qui étaient censés les guérir, sans succès. L’actualité nous rappelle de tristes histoires. Ne donnons pas de faux espoirs, c’est une question d’éthique."

Coronavirus : une conversation mondiale

Face à la pandémie de coronavirus, Le Temps du Débat avait prévu une série d’émissions spéciales « Coronavirus : une conversation mondiale » pour réfléchir aux enjeux de cette épidémie, en convoquant les savoirs et les créations des intellectuels, artistes et écrivains du monde entier. Cette série a dû prendre fin malheureusement après le premier épisode : « Qu'est-ce-que nous fait l'enfermement ? ». Nous avons donc décidé de continuer cette conversation mondiale en ligne en vous proposant chaque jour sur le site de France Culture le regard inédit d’un intellectuel étranger sur la crise que nous traversons.

Aujourd’hui, la dramaturge suisse Claire de la Ribaupierre nous parle d’un monde sans arts vivants. Avec le metteur en scène Massimo Furlan, ils ont dû interrompre la tournée de leurs spectacles "Concours Européen de la chanson philosophique" et "Les Italiens" et regagner leur domicile à Lausanne :

"Aujourd’hui, quelque chose a disparu, partout, dans toutes les villes d’Europe et d’ailleurs : ce qu’on appelle la culture, mais plus spécifiquement ce qu’on appelle les arts vivants, les arts qui ont besoin que des gens se rassemblent.

Il ne faut pas s’habituer à cette disparition, qu’au fil des semaines elle devienne un manque diffus qu’on ne parvienne plus réellement à identifier: une frustration, une amertume, une absence de curiosité. En attendant la fin du confinement, il faut bien faire avec: explorer d’autres formes, inventer des alternatives.

Les théâtres proposent sur leur site internet des captations de spectacles, des entretiens, donnent accès à des archives. Pendant ce temps, en tant qu’artistes nous cherchons à créer de nouveaux formats, à démarrer des recherches, questionner, lire, relier, penser ce qui nous arrive.

Mais évidemment ce qui manque à tout cela, c’est l’essentiel: la co-présence.

Ce qui disparait avec les arts vivants, le théâtre, la musique live, la danse, le musée, c’est le corps, le rythme commun, le vivre ensemble, le faire ensemble. Non seulement parce que les actrices et acteurs ne sont pas vraiment là, dans l’instant de la représentation, mais aussi et surtout parce que le public est absent en tant que corps: corps qui respire, soupire, tousse, rit.

Toute cette multitude qui fait le choix de venir, de se déplacer, de manger à plusieurs, de boire un verre, avant ou après le spectacle, de s’échanger des histoires : toutes celles-ci, tous ceux-ci ont transporté un peu de leur vie à eux pour l’amener dans la salle, au moment de la représentation. Les spectatrices et spectateurs participent de l’œuvre car elles et ils acceptent d’être changés par la pièce et de changer la pièce.

Ce que le numérique, évidemment, ne peut pas. L’œuvre y est un monde figé, sans altération de l’autre, de son regard et de son souffle."

Emmanuel Laurentin avec l’équipe du « Temps du débat ».