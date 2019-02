Le septième Congrès mondial contre la peine de mort qui débute ce mercredi se terminera le 1er mars par une marche dans les rues de Bruxelles. Un défilé pour toutes les victimes des systèmes policiers et judiciaires condamnées à la peine capitale et enfermées dans les couloirs de la mort.

À partir de ce mercredi, la Belgique accueille le septième congrès mondial contre la peine de mort, le plus important événement abolitionniste au monde. Pendant trois jours, 100 pays, 1 500 intervenants et 400 représentants politiques plaideront en faveur de l'abolition universelle de la peine capitale. Près de 19 000 prisonniers attendent dans les couloirs de la mort le jour où ils seront décapités, pendus, fusillés, électrocutés ou drogués. Les mobilisations internationales en faveur de l’abolition sont des boucliers d’espoir pour les prisonniers des couloirs de la mort innocents, les condamnés victimes de procès tronqués et de préjugés racistes ou sociaux, et les proies d’erreurs judiciaires. Aux États-Unis, par exemple ce sont les afro-américains et les hispano-américains, et les citoyens des couches les plus défavorisées de la société les plus nombreux à souffrir de jugements préjudiciables.

La liste des hommes injustement enfermés à l’isolement pendant la moitié de leur vie est longue. Vivre des dizaines de milliers de jours, d’affilée, 23 heures sur 24 dans une cellule grande comme une petite salle de bain, à éviter de penser que demain peut-être la dernière journée de sa vie, voilà ce que vivent ou ont vécu aux Etats-Unis : Troy Davis, Hank Skinner, Glenn Ford, Joaquin Martinez, Albert Woodfox, Herman Wallace, Robert King , Jeffery Wood, Mumia Abu Jamal et bien d’autres bagnards en cdi dans les "Death Row" (couloirs de la mort).

• Crédits : Fred Dufour - AFP

Je rêve de liberté toutes les nuits

Les afro-américains militants des Panthères noires qui voulaient supprimer les discriminations raciales ont longtemps été impopulaires, jusqu’au jour où Georges Jackson et Angela Davis, tous deux Black Panthers secouent et bouleversent l’opinion nationale et internationale en 1970. "Ça fait longtemps que je sais que la vie est injuste, explique Mumia Abu-Jamal. Dès mon adolescence, je me retrouvais avec d’autres pour réclamer la libération d’Angela Davis". Lui aussi est un ex Panthère noire, journaliste engagé contre la ségrégation qui depuis 2011 purge une réclusion à perpétuité, après avoir passé 30 ans dans les couloirs de la mort pour le meurtre du policier blanc Daniel Faulkner.

• Crédits : Stringer - AFP

Détenu matricule AM8335 : Mumia Abu-Jamal

Pensionnaire à vie au pénitencier de Mahanoy, à Frakville, une prison en rase campagne, à 3 heures de route de Philadelphie, en Pennsylvanie, Mumia Abu-Jamal, aujourd’hui sexagénaire, est l’un des plus anciens détenus américains. "Moi, j’ai l’impression d’avoir la trentaine, mais les autres gars m’appellent Dad, Old Head ou le sage", raconte cet homme qui a belle l’allure même dans sa commune combinaison marron prune, et ses blafardes espadrilles en toile. 1m80, baraqué, le regard vif avec un léger strabisme qu’il cache par moment derrière des lunettes marron, seuls quelques poils blancs de sa barbichette trahissent son âge.

Par deux fois, en 1985 et en 1999, Mumia Abu Jamal a échappé à la peine de mort grâce aux pressions citoyennes aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique. Amnesty International expliquait en 2000 qu’il y avait 70 raisons de recommencer son procès. Pourtant, depuis 37 ans, celui qui clame son innocence et use de tous les recours pour un réexamen de sa condamnation reste soustrait à l’air frais.

• Crédits : Mehdi Fedouache - AFP

Devenu l’emblème de la lutte contre la peine de mort, et des injustices, surnommé "la voix des sans voix et des oubliés", Mumia Abu-Jamal a écrit sept livres dont certains ont déjà plus de 20 ans. "_J_e réfléchis, je lis, je lis beaucoup, et je rédige, j’aide et je conseille aussi les autres prisonniers sur des démarches administratives ou judiciaires, sur les moyens de résister, et de se cultiver. Vous voyez ce jeune homme, là derrière nous, et bien maintenant il lit un bouquin par semaine, c’est fou non ? C’est plus que la moyenne des Américains", se satisfait cet homme hors norme, charismatique, au rire grave qui apprécie la musique de Sade et de James Brown.

Mumia Abu-Jamal a reçu la citoyenneté d’honneur d’une trentaine de villes françaises. Le 1er mercredi de chaque mois, depuis vingt ans, ses défenseurs actifs et fidèles déploient sa photo, place de la Concorde, à Paris, à quelques centaines de mètres de l’ambassade des États-Unis.

• Crédits : Jacques Demarthon - AFP

993 exécutions en 2017... sans compter la Chine, mais un recul global

Au moins 23 pays ont procédé à des exécutions capitales en 2017 : l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Autorité Palestinienne, le Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, la Chine, la Corée du Nord, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis, l'Irak, l'Iran, le Japon, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, le Pakistan, Singapour, la Somalie, le Soudan du Sud, le Vietnam et le Yémen.

51% des exécutions mondiales ont eu lieu en Iran. 84% des exécutions mondiales ont eu lieu en Iran, Arabie Saoudite, Irak et Pakistan.

Aujourd'hui, l'abolition est appliquée en droit ou en pratique dans 142 pays.

Les pays qui ne changent rien à leurs pratique de la peine de mort sont toujours les mêmes et la Chine cache toujours ses exécutions. Au total, 72 pays se sont opposés à un moratoire universel sur l'application de la peine capitale lors du vote du 17 décembre 2018 à l'assemblée générale des Nations unies. Et 121 pays sur 193 ont voté en faveur de ce moratoire. La tendance mondiale penche vers un recul de la peine capitale sous la pression des opinions publiques. L'Etat de Washington est devenu le vingtième Etat à abolir le châtiment suprême. Alors que le Texas concentre la moitié des 25 exécutions commises en 2018 aux Etats-Unis. Plusieurs Français ont été condamnés à mort à l'étranger. Comme par exemple en Indonésie Serge Atlaoui, reconnu coupable d'infraction à la législation de stupéfiants. Il est toujours emprisonné après avoir échappé à l'exécution en avril 2015.